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الرياضة رياضة سعودية

نيوم يتوصل لاتفاق مع جناح الرياض خالد العبسي لـ3 أعوام

عقد العبسي يمتد لثلاثة مواسم مع نيوم (نادي الرياض)
عقد العبسي يمتد لثلاثة مواسم مع نيوم (نادي الرياض)
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نيوم يتوصل لاتفاق مع جناح الرياض خالد العبسي لـ3 أعوام

عقد العبسي يمتد لثلاثة مواسم مع نيوم (نادي الرياض)
عقد العبسي يمتد لثلاثة مواسم مع نيوم (نادي الرياض)

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي نيوم توصلت إلى اتفاق مع الجناح الأيسر خليل العبسي، لاعب نادي الرياض، للتوقيع على عقد يمتد لثلاثة مواسم، في إطار تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وبحسب المصادر، فإن المفاوضات بين إدارتي الناديين وصلت إلى مراحلها النهائية، ولم يتبقَ سوى اجتياز الفحص الطبي قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

توصلت إدارة نيوم إلى اتفاق مع الجناح الأيسر خليل العبسي (نادي الرياض)

ويبلغ العبسي 25 عاماً، ويُعد من خريجي الفئات السنية في نادي النصر، قبل أن يخوض عدة تجارب في الملاعب السعودية، حيث مثّل أندية الجبلين، العربي، الحزم، الطائي، والخلود، وصولاً إلى نادي الرياض، الذي قدم معه مستويات مميزة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات إدارة نيوم لتعزيز قائمة الفريق بعناصر محلية تمتلك الخبرة في المنافسات السعودية، بما يتوافق مع رؤية النادي الفنية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن الاتفاق يتضمن إعارة جناح نادي نيوم حسن العلي إلى نادي الرياض لمدة موسم واحد.

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