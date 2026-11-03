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صحتك

اكتشف علاقة النعاس المفاجئ المتكرر خلال النهار بالخرف

خطر الإصابة بالخرف مرتبط بالقيلولة غير المتكرِّرة التي تستغرق 30 دقيقة أو أكثر لكبار السن (بيكساباي)
خطر الإصابة بالخرف مرتبط بالقيلولة غير المتكرِّرة التي تستغرق 30 دقيقة أو أكثر لكبار السن (بيكساباي)
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TT

اكتشف علاقة النعاس المفاجئ المتكرر خلال النهار بالخرف

خطر الإصابة بالخرف مرتبط بالقيلولة غير المتكرِّرة التي تستغرق 30 دقيقة أو أكثر لكبار السن (بيكساباي)
خطر الإصابة بالخرف مرتبط بالقيلولة غير المتكرِّرة التي تستغرق 30 دقيقة أو أكثر لكبار السن (بيكساباي)

يُعدُّ أخذ غفوة على مقعدك المريح في منتصف النهار إحدى متع الحياة البسيطة. لكن الأبحاث تشير إلى أن تكرار هذه الغفوات النهارية قد يكون علامةً تحذيريةً على تدهور الصحة الإدراكية.

ففي دراسة جديدة، وجد الباحثون أنَّ كبار السنِّ الذين يغفون بشكل متكرِّر كانوا أكثر عرضةً - بشكل ملحوظ - للإصابة بالخرف خلال العقد التالي، مقارنةً بأولئك الذين نادراً ما يغفون أو لا يغفون على الإطلاق.

ولا تعني هذه النتائج - التي نُشرت في دورية «ذا جورنالز أوف جيرونتولوجي (The Journals of Gerontology)»، السلسلة «أ»: العلوم البيولوجية والعلوم الطبية - أنَّ القيلولة هي السبب المباشر للتدهور الإدراكي، بل تشير إلى أنَّها عامل خطر للإصابة بالخرف يستوجب منا إيلاءه مزيداً من الاهتمام.

يقول آدم سبايرا، عالم النفس والباحث في مجال النوم بجامعة جونز هوبكنز: «قد تكون القيلولة المتكرِّرة مؤشراً على حدوث تغيرات في الدماغ، وليست بالضرورة سبباً لتلك التغيرات الدماغية التي تؤدي إلى الإصابة بالخرف»، وفق ما ذكره موقع «ساينس ألرت» المعني بالصحة والعلوم.

مجريات الدراسة عن النوم والخرف

قام سبايرا وزملاؤه الباحثون بتحليل بيانات عدد من الأشخاص في الولايات المتحدة ممن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق.

وقد فحص الفريق بيانات 995 مشاركاً من المشاركين في دراسة طولية شملت المستفيدين من برنامج «ميديكير»، حيث أجابوا جميعاً عن أسئلة تتعلق بعاداتهم في أخذ قيلولة، علماً بأنَّه لم يكن لدى أي منهم - في بداية الدراسة - ما يشير إلى احتمالية إصابتهم بالخرف.

وعلى مدى فترة متابعة بلغت 5 سنوات، صُنِّف 417 مشاركاً (أي ما يعادل 41.9 في المائة من إجمالي المشاركين) ضمن فئة الأشخاص الذين ظهرت لديهم احتمالية الإصابة بالخرف - سواء كان ذلك على سبيل الاحتمال أو الترجيح - منذ بدء الدراسة.

وبعد إجراء تعديلات إحصائية لمراعاة مجموعة من العوامل المربكة المحتملة - بما في ذلك العمر، والجنس، والعرق، والمستوى التعليمي، وحالة التدخين، ومؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى مختلف الظروف الصحية وعوامل النوم - وجد الباحثون أنَّ الأشخاص الذين يميلون إلى أخذ قيلولة بشكل متكرِّر كانوا الأكثر عرضةً لخطر الإصابة بهذه الحالة، مقارنةً بأولئك الذين يأخذون قيلولةً على فترات متباعدة أو لا يأخذونها على الإطلاق.

القيلولة المتكررة القصيرة تضعف الذاكرة

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يغفون بشكل متكرر - أي أولئك الذين ذكروا أنهم يأخذون قيلولة يومياً أو في معظم الأيام - كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 48 في المائة مقارنة بمَن لا يأخذون قيلولة أبداً أو نادراً ما يفعلون ذلك.

كما ارتبطت القيلولة غير المقصودة (العفوية) بزيادة خطر الإصابة بالخرف؛ إذ بلغت نسبة الخطر لديهم 39 في المائة أعلى مقارنة بمَن لا يأخذون قيلولة.

وكانت مدة القيلولة عاملاً مؤثراً أيضاً؛ فقد تبيَّن أنَّ الأشخاص الذين يغفون لمدة 30 دقيقة أو أقل كانوا أكثر عرضةً للإصابة بالخرف بنسبة 40 في المائة مقارنة بمَن لا يأخذون قيلولة خلال فترة الدراسة.

وخلص الباحثون إلى أنَّ القيلولة المتكرِّرة، وغير المقصودة، والقصيرة (30 دقيقة أو أقل) ترتبط جميعها بزيادة احتمالية الإصابة بضعف في الذاكرة خلال فترة المتابعة.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ الباحثين وجدوا أيضاً مؤشرات على ارتفاع خطر الإصابة بالخرف المرتبط بالقيلولة غير المتكرِّرة، والقيلولة المتعمدة، والقيلولة التي تستغرق 30 دقيقة أو أكثر؛ إلا أن هذه التأثيرات لم تكن ذات دلالة إحصائية بعد إجراء التعديلات في التحليل النهائي.

العلاقة بين القيلولة والصحة الإدراكية لدى كبار السن

بحثت دراسات سابقة في العلاقة بين القيلولة والصحة الإدراكية لدى كبار السن، لكن النتائج كانت متباينة؛ إذ أشارت بعض الدراسات إلى احتمالية وجود مخاطر إدراكية مرتبطة بالقيلولة، بينما لم تجد دراسات أخرى أدلة تذكر على وجود مثل هذا الرابط.

ويذكر الباحثون في ورقتهم العلمية: «على غرار اضطرابات النوم، قد تكون العلاقة بين القيلولة والخرف ثنائية الاتجاه؛ فالتغيرات العصبية التي تؤثر سلباً على الوظائف الإدراكية قد تؤدي أيضاً إلى زيادة الميل لأخذ قيلولة خلال النهار».

وبعبارة أخرى، إذا بدأ كبار السن في الإكثار من القيلولة نهاراً، فقد يكون ذلك مؤشراً على تدهور في صحة الدماغ؛ وفي الوقت ذاته، قد يؤدي هذا التدهور في صحة الدماغ إلى زيادة الشعور بالنعاس، مما يدفعهم للنوم خلال ساعات اليقظة.

وثمة عامل آخر يزيد من تعقيد المسألة، وهو أن القيلولة النهارية قد تكون آلية تعويضية لمواجهة اضطرابات النوم ليلاً. وكما أن سوء جودة النوم ليلاً قد يدفع الشخص لتعويض ذلك بقيلولة نهارية، فقد تؤدي القيلولة بدورها إلى اضطراب النوم ليلاً.

وفي هذه الدراسة، أخذ الباحثون هذه العوامل في الحسبان من خلال ضبط النتائج لتشمل متغيرات أخرى متعلقة بالنوم (مثل مدة النوم ليلاً، والشعور بالنعاس نهاراً، وخطر الإصابة بانقطاع التنفس في أثناء النوم). وقد أظهرت النتائج أنَّ القيلولة المتكرِّرة، أو غير المقصودة، أو التي تستغرق 30 دقيقة أو أقل، تظلُّ مرتبطةً بشكل ملحوظ بزيادة خطر الإصابة بالخرف، حتى بعد الأخذ في الاعتبار خصائص النوم الأخرى هذه.

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صحتك

أفضل 6 فواكه خريفية لتحسين مستويات السكر في الدم

حبات من الرمان في أفغانستان (إ.ب.أ)
حبات من الرمان في أفغانستان (إ.ب.أ)
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أفضل 6 فواكه خريفية لتحسين مستويات السكر في الدم

حبات من الرمان في أفغانستان (إ.ب.أ)
حبات من الرمان في أفغانستان (إ.ب.أ)

إذا كنت تراقب مستويات السكر في الدم، فقد تتساءل عن مكانة الفاكهة في نظامك الغذائي. وتوفر فواكه الخريف المفضلة، مثل التفاح والكمثرى، الألياف التي تساعد على إبطاء امتصاص السكر، إلى جانب الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية الواقية.

فيما يلي 6 فواكه يمكن تناولها خلال فصل الخريف لدعم أهدافك في ضبط مستويات السكر في الدم.

1- التين

يُعدُّ التين المُجفَّف مصدراً ممتازاً للمغنسيوم والألياف، وكلاهما يؤدي دوراً أساسياً في ضبط مستويات السكر في الدم. ويساعد المغنسيوم على استقلاب الكربوهيدرات وإفراز الإنسولين، بينما تبطئ الألياف عملية الهضم وإطلاق السكر في مجرى الدم.

يحتوي كوب من التين المُجفَّف على 101 ملليغرام من المغنسيوم، بما يعادل 24 في المائة من القيمة اليومية الموصى بها، فضلاً عن 14.6 غرام من الألياف، أي أكثر من 50 في المائة من الاحتياج اليومي منها. كما يحتوي التين على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة متعددة الفينول، التي تحمي الخلايا من التلف وتساعد على تنظيم الالتهابات.

2- الرمان

تحتوي حصة من كوب واحد من حَبِّ الرمان على 6.9 غرام من الألياف، بما يوفِّر نحو 25 في المائة من الاحتياج اليومي منها. كما يُعدُّ الرمان غنياً بفيتامين «سي»، الذي يدعم وظائف المناعة وصحة الجلد.

ويعمل فيتامين «سي» مضاداً للأكسدة، وقد يساعد على تحسين ضبط مستويات السكر في الدم من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، ما قد يحسِّن استجابة الجسم للإنسولين. وتوفِّر حصة من كوب واحد من حَبِّ الرمان 19.7 في المائة من الاحتياج اليومي لفيتامين «سي».

ويشتهر الرمان باحتوائه على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة القوية والمركبات المضادة للالتهابات، التي تدعم الصحة العامة، بما في ذلك ضبط مستويات السكر في الدم. وتشير بعض الأبحاث إلى أنَّ تناول منتجات الرمان بانتظام قد يفيد مستويات السكر ويحسِّن مقاومة الإنسولين.

3- التفاح

يُعدُّ التفاح من أكثر فواكه الخريف شعبيةً، كما أنَّه مصدر جيد للعناصر الغذائية التي تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم، ومنها الألياف.

سيدة خلال حصاد التفاح في الصين (أ.ف.ب)

تحتوي التفاحة الكبيرة، التي تزن 207 غرامات، على 5.77 غرام من الألياف، بما يغطي 21 في المائة من الاحتياج اليومي. ويحتوي التفاح على نوع من الألياف القابلة للذوبان يُعرَف باسم البكتين، يساعد على إبطاء امتصاص الغلوكوز في مجرى الدم.

وتشير دراسات إلى أنَّ تناول تفاحة قبل وجبة غنية بالكربوهيدرات قد يقلل ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الأكل لدى بعض الأشخاص الذين يعانون ارتفاعه.

وعند تناول التفاح، يُفضَّل الإبقاء على قشرته، لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الألياف، إلى جانب عناصر غذائية ومركبات نباتية واقية، مثل فيتامين «سي» ومضادات الأكسدة، ومنها الكيرسيتين.

4- الكمثرى

تحتوي ثمرة كمثرى تزن 230 غراماً على 7.1 غرام من الألياف، بما يعادل 25.3 في المائة من الاحتياج اليومي منها. وإلى جانب محتواها المرتفع من الألياف، تُصنَّف الكمثرى ضمن الفواكه ذات المؤشر الغلايسيمي المنخفض.

ويقيس المؤشر الغلايسيمي تأثير الطعام على مستويات السكر في الدم، ويصنف الأطعمة على مقياس من صفر إلى 100؛ إذ تقل درجات الأطعمة منخفضة المؤشر عن 55، وتتراوح درجات الأطعمة متوسطة المؤشر بين 56 و69، بينما تبلغ درجات الأطعمة مرتفعة المؤشر 70 أو أكثر، ما يشير إلى تأثير أكبر على مستويات السكر في الدم.

ويبلغ متوسط المؤشر الغلايسيمي للكمثرى نحو 38، ما يعني أنها تؤدي إلى ارتفاع تدريجي في مستويات السكر مقارنة بالأطعمة ذات المؤشر المرتفع.

5- التوت البري

يُعدُّ التوت البري خياراً جيداً للأشخاص الذين يعانون ارتفاع مستويات السكر في الدم، نظراً لانخفاض محتواه من الكربوهيدرات. وتُعدُّ الكربوهيدرات أكثر العناصر الغذائية تأثيراً على مستويات السكر في الدم، كما أنَّ تقليل تناولها وسيلة فعالة لتحسين ضبطه.

يحتوي كوب من التوت البري على 12 غراماً فقط من الكربوهيدرات، وهي كمية أقل بكثير مما تحتويه غالبية الفواكه. وتوفر الحصة نفسها 3.6 غرام من الألياف، بما يعادل 13 في المائة من الاحتياج اليومي منها.

كما يحتوي التوت البري على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة متعددة الفينول، التي تساعد على حماية الخلايا من التلف ودعم الصحة العامة.

6- الأفوكادو

يحتوي نصف ثمرة أفوكادو تزن 201 غرام على 8.5 غرام فقط من الكربوهيدرات، كما يُعدُّ مصدراً جيداً للألياف، إذ توفِّر الحصة نفسها 6.75 غرام منها، بما يعادل 24 في المائة من القيمة اليومية الموصى بها.

حبة أفوكادو في المكسيك (رويترز)

ويحتوي الأفوكادو أيضاً على دهون صحية ومغنسيوم وعدد من العناصر الغذائية الأخرى التي تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.

ويتميز الأفوكادو بتعدد استخداماته في الوصفات المالحة والحلوة؛ إذ يمكن استخدامه لتحضير صلصة الغواكامولي الكريمية قليلة الكربوهيدرات، أو إضافته إلى السلطات والبوريتو وأطباق الحبوب. كما يمكن استخدامه في إعداد حلويات قليلة الكربوهيدرات، مثل موس الشوكولاته.

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صحتك

اكتشف علاقة النعاس المفاجئ المتكرر خلال النهار بالخرف

خطر الإصابة بالخرف مرتبط بالقيلولة غير المتكرِّرة التي تستغرق 30 دقيقة أو أكثر لكبار السن (بيكساباي)
خطر الإصابة بالخرف مرتبط بالقيلولة غير المتكرِّرة التي تستغرق 30 دقيقة أو أكثر لكبار السن (بيكساباي)
TT
TT

اكتشف علاقة النعاس المفاجئ المتكرر خلال النهار بالخرف

خطر الإصابة بالخرف مرتبط بالقيلولة غير المتكرِّرة التي تستغرق 30 دقيقة أو أكثر لكبار السن (بيكساباي)
خطر الإصابة بالخرف مرتبط بالقيلولة غير المتكرِّرة التي تستغرق 30 دقيقة أو أكثر لكبار السن (بيكساباي)

يُعدُّ أخذ غفوة على مقعدك المريح في منتصف النهار إحدى متع الحياة البسيطة. لكن الأبحاث تشير إلى أن تكرار هذه الغفوات النهارية قد يكون علامةً تحذيريةً على تدهور الصحة الإدراكية.

ففي دراسة جديدة، وجد الباحثون أنَّ كبار السنِّ الذين يغفون بشكل متكرِّر كانوا أكثر عرضةً - بشكل ملحوظ - للإصابة بالخرف خلال العقد التالي، مقارنةً بأولئك الذين نادراً ما يغفون أو لا يغفون على الإطلاق.

ولا تعني هذه النتائج - التي نُشرت في دورية «ذا جورنالز أوف جيرونتولوجي (The Journals of Gerontology)»، السلسلة «أ»: العلوم البيولوجية والعلوم الطبية - أنَّ القيلولة هي السبب المباشر للتدهور الإدراكي، بل تشير إلى أنَّها عامل خطر للإصابة بالخرف يستوجب منا إيلاءه مزيداً من الاهتمام.

يقول آدم سبايرا، عالم النفس والباحث في مجال النوم بجامعة جونز هوبكنز: «قد تكون القيلولة المتكرِّرة مؤشراً على حدوث تغيرات في الدماغ، وليست بالضرورة سبباً لتلك التغيرات الدماغية التي تؤدي إلى الإصابة بالخرف»، وفق ما ذكره موقع «ساينس ألرت» المعني بالصحة والعلوم.

مجريات الدراسة عن النوم والخرف

قام سبايرا وزملاؤه الباحثون بتحليل بيانات عدد من الأشخاص في الولايات المتحدة ممن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق.

وقد فحص الفريق بيانات 995 مشاركاً من المشاركين في دراسة طولية شملت المستفيدين من برنامج «ميديكير»، حيث أجابوا جميعاً عن أسئلة تتعلق بعاداتهم في أخذ قيلولة، علماً بأنَّه لم يكن لدى أي منهم - في بداية الدراسة - ما يشير إلى احتمالية إصابتهم بالخرف.

وعلى مدى فترة متابعة بلغت 5 سنوات، صُنِّف 417 مشاركاً (أي ما يعادل 41.9 في المائة من إجمالي المشاركين) ضمن فئة الأشخاص الذين ظهرت لديهم احتمالية الإصابة بالخرف - سواء كان ذلك على سبيل الاحتمال أو الترجيح - منذ بدء الدراسة.

وبعد إجراء تعديلات إحصائية لمراعاة مجموعة من العوامل المربكة المحتملة - بما في ذلك العمر، والجنس، والعرق، والمستوى التعليمي، وحالة التدخين، ومؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى مختلف الظروف الصحية وعوامل النوم - وجد الباحثون أنَّ الأشخاص الذين يميلون إلى أخذ قيلولة بشكل متكرِّر كانوا الأكثر عرضةً لخطر الإصابة بهذه الحالة، مقارنةً بأولئك الذين يأخذون قيلولةً على فترات متباعدة أو لا يأخذونها على الإطلاق.

القيلولة المتكررة القصيرة تضعف الذاكرة

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يغفون بشكل متكرر - أي أولئك الذين ذكروا أنهم يأخذون قيلولة يومياً أو في معظم الأيام - كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 48 في المائة مقارنة بمَن لا يأخذون قيلولة أبداً أو نادراً ما يفعلون ذلك.

كما ارتبطت القيلولة غير المقصودة (العفوية) بزيادة خطر الإصابة بالخرف؛ إذ بلغت نسبة الخطر لديهم 39 في المائة أعلى مقارنة بمَن لا يأخذون قيلولة.

وكانت مدة القيلولة عاملاً مؤثراً أيضاً؛ فقد تبيَّن أنَّ الأشخاص الذين يغفون لمدة 30 دقيقة أو أقل كانوا أكثر عرضةً للإصابة بالخرف بنسبة 40 في المائة مقارنة بمَن لا يأخذون قيلولة خلال فترة الدراسة.

وخلص الباحثون إلى أنَّ القيلولة المتكرِّرة، وغير المقصودة، والقصيرة (30 دقيقة أو أقل) ترتبط جميعها بزيادة احتمالية الإصابة بضعف في الذاكرة خلال فترة المتابعة.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ الباحثين وجدوا أيضاً مؤشرات على ارتفاع خطر الإصابة بالخرف المرتبط بالقيلولة غير المتكرِّرة، والقيلولة المتعمدة، والقيلولة التي تستغرق 30 دقيقة أو أكثر؛ إلا أن هذه التأثيرات لم تكن ذات دلالة إحصائية بعد إجراء التعديلات في التحليل النهائي.

العلاقة بين القيلولة والصحة الإدراكية لدى كبار السن

بحثت دراسات سابقة في العلاقة بين القيلولة والصحة الإدراكية لدى كبار السن، لكن النتائج كانت متباينة؛ إذ أشارت بعض الدراسات إلى احتمالية وجود مخاطر إدراكية مرتبطة بالقيلولة، بينما لم تجد دراسات أخرى أدلة تذكر على وجود مثل هذا الرابط.

ويذكر الباحثون في ورقتهم العلمية: «على غرار اضطرابات النوم، قد تكون العلاقة بين القيلولة والخرف ثنائية الاتجاه؛ فالتغيرات العصبية التي تؤثر سلباً على الوظائف الإدراكية قد تؤدي أيضاً إلى زيادة الميل لأخذ قيلولة خلال النهار».

وبعبارة أخرى، إذا بدأ كبار السن في الإكثار من القيلولة نهاراً، فقد يكون ذلك مؤشراً على تدهور في صحة الدماغ؛ وفي الوقت ذاته، قد يؤدي هذا التدهور في صحة الدماغ إلى زيادة الشعور بالنعاس، مما يدفعهم للنوم خلال ساعات اليقظة.

وثمة عامل آخر يزيد من تعقيد المسألة، وهو أن القيلولة النهارية قد تكون آلية تعويضية لمواجهة اضطرابات النوم ليلاً. وكما أن سوء جودة النوم ليلاً قد يدفع الشخص لتعويض ذلك بقيلولة نهارية، فقد تؤدي القيلولة بدورها إلى اضطراب النوم ليلاً.

وفي هذه الدراسة، أخذ الباحثون هذه العوامل في الحسبان من خلال ضبط النتائج لتشمل متغيرات أخرى متعلقة بالنوم (مثل مدة النوم ليلاً، والشعور بالنعاس نهاراً، وخطر الإصابة بانقطاع التنفس في أثناء النوم). وقد أظهرت النتائج أنَّ القيلولة المتكرِّرة، أو غير المقصودة، أو التي تستغرق 30 دقيقة أو أقل، تظلُّ مرتبطةً بشكل ملحوظ بزيادة خطر الإصابة بالخرف، حتى بعد الأخذ في الاعتبار خصائص النوم الأخرى هذه.

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موافقة أميركية تمهّد لتوفير حقنة للوقاية من «إيدز» بـ40 دولاراً سنوياً

شعار إدارة الغذاء والدواء الأميركية في قاعة مبنى هوبرت همفري بواشنطن يوم 22 أبريل 2025 (أ.ب)
شعار إدارة الغذاء والدواء الأميركية في قاعة مبنى هوبرت همفري بواشنطن يوم 22 أبريل 2025 (أ.ب)
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موافقة أميركية تمهّد لتوفير حقنة للوقاية من «إيدز» بـ40 دولاراً سنوياً

شعار إدارة الغذاء والدواء الأميركية في قاعة مبنى هوبرت همفري بواشنطن يوم 22 أبريل 2025 (أ.ب)
شعار إدارة الغذاء والدواء الأميركية في قاعة مبنى هوبرت همفري بواشنطن يوم 22 أبريل 2025 (أ.ب)

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على نسخة جنيسة منخفضة التكلفة من الحقنة الوحيدة عالمياً التي تُعطى مرتين سنوياً للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية المسبّب للإيدز، في خطوة مهمة نحو تسريع توفير الدواء بأسعار ميسورة في 120 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

جاء هذا الإعلان صباح يوم الاثنين من قِبل الشركة المصنّعة، ومنظمات ساهمت في تسريع تطوير هذا العقار، الذي يحمل اسم ليناكابافير (lenacapavir).

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة الدواء 40 دولاراً سنوياً للشخص الواحد في الدول التي سيتوفر فيها، وهو السعر ذاته للأقراص الوقائية اليومية المتاحة حالياً. لكن الحقن تُعد أكثر ملاءمة بكثير من الأقراص؛ نظراً لأنها تُعطى على فترات متباعدة، كما أنها منعت الإصابات الجديدة بصورة شبه كاملة في دراستين رائدتين شملتا أشخاصاً أكثر عرضة لخطر الإصابة.

تقول كارمن بيريز كاساس، مسؤولة ملف فيروس نقص المناعة البشرية في منظمة «يونيتيد» (Unitaid)، وهي منظمة صحية عالمية تموّل مشروعات لتوسيع إتاحة الأدوية، ووسائل الوقاية، إن الناس لا يتناولون دائماً جرعتهم اليومية من الدواء، «وإذا لم تتناوله، فلا يمكنك الحصول على الحماية من فيروس نقص المناعة البشرية». وأضافت: «مع ليناكابافير أصبحنا أكثر تفاؤلاً بكثير».

ويرى المدافعون عن الصحة العامة أن هذا العقار سيساهم في نهاية المطاف في خفض أعداد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، ومرض الإيدز، وكذلك تقليل الوفيات الناجمة عنهما. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، كان هناك 41 مليون شخص حول العالم يتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية في العام الماضي، بينما توفي 570 ألف شخص لأسباب مرتبطة بالفيروس.

وتقول كارولين أمول، التي تدير برنامج فيروس نقص المناعة البشرية في «مبادرة كلينتون للوصول إلى الصحة» (Clinton Health Access Initiative) -وهي منظمة صحية عالمية: «مع توفر نسخة عامة عالية الجودة، وبسعر ميسور، يمكننا المساعدة في توسيع نطاق الوصول إلى هذا الدواء ليشمل 20 مليون شخص حول العالم ممن يحتاجون إلى الوقاية قبل التعرّض»، وهي أدوية تُصرف بوصفة طبية للأشخاص المعرّضين لخطر الإصابة بالفيروس قبل تعرّضهم له.

وتضيف قائلة: «وإذا تمكنا من الوصول إلى هذه الأعداد، فبإمكاننا فعلياً البدء في وضع حد لوباء فيروس نقص المناعة البشرية». لا يمكن بيع النسخة العامة من عقار ليناكابافير في الولايات المتحدة؛ نظراً لأن النسخة الأصلية التي تحمل اسماً تجارياً -وهي عقار «يزتوغو» (Yeztugo) الذي تنتجه شركة «جيلياد ساينسز» وحصل على الموافقة العام الماضي- لا تزال محمية ببراءة اختراع. ويبلغ السعر المُعلن لهذا العقار في الولايات المتحدة -أي التكلفة قبل احتساب التغطية التأمينية- 28.218 دولار سنوياً. وتؤكد شركة «جيلياد» أن هذا السعر يتماشى مع تكلفة أنواع أخرى من الأدوية المستخدمة في «الوقاية قبل التعرّض لفيروس نقص المناعة البشرية.

موافقة أميركية تسرّع إتاحة الدواء

وقد منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الموافقة على هذه النسخة العامة بموجب إجراء متّبع منذ فترة طويلة، يهدف إلى ضمان جودة الأدوية المتعلّقة بفيروس نقص المناعة البشرية التي توفرها الحكومة الأميركية لدول أخرى. ومن شأن حصول أي دواء على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن يسرّع من إجراءات اعتماده في العديد من الدول الأخرى. وتُصنف هذه الموافقة على أنها «موافقة مبدئية»؛ وهو التعبير القياسي الذي تستخدمه الإدارة للأدوية العامة طالما ظل العقار الأصلي محمياً ببراءة اختراع.

وحتى الآن، كانت شركة «جيلياد» المورد الوحيد لعقار ليناكابافير، وقد فاق الطلبُ المعروضَ في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وفي العام الماضي، أبرمت «جيلياد» اتفاقيات ترخيص دون إتاوات مع ست شركات مصنّعة للأدوية العامة لتمكين إنتاج العقار. وتغطي هذه التراخيص الطوعية مجموعة محددة من الدول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وآسيا، وأميركا اللاتينية.

وتشمل الآثار الجانبية الشائعة لعقار ليناكابافير تفاعلات في موضع الحقن، وصداعاً، وغثياناً. كما يجب على الأفراد الخضوع لفحص فيروس نقص المناعة البشرية قبل البدء في تناول العقار، ومع كل جرعة حقن؛ فقد رُصدت حالات لفيروس مقاوم للأدوية لدى أشخاص استخدموا العقار وهم مصابون بالفيروس دون علمهم.

ويشير القائمون على هذه الجهود إلى أن النسخ العامة (غير التجارية) من عقار ليناكابافير قد تصبح متاحة في بعض المناطق خلال أسابيع، رغم أن الأمر قد يستغرق وقتاً أطول في البلدان التي تشترط خضوع الدواء لعمليات اعتماد محلية قبل السماح باستخدامه. أما النسخ العامة التي تنتجها شركات أخرى، فلم تحصل بعد على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

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