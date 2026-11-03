اكتشف علاقة النعاس المفاجئ المتكرر خلال النهار بالخرف

يُعدُّ أخذ غفوة على مقعدك المريح في منتصف النهار إحدى متع الحياة البسيطة. لكن الأبحاث تشير إلى أن تكرار هذه الغفوات النهارية قد يكون علامةً تحذيريةً على تدهور الصحة الإدراكية.

ففي دراسة جديدة، وجد الباحثون أنَّ كبار السنِّ الذين يغفون بشكل متكرِّر كانوا أكثر عرضةً - بشكل ملحوظ - للإصابة بالخرف خلال العقد التالي، مقارنةً بأولئك الذين نادراً ما يغفون أو لا يغفون على الإطلاق.

ولا تعني هذه النتائج - التي نُشرت في دورية «ذا جورنالز أوف جيرونتولوجي (The Journals of Gerontology)»، السلسلة «أ»: العلوم البيولوجية والعلوم الطبية - أنَّ القيلولة هي السبب المباشر للتدهور الإدراكي، بل تشير إلى أنَّها عامل خطر للإصابة بالخرف يستوجب منا إيلاءه مزيداً من الاهتمام.

يقول آدم سبايرا، عالم النفس والباحث في مجال النوم بجامعة جونز هوبكنز: «قد تكون القيلولة المتكرِّرة مؤشراً على حدوث تغيرات في الدماغ، وليست بالضرورة سبباً لتلك التغيرات الدماغية التي تؤدي إلى الإصابة بالخرف»، وفق ما ذكره موقع «ساينس ألرت» المعني بالصحة والعلوم.

مجريات الدراسة عن النوم والخرف

قام سبايرا وزملاؤه الباحثون بتحليل بيانات عدد من الأشخاص في الولايات المتحدة ممن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق.

وقد فحص الفريق بيانات 995 مشاركاً من المشاركين في دراسة طولية شملت المستفيدين من برنامج «ميديكير»، حيث أجابوا جميعاً عن أسئلة تتعلق بعاداتهم في أخذ قيلولة، علماً بأنَّه لم يكن لدى أي منهم - في بداية الدراسة - ما يشير إلى احتمالية إصابتهم بالخرف.

وعلى مدى فترة متابعة بلغت 5 سنوات، صُنِّف 417 مشاركاً (أي ما يعادل 41.9 في المائة من إجمالي المشاركين) ضمن فئة الأشخاص الذين ظهرت لديهم احتمالية الإصابة بالخرف - سواء كان ذلك على سبيل الاحتمال أو الترجيح - منذ بدء الدراسة.

وبعد إجراء تعديلات إحصائية لمراعاة مجموعة من العوامل المربكة المحتملة - بما في ذلك العمر، والجنس، والعرق، والمستوى التعليمي، وحالة التدخين، ومؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى مختلف الظروف الصحية وعوامل النوم - وجد الباحثون أنَّ الأشخاص الذين يميلون إلى أخذ قيلولة بشكل متكرِّر كانوا الأكثر عرضةً لخطر الإصابة بهذه الحالة، مقارنةً بأولئك الذين يأخذون قيلولةً على فترات متباعدة أو لا يأخذونها على الإطلاق.

القيلولة المتكررة القصيرة تضعف الذاكرة

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يغفون بشكل متكرر - أي أولئك الذين ذكروا أنهم يأخذون قيلولة يومياً أو في معظم الأيام - كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 48 في المائة مقارنة بمَن لا يأخذون قيلولة أبداً أو نادراً ما يفعلون ذلك.

كما ارتبطت القيلولة غير المقصودة (العفوية) بزيادة خطر الإصابة بالخرف؛ إذ بلغت نسبة الخطر لديهم 39 في المائة أعلى مقارنة بمَن لا يأخذون قيلولة.

وكانت مدة القيلولة عاملاً مؤثراً أيضاً؛ فقد تبيَّن أنَّ الأشخاص الذين يغفون لمدة 30 دقيقة أو أقل كانوا أكثر عرضةً للإصابة بالخرف بنسبة 40 في المائة مقارنة بمَن لا يأخذون قيلولة خلال فترة الدراسة.

وخلص الباحثون إلى أنَّ القيلولة المتكرِّرة، وغير المقصودة، والقصيرة (30 دقيقة أو أقل) ترتبط جميعها بزيادة احتمالية الإصابة بضعف في الذاكرة خلال فترة المتابعة.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ الباحثين وجدوا أيضاً مؤشرات على ارتفاع خطر الإصابة بالخرف المرتبط بالقيلولة غير المتكرِّرة، والقيلولة المتعمدة، والقيلولة التي تستغرق 30 دقيقة أو أكثر؛ إلا أن هذه التأثيرات لم تكن ذات دلالة إحصائية بعد إجراء التعديلات في التحليل النهائي.

العلاقة بين القيلولة والصحة الإدراكية لدى كبار السن

بحثت دراسات سابقة في العلاقة بين القيلولة والصحة الإدراكية لدى كبار السن، لكن النتائج كانت متباينة؛ إذ أشارت بعض الدراسات إلى احتمالية وجود مخاطر إدراكية مرتبطة بالقيلولة، بينما لم تجد دراسات أخرى أدلة تذكر على وجود مثل هذا الرابط.

ويذكر الباحثون في ورقتهم العلمية: «على غرار اضطرابات النوم، قد تكون العلاقة بين القيلولة والخرف ثنائية الاتجاه؛ فالتغيرات العصبية التي تؤثر سلباً على الوظائف الإدراكية قد تؤدي أيضاً إلى زيادة الميل لأخذ قيلولة خلال النهار».

وبعبارة أخرى، إذا بدأ كبار السن في الإكثار من القيلولة نهاراً، فقد يكون ذلك مؤشراً على تدهور في صحة الدماغ؛ وفي الوقت ذاته، قد يؤدي هذا التدهور في صحة الدماغ إلى زيادة الشعور بالنعاس، مما يدفعهم للنوم خلال ساعات اليقظة.

وثمة عامل آخر يزيد من تعقيد المسألة، وهو أن القيلولة النهارية قد تكون آلية تعويضية لمواجهة اضطرابات النوم ليلاً. وكما أن سوء جودة النوم ليلاً قد يدفع الشخص لتعويض ذلك بقيلولة نهارية، فقد تؤدي القيلولة بدورها إلى اضطراب النوم ليلاً.

وفي هذه الدراسة، أخذ الباحثون هذه العوامل في الحسبان من خلال ضبط النتائج لتشمل متغيرات أخرى متعلقة بالنوم (مثل مدة النوم ليلاً، والشعور بالنعاس نهاراً، وخطر الإصابة بانقطاع التنفس في أثناء النوم). وقد أظهرت النتائج أنَّ القيلولة المتكرِّرة، أو غير المقصودة، أو التي تستغرق 30 دقيقة أو أقل، تظلُّ مرتبطةً بشكل ملحوظ بزيادة خطر الإصابة بالخرف، حتى بعد الأخذ في الاعتبار خصائص النوم الأخرى هذه.