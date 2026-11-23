كشفت دراسة حديثة أن اتباع روتين مكوّن من خطوتين -هما ركوب الدراجة الثابتة، وممارسة الألعاب الذهنية- قد يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ، وإبطاء التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر، بما يعزز مقاومة الإصابة بمرض ألزهايمر، حتى لدى الأشخاص الذين بدأت لديهم بالفعل مشكلات في الذاكرة.

بحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، فقد شملت الدراسة 146 شخصاً من كبار السن يعانون ضعفاً إدراكياً طفيفاً، ووزعهم الباحثون على 4 مجموعات، مارست كل منها نشاطاً مختلفاً 3 مرات أسبوعياً على مدار 6 أشهر.

وشملت الأنشطة الجمع بين ركوب الدراجة وألعاب تدريب الدماغ، أو ممارسة ركوب الدراجة وحده، أو الألعاب الذهنية وحدها، أو تمارين التمدد وحل الألغاز.

وعلى مدار 18 شهراً تالية، تابع الباحثون التغيرات التي طرأت على أدمغة المشاركين باستخدام التصوير الدماغي، ووجدوا أن الجمع بين ركوب الدراجة والألعاب الذهنية ساعد في الحفاظ على تراكيب دماغية رئيسة ترتبط بمرض ألزهايمر.

وقالت الدكتورة ليرون سينفاني، مديرة الأبحاث والابتكار في معهد نورثويل للشيخوخة الصحية، إن النتائج تمثل مؤشرات أولية مشجعة على أن الحفاظ على النشاط البدني وتحفيز العقل يمكن أن يساعدا في حماية الدماغ مع التقدم في العمر، وتعزيز قدرته على مقاومة التدهور، حتى بعد بدء ظهور مشكلات الذاكرة.

وأوضحت سينفاني، التي لم تشارك في الدراسة، أن التمارين الهوائية والتدريب الذهني يساعدان الدماغ بطرق مختلفة، إذ تعمل الرياضة على تعزيز تدفق الدم إلى المخ، وتحفيز إنتاج عوامل النمو التي تدعم الخلايا العصبية، وتكوين روابط جديدة بينها.

وأضافت أن الأبحاث السابقة أظهرت أن ممارسة الرياضة قد تساعد في الحفاظ على الحُصين، وهو جزء عميق من الدماغ يؤدي دوراً أساسياً في الذاكرة، كما تسهم الأنشطة الهوائية في تحسين ضغط الدم، ومستويات السكر، والنوم، والحالة المزاجية، وهي عوامل ترتبط جميعها بمخاطر الإصابة بالخرف وألزهايمر.

وأشارت إلى أن التمارين المستخدمة في الدراسة تراوحت بين المتوسطة والشديدة، بما يكفي لرفع معدل ضربات القلب، موضحة أن التوصيات الصحية لجمعية القلب الأميركية تدعو البالغين إلى ممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني أسبوعياً.

وشددت على أهمية استشارة الطبيب قبل البدء في ممارسة الرياضة، خصوصاً لمن لا يعتادون النشاط البدني بانتظام، مع ضرورة البدء تدريجياً، وزيادة مستوى المجهود بمرور الوقت.

ولا يقتصر الأمر على النشاط البدني، إذ أكدت سينفاني أهمية تدريب الدماغ من خلال أنشطة ذهنية تستهدف تحسين الانتباه، وسرعة معالجة المعلومات البصرية، موضحة أن الألعاب المستخدمة في الدراسة لم تكن مجرد ألغاز، أو كلمات متقاطعة، بل تضمنت خمسة تدريبات تفاعلية تتكيف درجة صعوبتها مع تطور أداء المشاركين.

وأشار الباحثون إلى أن أبرز ما تكشفه الدراسة هو أن الوقت لم يفت بعد للبدء في مواجهة التدهور المعرفي، موضحين أن المشاركين كانوا يعانون بالفعل من مشكلات في الذاكرة، ولم يكونوا من الأصحاء الذين لا تظهر عليهم أعراض.