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صحتك

6 عادات بسيطة لإطالة العمر والوقاية من الأمراض المزمنة

العلاقات الاجتماعية من أهم عوامل إطالة العمر (أرشيفية - رويترز)
العلاقات الاجتماعية من أهم عوامل إطالة العمر (أرشيفية - رويترز)
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6 عادات بسيطة لإطالة العمر والوقاية من الأمراض المزمنة

العلاقات الاجتماعية من أهم عوامل إطالة العمر (أرشيفية - رويترز)
العلاقات الاجتماعية من أهم عوامل إطالة العمر (أرشيفية - رويترز)

وسط الكم الهائل من النصائح الصحية المنتشرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للعادات التي ينبغي اتباعها لإطالة العمر والوقاية من الأمراض المزمنة، قدم طبيب الأورام بجامعة بنسلفانيا، إزيكيل إيمانويل، رؤية مختلفة للحياة الصحية، مؤكداً أن التقدم في العمر بصحة جيدة لا يحتاج إلى قواعد معقدة، بل إلى 6 عادات مدعومة بالأدلة العلمية يمكنها تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وإطالة العمر.

وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فإن هذه العادات هي:

تجنب السلوكيات الخطرة

وضع إيمانويل أولى قواعده تحت شعار: «لا تكن متهوراً»، موضحاً أن ممارسة الأنشطة شديدة الخطورة، مثل القفز من المرتفعات أو تسلق الجبال الشاهقة، والسلوكيات المضرة مثل التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية، ترفع بشكل كبير احتمالات الوفاة ويجب تجنبها.

إعطاء الأولوية لحياة اجتماعية نشطة

أكد إيمانويل أن العلاقات الاجتماعية من أهم عوامل إطالة العمر، مشيراً إلى أن العزلة الاجتماعية تزيد خطر الوفاة بصورة ملحوظة.

وقال: «نعلم أن الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية يزيد بشكل كبير من خطر الوفاة»، مضيفاً أن نتائج دراسات شملت أكثر من ثلاثة ملايين شخص أظهرت أن الأشخاص الذين لا يمتلكون سوى صديق واحد أو لا يلتقون بأصدقائهم كثيراً يكونون أكثر عرضة للوفاة خلال السنوات التالية.

وأشار إلى أن تأثير العزلة الاجتماعية يعادل «تدخين 15 سيجارة يومياً»، مؤكداً أن العلاقات القوية وحتى التفاعلات الاجتماعية البسيطة تسهم في تحسين الصحة النفسية والجسدية.

حافظ على نشاطك الذهني

دعا إيمانويل إلى تعلم مهارات جديدة وتجربة هوايات مختلفة باستمرار، موضحاً أن تحفيز العقل يساعد على الحفاظ على القدرات الذهنية مع التقدم في العمر، كما يعزز جودة الحياة.

تناول الطعام باعتدال

نصح إيمانويل بالحد من الأطعمة المصنعة والمشروبات الغنية بالسكريات، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تجنب الحرمان المبالغ فيه أو اتباع أنظمة غذائية قاسية، مؤكداً أن جسم الإنسان يعمل بأفضل صورة عندما يحافظ على التوازن.

مارس نشاطاً بدنياً منتظماً

أوضح إيمانويل أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بصورة منتظمة تعد من أهم وسائل الوقاية من الأمراض المزمنة، وأن المطلوب هو الاستمرارية وليس الإفراط في ممارسة الرياضة.

احصل على نوم كافٍ

أكد طبيب الأورام أن النوم الجيد عنصر أساسي للحفاظ على الصحة العامة، ودعم وظائف الجسم والعقل، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

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هل يساعد السمسم في خفض الكولسترول الضار؟

يُعد السمسم غذاءً خارقاً غنياً بالدهون الصحية (بيكسباي)
يُعد السمسم غذاءً خارقاً غنياً بالدهون الصحية (بيكسباي)
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هل يساعد السمسم في خفض الكولسترول الضار؟

يُعد السمسم غذاءً خارقاً غنياً بالدهون الصحية (بيكسباي)
يُعد السمسم غذاءً خارقاً غنياً بالدهون الصحية (بيكسباي)

يُعد السمسم إضافة ممتازة لنظامك الغذائي لخفض الكولسترول؛ إذ إنه غني بالدهون الصحية غير المشبعة التي تسهم في تقليل الكولسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية.

ويُعد السمسم «غذاءً خارقاً»

غنياً بالدهون الصحية، والبروتينات، والألياف. كما يعد مصدراً ممتازاً للكالسيوم والمغنسيوم اللذين يقويان العظام، ويحتوي على مركبات نباتية تدعم صحة القلب وتخفض الكولسترول

. وفقاً للخبراء، فإن تناول من (1 إلى 3 ملاعق كبيرة) يومياً كافٍ لجني فوائده.

ويحتوي السمسم على مركبات نباتية تُسمى «الفيتوستيرول» (Phytosterols) و«الليغنان» (Lignans)، تعمل على إعاقة امتصاص الكولسترول في الأمعاء.

أبرز فوائد السمسم:

تقوية العظام والمفاصل: لاحتوائه على نسب عالية من الكالسيوم والمغنسيوم والزنك، مما يجعله مفيداً للوقاية من هشاشة العظام وتخفيف آلام التهابات المفاصل.

تعزيز صحة القلب: يحتوي السمسم على دهون أحادية غير مشبعة تساعد في خفض مستويات الكولسترول الضار وتنظيم ضغط الدم.

تحسين عملية الهضم: الألياف الموجودة في السمسم تدعم صحة الأمعاء وتحمي من الإمساك.

دعم المناعة ومقاومة الالتهابات: غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا وتدعم وظائف الجهاز المناعي.

تحسين جودة النوم: يعد مصدراً جيداً لحمض التريبتوفان الأميني، الذي يعزز إنتاج هرمون الميلاتونين المنظم لدورات النوم.

فوائد السمسم لمرضى السكر:

تشير الأبحاث إلى أن زيت بذور السمسم يعزز فاعلية أدوية مرض السكري من النوع الثاني التقليدية عند تناولها معاً. كما أن مرضى السكري من النوع الثاني هو مرض يستمر مدى الحياة، ولا يسمح لجسمك بإنتاج الإنسولين بالطريقة التي ينبغي. ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة الصحية مثل بذور السمسم الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني على الوصول إلى مستويات السكر في الدم المستهدفة.

تُشير التوصيات والدراسات العلمية في هذا الشأن إلى ما يلي:

الجرعة اليومية:

أظهرت دراسة علمية أن تناول حوالي 40 إلى 50 غراماً من بذور السمسم يومياً (أي ما يعادل تقريباً 3 إلى 5 ملاعق كبيرة) ساعد في خفض الكولسترول الضار بنسبة تصل إلى 10 في المائة، والدهون الثلاثية بنسبة 8 في المائة.

طريقة الاستهلاك:

يمكنك تناول بذور السمسم الكاملة (يُفضل طحنها قليلاً لامتصاص فوائدها بشكل أفضل) أو دمجها في وجباتك اليومية من خلال منتجاتها، مثل طحينة السمسم أو زيت السمسم.

محاذير:

بذور السمسم تحتوي على سعرات حرارية عالية، لذا يجب تناولها باعتدال وبحساب ضمن السعرات الحرارية اليومية المسموحة لتجنب زيادة الوزن.

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الصحة أطعمة صحية نظام غذائي التمثيل الغذائي
صحتك

تأثير تناول السردين على مناعة الجسم

طبق من أسماك السردين (بيكساباي)
طبق من أسماك السردين (بيكساباي)
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تأثير تناول السردين على مناعة الجسم

طبق من أسماك السردين (بيكساباي)
طبق من أسماك السردين (بيكساباي)

يعزز السردين مناعة الجسم بشكل فعال عن طريق تقليل الالتهابات المزمنة، وتنظيم الاستجابات المناعية، وتوفير العناصر الأساسية لبناء الأجسام المضادة. ويعود ذلك إلى تركيزاته العالية للغاية من أحماض أوميغا 3 الدهنية (EPA وDHA)، بالإضافة إلى المغذيات الدقيقة الداعمة للمناعة مثل فيتامين د، والسيلينيوم، والزنك، والبروتين عالي الجودة.

ما هو السردين؟

السردين سمك صغير يصل طوله إلى 25 سنتيمتراً (نحو 10 بوصات). يعيش في مجموعات تُعرف باسم أسراب في محيطات العالم. يُؤكل لحم السردين الطري والدهني عادةً معلباً أو مشوياً، ولكن يمكن الاستمتاع به بعدة طرق.

لطالما كان السردين جزءاً أساسياً من المطبخ المحلي في دول مثل الهند والفلبين والبرتغال وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط ​​لقرون. يُعدّ السردين مصدراً غنياً بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والمشاكل السلوكية.

يُعبأ السردين المعلب في علب معدنية تحتوي على الماء والزيت وعصير الطماطم وسوائل أخرى. يمكنك تناوله مباشرةً من العلبة، أو إضافة البصل أو الفلفل، أو التوابل مثل الخردل أو المايونيز أو الصلصة الحارة. عادةً ما تُزال الرؤوس، ولكنك ستأكل الجلد والعظام. في الواقع، تكمن بعض الفوائد الصحية في هذه الأجزاء، وفقاً لما ذكره موقع «webmd» المعني بالصحة.

هل السردين مفيد للمناعة؟

السردين غني بالعناصر الغذائية الأساسية، ومنخفض السعرات الحرارية، ويُنصح بتناوله كجزء من نظام غذائي صحي. إضافة السردين إلى نظام غذائي متوازن يُساعد على تحسين وظائف الأوعية الدموية، وتخفيف الالتهابات، وغير ذلك.

ويُساهم إدخال السردين في نظامك الغذائي في دعم صحة جهازك المناعي من خلال الآليات المحددة التالية:

تنظيم الالتهاب:

تتمتع أحماض أوميغا 3 الدهنية، EPA وDHA، بخصائص قوية مضادة للالتهابات تمنع الجهاز المناعي من المبالغة في رد فعله، مما يساعد على حماية الجسم من نوبات أمراض المناعة الذاتية والأمراض المزمنة.

إنتاج خلايا مناعية:

يُعد البروتين عالي الجودة ضرورياً لبناء الأجسام المضادة والإنزيمات وخلايا مناعية جديدة لمكافحة العدوى.

دعم الدفاع الخلوي:

السردين غني بالسيلينيوم والزنك، وهما معدنان أساسيان يعملان كمضادات للأكسدة لحماية الخلايا من التلف ودعم الوظيفة الطبيعية للخلايا المناعية.

يحسن صحة الأمعاء:

تساعد الأحماض الأمينية وأوميغا 3 الموجودة في السردين على شفاء بطانة الأمعاء والحفاظ عليها - حيث يوجد جزء كبير من جهاز المناعة - مما يمنع دخول مسببات الأمراض الضارة إلى مجرى الدم.

وأظهرت الدراسات العديد من الفوائد الصحية الأخرى لتناول السردين:

يحمي صحة القلب

وجدت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن تناول حصة أو حصتين فقط من السردين أسبوعياً يُوفر كمية كافية من أحماض أوميغا 3 الدهنية لتقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب بأكثر من الثلث. تُعد أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة.

قد يُساعد البوتاسيوم والمغنسيوم والزنك الموجودة في السردين على خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الدهون في الدم.

يدعم نمو الجنين بشكل صحي

ثبت أن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في السردين تُوفر دعماً مهماً لنمو دماغ الجنين وجهازه العصبي بشكل صحي. يُلاحظ ارتفاع نسبة تأخر نمو الدماغ لدى أطفال النساء اللواتي يتناولن كميات أقل من أوميغا 3.

عند تناول السردين بانتظام، فإنه يُساعد على تقليل الالتهابات الناتجة عن مشاكل صحية متنوعة. قد يؤدي الالتهاب إلى سلسلة من المضاعفات التي تُفاقم حالات أخرى مثل التهاب المفاصل.

يُحسّن صحة الدماغ

أظهرت الدراسات أن السردين والأسماك الأخرى الغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، عند دمجها مع تغييرات أخرى في نمط الحياة، تُساعد على زيادة المادة الرمادية في الدماغ. قد تُساعد زيادة المادة الرمادية في مكافحة تطور بعض الاضطرابات العصبية.

لكن الدراسة التي تدعم هذه النتائج كانت صغيرة نسبياً وأُجريت على بالغين أصحاء. قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لإثبات وجود صلة مباشرة.

يُحسّن صحة العين

قد تكون الأسماك، بما فيها السردين، مفيدة للعين. هناك بعض الأدلة على أن أحماض أوميغا-3 الدهنية الموجودة في السردين وأطعمة أخرى قد تُقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون، بما في ذلك التنكس البقعي. كما قد تُساعد في علاج جفاف العين.

يُقوّي العظام

عند تناول السردين المعلب، فإنك تتناول عظام السمك وجلده، وهو مصدر ممتاز للكالسيوم، حيث تُوفر كل حصة نحو ثلث الكمية التي يحتاج إليها الشخص العادي. يُعدّ فيتامين د ضرورياً لهذه العملية؛ إذ يُساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم. والسردين أغنى بفيتامين د من الكالسيوم. كما يحتوي السردين على عنصر غذائي ثالث مُعزز لصحة العظام، وهو الفوسفور، الذي يُعادل الأحماض التي قد تُضرّ بالعظام.

يُحسّن وظائف الأعصاب

قد يُعاني ما يصل إلى 40 في المائة من كبار السن من نقص فيتامين ب12. يُمكن أن يُؤدي هذا النقص إلى ضعف وظائف الأعصاب الحسية ومشاكل في الأعصاب الطرفية. يُمكن أن تُسبب مشاكل الأعصاب مشاكل أخرى، مثل الحدّ من الحركة، ما قد يُؤدي إلى السقوط والإصابة بجروح خطيرة. تُوفّر حصة واحدة من السردين أكثر من ثلاثة أضعاف كمية فيتامين ب12 التي يحتاج إليها معظم الناس.

يُقلّل الالتهاب والإجهاد التأكسدي

يحتوي السردين على العديد من العناصر الغذائية التي تُساعد في تخفيف الالتهاب الخفيف أو الإجهاد التأكسدي الناتج عن أمراض القلب أو غيرها من الحالات. تشمل هذه العناصر الكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنسيوم، والزنك، والحديد، والتورين، والأرجينين.

المخاطر المحتملة لتناول السردين

مثل الفواكه والخضراوات، يُشكل السردين والأسماك الدهنية الأخرى خطراً على الصحة إذا احتوت على ملوثات مثل الزئبق، والديوكسينات، وثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs)، أو بقايا المبيدات.

ضع في اعتبارك ما يلي قبل تناول السردين:

التسمم بالزئبق

يُعد الزئبق من أكثر الملوثات ضرراً الموجودة في الأسماك، بما في ذلك السردين. يمكن أن تُلحق الكميات الكبيرة من الزئبق ضرراً بالأعصاب لدى البالغين، وتُسبب مشاكل خطيرة في نمو الأطفال الصغار. لكن العديد من الدراسات خلصت إلى أن المستوى المنخفض من الزئبق الموجود في السردين لا يُشكل خطراً كبيراً على المستهلكين، بمن فيهم النساء الحوامل اللواتي نُصحن سابقاً بتجنب الأسماك أثناء الحمل بسبب احتمالية تلوثها.

وحسب الباحثين، تفوق فوائد الفيتامينات والمعادن الموجودة في السردين الآثار السلبية المحتملة للملوثات الضئيلة.

تلوث المعادن الثقيلة

بالإضافة إلى الزئبق، قد يكون السردين ملوثاً بمعادن ثقيلة أخرى، بما في ذلك الكادميوم والرصاص. وقد وجدت دراسة أجريت في الجزائر أن مستويات هذه المعادن الثقيلة في السردين تجاوزت الحدود المسموح بها في أوروبا.

أما دراسة أخرى، فقد تناولت قائمة أطول من المعادن السامة في السردين البرازيلي، ووجدت أن معظم العناصر موجودة بمستويات آمنة. إلا أن مستويات الباريوم والحديد والسيلينيوم كانت أعلى من المستويات الموصى بها للأطفال. تشير النتائج إلى أنه قد لا يكون من الآمن تناول السردين المعلب من البرازيل بانتظام. لذا، يُنصح بالتحقق من مصدر السردين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامته.

ارتفاع استهلاك الصوديوم

يحتوي السردين المعلب على نسبة عالية من الصوديوم. تحتوي العلبة الواحدة على نحو 282 ملليغراماً من الصوديوم، أي ما يعادل 12 في المائة تقريباً من القيمة اليومية الموصى بها. إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فعليك الحد من تناول الصوديوم لأنه يجذب الماء ويزيد من حجم الدم في جسمك.

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ما سبب عدم فقدانك للوزن رغم اتباعك نظاماً غذائياً «صحياً»؟

الالتزام بتناول الأطعمة الصحية وحده ليس كفيلاً بخسارة الوزن (بيكساباي)
الالتزام بتناول الأطعمة الصحية وحده ليس كفيلاً بخسارة الوزن (بيكساباي)
TT
TT

ما سبب عدم فقدانك للوزن رغم اتباعك نظاماً غذائياً «صحياً»؟

الالتزام بتناول الأطعمة الصحية وحده ليس كفيلاً بخسارة الوزن (بيكساباي)
الالتزام بتناول الأطعمة الصحية وحده ليس كفيلاً بخسارة الوزن (بيكساباي)

يعتقد كثيرون أن الالتزام بتناول الأطعمة الصحية وحده كفيل بخسارة الوزن، لكن الواقع قد يكون مختلفاً.

فبحسب موقع «هيلث» العلمي، فإن جودة الطعام ليست العامل الوحيد المؤثر في إنقاص الوزن، إذ تلعب كمية السعرات الحرارية، ونمط الحياة، والنشاط البدني، والنوم، ومستوى التوتر أدواراً لا تقل أهمية.

وفيما يلي أبرز الأخطاء الشائعة التي قد تجعل الميزان ثابتاً رغم الحرص على تناول أطعمة صحية:

تناول سعرات حرارية أكثر من المتوقع

قد تحتوي أطعمة صحية مثل المكسرات والزيوت والعصائر الطبيعية والشوفان على كميات كبيرة من السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى تجاوز احتياجات الجسم اليومية دون ملاحظة ذلك.

لذلك ينصح الخبراء بالانتباه إلى حجم الحصص الغذائية وعدم الاعتماد على وصف الطعام بأنه صحي فقط.

اتباع نظام غذائي شديد الصرامة

الحرمان التام من الأطعمة المفضلة قد يؤدي إلى زيادة الرغبة فيها، ومن ثم الإفراط في تناولها لاحقاً.

وتشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية المرنة تحقق نتائج أفضل على المدى الطويل مقارنة بالأنظمة شديدة التقييد.

إهمال البروتين والألياف

يساعد البروتين والألياف على إبطاء عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من تناول الوجبات الخفيفة والسعرات الزائدة.

لذلك ينصح بإدراج مصادر البروتين والأطعمة الغنية بالألياف ضمن الوجبات اليومية.

التركيز على الطعام فقط

أكد خبراء التغذية أن خسارة الوزن لا تعتمد على النظام الغذائي وحده، بل تتطلب أيضاً ممارسة النشاط البدني بانتظام، والحصول على نوم كافٍ، وتقليل التوتر، إذ إن قلة الحركة وسوء النوم والضغوط النفسية قد تبطئ عملية فقدان الوزن.

الاعتماد على الوجبات الجاهزة

غالباً ما تحتوي الوجبات الجاهزة والمقدمة في المطاعم على كميات أكبر من السعرات والدهون، إضافة إلى أحجام حصص أكبر من الوجبات المنزلية، وهو ما يزيد من استهلاك الطاقة دون الانتباه لذلك.

ويمنح إعداد الطعام في المنزل سيطرة أكبر على المكونات والكميات.

«شرب السعرات الحرارية»

قد تحتوي بعض المشروبات، حتى الصحية منها، على كميات مرتفعة من السعرات، مثل العصائر والمشروبات الغنية بالبروتين، كما أنها لا تمنح الإحساس بالشبع بالقدر الكافي.

وينصح الخبراء بالاعتماد على الماء أو المشروبات منخفضة السعرات للمساعدة في الحفاظ على النقص المطلوب في السعرات الحرارية وخسارة الوزن.

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