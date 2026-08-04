أبها يواصل تدعيماته بضم الفرنسي أليمامي غوري

واصل نادي أبها تعزيز صفوف فريقه الأول لكرة القدم، بعدما أعلن تعاقده مع الجناح الفرنسي أليمامي غوري قادماً من باريس إف سي الفرنسي، وذلك بعد شراء عقده، في إطار استعدادات الفريق لخوض منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2026 - 2027.

وأعلن النادي إتمام الصفقة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، من خلال مقطع تقديمي حمل عبارة: «السرعة لها عنوان... أليمامي غوري أبهـاوي... مرحباً ألف»، في إشارة إلى الإمكانات الفنية والبدنية التي يمتلكها اللاعب، الذي يعول عليه الجهاز الفني في تدعيم الخيارات الهجومية خلال الموسم المقبل.

يأتي التعاقد مع غوري امتداداً لسلسلة من التحركات التي نفذتها إدارة أبها خلال فترة الانتقالات الصيفية، بهدف بناء فريق قادر على المنافسة بعد عودته إلى دوري المحترفين، إذ حرصت على تدعيم مختلف المراكز بعناصر محلية وأجنبية، إلى جانب الحفاظ على عدد من الركائز الأساسية.

وشملت تعاقدات وتجديدات النادي حتى الآن: المدافع السنغالي عبدو ديالو، والحارس الفرنسي دونوفان ليون، والحارس مصطفى ملائكة، وعبد الكريم دارسي، ومحمد الدوسري، وصفوان الجهني، وماجد دوران، وفيصل الصبياني، ولاعب الوسط الفرنسي لورينتز روزييه، إضافة إلى التعاقد مع الجناح الفرنسي أليمامي غوري، فيما جددت الإدارة عقدي ناصر الدعجاني ومحمد حمسل، إلى جانب استمرار الهولندي جوريان غاري.

ويفتتح أبها مشواره في دوري روشن السعودي بمواجهة الحزم يوم 13 أغسطس (آب) على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، وسط تطلعات بأن تنعكس الصفقات الجديدة على مستوى الفريق وتحقيق بداية إيجابية في أول مواسمه بعد العودة إلى دوري الأضواء.