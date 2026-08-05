8 طرق يؤثر بها التقدم في السن على الدماغ... كيف تتعامل معها؟

يمكن أن يكون للشيخوخة تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية على دماغك، فمع تقدمك في العمر يمكنك جني فوائد وجود دماغ ناضج، لكن من المهم أيضاً حماية صحة دماغك من الآثار الضارة للشيخوخة، وفق ما ذكره موقع «فيري ويل هيلث».

كيف يؤثر التقدم في السن على الدماغ؟ وما الذي يجب فعله بخصوص ذلك؟

المعرفة والخبرة المتراكمة

مع مرور الوقت، يكتسب الناس الخبرة والمهارات الجسدية والمعرفية. وتسمح هذه المعرفة والخبرة المتراكمة للعقل الناضج بأداء المهام المعقدة بشكل أسرع وتوسيع قاعدة المعلومات.

ويمكن أن تؤدي المعرفة والخبرة المتراكمة إلى الوصول إلى مهارات عالية المستوى، ودمج وربط مجالات الخبرة المختلفة معاً.

ما يجب فعله: استمر في تعلم حقائق ومهارات جديدة طوال الحياة، ومارس هوايات وأنشطة بدنية جديدة لتحدي نفسك.

المرونة

مع تقدم الأشخاص في السن، يمكنهم تحسين قدرتهم على إدارة الأحداث المُجهدة دون أن يُصبحوا مُرهَقين. ويمكن أن يصبح الدماغ أقل عُرضة للوقوع في حالة من الذعر.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى المرونة، حيث يكون الدماغ والجسم أقل عُرضة للتحول إلى استجابة عنيفة، وأكثر عُرضة للتعامل مع النكسات من خلال التفكير بهدوء في الحلول.

الحكمة والذكاء العاطفي

مع التقدم في السن والخبرة الحياتية، يطور البالغون تحسينات في التفكير العقلاني يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات مدروسة جيداً.

ويتيح نضج الدماغ ضبط النفس، وإمكانية الوصول لحُكم جيد، والإحساس بالراحة رغم وجود تعقيدات. ويصبح هذا النوع من الحكمة والذكاء العاطفي جزءاً من الطريقة التي يعمل بها الدماغ بعد سنوات من الخبرة الحياتية، ويمكن أن يساعد في الفهم وإجراء التقييمات والاختيارات مع تقدم الأشخاص في السن.

المرونة المعرفية

تعني الاستعداد للنظر في وجهات نظر مختلفة، وفحص جوانب متعددة لموقف ما أو مشكلة ما، والاعتراف بأنه يمكن أن يكون هناك أكثر من إجابة صحيحة أو أكثر من طريقة صحيحة للقيام بالأشياء.

ومع التقدم في السن، يمكن للأشخاص الذين تعلموا القواعد وخزنوا تلك المبادئ العامة في الدماغ أن يصبحوا منفتحين على الأساليب الإبداعية لتطبيق القواعد والجمع بينها.

آثار الأمراض المزمنة

مع التقدم في السن، هناك خطر يتمثل في الإصابة بالأمراض الطبية. يمكن أن تؤثر حالات مثل اضطرابات ضربات القلب، والفشل الكلوي، وأمراض الكبد، والسرطان على طريقة عمل الدماغ، ويمكن أن تسبب السكتات الدماغية أو أنواع أخرى في تلف الدماغ الدائم.

وتشمل الأعراض الخاصة بالدماغ في حالة الأمراض المزمنة: التعب، وصعوبة في التركيز، وتناقص الرؤية، والردود البطيئة، وتغيرات المزاج.

ما يجب فعله: عادة ما تتطور هذه المشكلات ببطء مع مرور الوقت وتتفاقم إذا لم يتم علاج المشكلة الأساسية. وقد تساعد إدارة حالتك الطبية والحفاظ على نمط حياة صحي في تقليل آثار المرض على دماغك.

الآثار الجانبية للأدوية

مع تقدمك في العمر، قد تحتاج إلى تناول مجموعة متنوعة من الأدوية. وفي حين أنه من المهم الحصول على رعاية طبية لمشاكلك الصحية، إلا أنك تحتاج إلى إخبار مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن أي آثار جانبية، بما في ذلك الآثار الجانبية التي تؤثر على الدماغ.

وتشمل الآثار الجانبية الشائعة للأدوية ما يلي: النعاس، والقلق، والاكتئاب، والارتباك، والدوخة.

ما يجب فعله: قد يحتاج مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إلى تقييم حالتك للتمييز بين الحالة العصبية أو التأثير الجانبي للأدوية. وسيكون مقدم الرعاية الصحية قادراً على إنشاء خطة علاجية للمساعدة في إدارة حالتك أو ضبط أدويتك.

الضعف الإدراكي المعتدل

يرتبط الضعف الإدراكي المعتدل (MCI) بالتقدم في العمر. ولا يصاب جميع كبار السن به، ويمكن أن تظل الحالة خفيفة ومستقرة، أو يمكن أن تتطور إلى الخرف.

وتشمل أعراضه: صعوبة إتمام المهام المعقدة، ومشكلة في تذكر التفاصيل، وانخفاض القدرة على تعلم أشياء جديدة.

ما يجب فعله: إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد أسرتك من أعراض الضعف الإدراكي المعتدل فمن المهم التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية حول هذا الموضوع والحصول على تشخيص وخطة علاج.

الخرف

الخرف يعني تراجعاً مستمراً وتدريجياً في القدرات المعرفية، وهناك عدة أنواع من الخرف، منها مرض ألزهايمر، والخرف الوعائي، والخرف الجبهي الصدغي.

ومن عوامل الخطر فيما يخص الإصابة بالخرف: تعاطي الكحول بكثرة بشكل مزمن، والتدخين، وتعاطي المخدرات، والأمراض المزمنة، ووجود تاريخ عائلي قوي من الإصابة بالخرف.

ما يجب فعله: حافظ على نمط حياة يتجنب الإفراط في تعاطي الكحول والتدخين. وأيضاً يجب طلب الرعاية الطبية لإدارة حالاتك والحصول على العلاج.