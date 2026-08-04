الحزم يعزز هجومه بالتعاقد مع الكونغولي بولولو

أعلن نادي الحزم رسمياً تعاقده مع المهاجم الكونغولي أفيميكو بولولو لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة، وتأتي هذه الصفقة ضمن تحركات الحزم لتعزيز صفوفه بعناصر تمتلك الخبرة والحضور القوي في الثلث الأخير من الملعب.

وبدأ بولولو مسيرته الكروية مع نادي بازل، حيث تدرج في أكاديميته وصولاً إلى الفريق الأول ومشاركته في المنافسات المحلية والأوروبية، وخاض اللاعب بعد ذلك تجارب احترافية متعددة في الملاعب الأوروبية، مروراً بنادي غرويتر فورث في الدوري الألماني، ونادي سوشو في الدوري الفرنسي، مما أكسبه تنوعاً تكتيكياً وقدرة على التكيف مع مختلف أساليب اللعب.

وكانت محطته الأبرز مؤخراً برفقة نادي ياغيلونيا بياليستوك البولندي، حيث عاش معهم أفضل فترات مسيرته الكروية وقاد خط هجوم الفريق بنجاح لافت، وخلال الموسم الماضي، قدم المهاجم الكونغولي مستويات مميزة وكان من بين أبرز أوراق الفريق التهديفية؛ حيث أسهم بصورة مباشرة في تتويج فريقه بلقب الدوري البولندي وسجل حصيلة تهديفية قوية في البطولات المحلية والمسابقات الأوروبية، ويتميز بولولو بقوته البدنية العالية وحضوره في الصراعات الثنائية داخل منطقة الجزاء، إضافة إلى قدرته على اللعب كمهاجم صريح أو التحرك على الأطراف.