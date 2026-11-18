لا يتطلب الحفاظ على صحتك الإدراكية بالضرورة الالتزام ببرنامج تدريبي شاق في صالة الألعاب الرياضية أو اتباع نظام غذائي نباتي صارم؛ إذ ينصح الخبراء، بدلاً من ذلك، بالبدء بإجراء تغييرات بسيطة وغير مجهدة.

فعلى سبيل المثال، توصلت دراسة حديثة إلى أن ممارسة المشي أو تمارين التمدد لمدة دقيقتين فقط كل ساعة يمكن أن تعود بآثار إيجابية على الدماغ. كما وجدت دراسة أخرى، أجرتها جامعة هارفارد، أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من 7 غرامات من زيت الزيتون البكر الممتاز يومياً تنخفض لديهم احتمالية الوفاة المرتبطة بالخرف بنسبة 28 في المائة، مقارنةً بأولئك الذين نادراً ما يتناولونه أو لا يتناولونه على الإطلاق، حسبما ذكره تقرير لصحيفة «تلغراف» البريطانية.

وتقول الطبيبة والعالمة في علم الأعصاب، الدكتورة فاي بيغيتي: «لا يزال أمامنا الكثير لنتعلمه حول أسباب الفقدان التدريجي للذاكرة واللغة والقدرات الذهنية الأخرى. ومع أن العوامل الوراثية والتقدم في العمر يعدان مخاطر لا مفر منها، فإننا نعلم يقيناً أن خيارات نمط الحياة يمكن أن تُحدث فرقاً ملموساً».

إليك بعض العادات التي تستغرق دقيقتين فقط، والتي يجدر بك إدراجها ضمن روتينك اليومي:

مارس لعبة ذهنية سريعة أو حل لغزاً

إن إخراج عقلك بانتظام من منطقة الراحة الخاصة به قد يلعب دوراً حاسماً في الوقاية من الخرف. ووفقاً لجمعية ألزهايمر البريطانية، فعندما تستخدم دماغك في مهام تتطلب جهداً ذهنياً -سواء كان ذلك من خلال تعلم لغة جديدة أو ممارسة لعبة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي- فإن الدماغ يبني روابط جديدة بين خلاياه.

وتقول الطبيبة بيغيتي، وهي طبيبة وعالمة في علم الأعصاب تعمل في المستشفى الوطني لطب الأعصاب وجراحة الأعصاب ومستشفيات جامعة أكسفورد: «تُعد الألغاز وألعاب الكلمات إضافة رائعة لروتينك اليومي، لكن من المهم أن تدرك أن الدماغ يتمتع بقدرة عالية على التكيف. فمع اعتيادك على لغز معين يتطلب حله جهداً أقل، مما يعني تضاؤل ​​الفائدة المرجوة منه. ولهذا السبب يحتاج الدماغ إلى تحديات مستمرة، فبمجرد أن تتقن لغزاً بعينه، يجدر بك الانتقال إلى أنواع أخرى أو اختيار ألغاز تجدها أكثر صعوبة».

استخدم خيط الأسنان

تقول الدكتورة بيغيتي: «هناك أدلة أقوى مما يتوقعه الناس. تربط الأبحاث الحديثة أمراض اللثة بزيادة خطر الإصابة بالخرف. يسمح التهاب اللثة المزمن بدخول البكتيريا والجزيئات الالتهابية إلى مجرى الدم، حيث يمكنها الوصول إلى الدماغ والإسهام في الالتهاب العصبي. كما وُجدت بكتيريا فموية مثل (بورفيروموناس جينجيفاليس) في أدمغة مرضى ألزهايمر».

وتضيف أنه على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الأبحاث -فالصلة بين الخرف وصحة الفم هي حالياً مجرد ارتباط وليست علاقة سببية مؤكدة- فإن استخدام خيط الأسنان بانتظام عادة سريعة وسهلة الاستمرار عليها، ومن المرجح جداً أن تكون مفيدة.

يُساعد استخدام خيط الأسنان بانتظام على الوقاية من أمراض اللثة، التي ربطتها الأبحاث الحديثة بزيادة خطر الإصابة بالخرف.

مارس الرياضة حتى لو كانت لفترات قصيرة

من المعروف أن الرياضة مفيدة لصحة الدماغ، لكن العديد من البالغين يجدون صعوبة في تحقيق الـ150 دقيقة الموصى بها من النشاط البدني متوسط ​​الشدة أسبوعياً. في هذه الحالة، قد يكون «ممارسة الرياضة بشكل متقطع» حلاً. تُعرَّف ممارسة الرياضة بشكل متقطع بأنها جلسات قصيرة من النشاط البدني تُمارس عدة مرات في اليوم، ويمكن أن تُساعد على بناء عادة مستدامة للنشاط البدني.

وتقول الدكتورة بيغيتي: «على المدى القصير، في غضون ساعات، تأتي الفائدة من تحسين تدفق الدم إلى الدماغ وإطلاق النواقل العصبية، وهذا هو سبب شعورك بمزيد من التركيز بعد الحركة».

افحص ضغط دمك

عادةً ما يكون ارتفاع ضغط الدم دون أعراض، لذا لا يعلم المصابون به، لكن سنوات من ارتفاع الضغط قد تُلحق الضرر بالأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ. وتنصح الدكتورة بيغيتي: «احرص على فحص ضغط دمك بانتظام، وإذا كان أعلى من 135/85 ملم زئبق، فاستشر طبيبك». وتضيف: «يُسهم علاج ضغط الدم في الوقاية من نسبة كبيرة من حالات الخرف الوعائي، ولا يستغرق فحصه سوى بضع دقائق».

اخرج إلى الهواء الطلق صباحاً

يحتوي دماغنا على ساعة بيولوجية رئيسية تستخدم ضوء النهار لضبط إيقاعنا اليومي، وهي الدورة الداخلية التي تتحكم في النوم واليقظة والعديد من العمليات الأخرى. تقول الدكتورة بيغيتي: «إن التعرض للضوء الساطع في الصباح الباكر يُرسي هذه الساعة البيولوجية، وينظّم دورة النوم والاستيقاظ، مما يساعدك على الشعور باليقظة نهاراً والنوم بشكل أفضل ليلاً». وتضيف: «هذا مهم لصحة الدماغ، لأن النوم العميق هو الوقت الذي يتخلص فيه الدماغ من البروتينات الضارة، بما في ذلك (الأميلويد)، الذي يتراكم في مرض ألزهايمر».

وتضيف أن ضوء الشمس، حتى في الأيام الغائمة، أقوى بنحو 10 مرات من ضوء الشمس الداخلي، حتى لو كنت تجلس بالقرب من نافذة. لذا، يُرجّح أن يكون الخروج إلى الهواء الطلق، ولو لبضع دقائق فقط، مفيداً.

حافظ على علاقاتك... برسالة صوتية أو نصية

في كتابها الأول «إصلاح الهاتف: كيف تُغيّر عاداتك في استخدام هاتفك الذكي؟»، تُقدّم الدكتورة بيغيتي نصائح حول كيفية التعامل مع العالم الرقمي. فبدلاً من اتباع نظام غذائي رقمي صارم أو الامتناع التام عنه، تُوصي باستخدام الهواتف الذكية بوعي أكبر، التي تُوفّر، بطبيعة الحال، وسيلة سريعة وسهلة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة.

وتقول: «العزلة الاجتماعية أحد عوامل خطر الإصابة بالخرف القابلة للتعديل. فالتفاعل الاجتماعي يُنشّط شبكات دماغية متعددة، ويُعزّز الصحة النفسية. صحيح أننا نحتاج إلى التواصل مع الناس وجهاً لوجه، لكن تخصيص بضع دقائق لإرسال رسالة نصية إلى صديق أو رسالة صوتية يُمكن أن يُساعد في الحفاظ على علاقاتنا».