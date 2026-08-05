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«مواجهة مغلقة» بين الفيصلي والتعاون قبل انطلاقة الدوري

جانب من تحضيرات الفيصلي (نادي الفيصلي)
جانب من تحضيرات الفيصلي (نادي الفيصلي)
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«مواجهة مغلقة» بين الفيصلي والتعاون قبل انطلاقة الدوري

جانب من تحضيرات الفيصلي (نادي الفيصلي)
جانب من تحضيرات الفيصلي (نادي الفيصلي)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن المباراة الودية التي ستجمع التعاون والفيصلي بعد غدٍ الجمعة على ملعب نادي التعاون ستقام خلف أبواب مغلقة، بناءً على طلب الناديين، في إطار التحضيرات الأخيرة لانطلاق منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد التعاون لافتتاح مشواره في الدوري بمواجهة الخليج على ملعبه وبين جماهيره، بينما يحل الفيصلي ضيفاً على الهلال، وصيف النسخة الماضية، في الجولة الأولى.

وفي سياق متصل، تواصل إدارة الفيصلي العمل على استكمال ملف التعاقدات قبل ضربة البداية، إذ يتبقى للفريق التعاقد مع محترف أجنبي فوق السن القانونية، إضافة إلى لاعب من فئة المواليد، على أن يكون التدعيم في مركزي المحور وخط الوسط.

وكان الفيصلي قد عزَّز صفوفه بعدد من اللاعبين الأجانب، يتقدمهم الغيني بيساو ألكسندر ميندي، والكاميروني كريستيان باسوغوغ، والسنغالي عبد الله سيك، والإسبانيان خايمي سيواني وفرناندو باتشيكو، والبرازيلي أندريه جيروتو، والغابوني أندريه جوردي إيلا، والكونغولي ثيو بونغوندا.

كما تعاقد النادي مع عدد من اللاعبين المحليين، هم عبد الله المقرن، وفواز ربيع، وخالد الحربي، والمهاجم أحمد عبده، ضمن خطة تدعيم الفريق استعداداً للموسم الجديد.

ميدانياً، استأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته، مساء أمس، على ملعب النادي في مدينة حرمة، بعد الإجازة التي استمرت يومين، ومنحها المدرب الإيطالي جيوفاني للاعبين، وذلك استعداداً للمرحلة الأخيرة من الإعداد قبل انطلاق منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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