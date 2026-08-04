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الرياضة رياضة سعودية

مصادر «الشرق الأوسط»: الاتفاق يوافق مبدئياً على إعارة جواو كوستا لكروزيرو

البرتغالي جواو كوستا (نادي الاتفاق)
البرتغالي جواو كوستا (نادي الاتفاق)
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مصادر «الشرق الأوسط»: الاتفاق يوافق مبدئياً على إعارة جواو كوستا لكروزيرو

البرتغالي جواو كوستا (نادي الاتفاق)
البرتغالي جواو كوستا (نادي الاتفاق)

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن نادي كروزيرو البرازيلي بات قريباً من التوصل إلى اتفاق مع نظيره الاتفاق للتعاقد مع الجناح البرتغالي جواو كوستا على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المفاوضات بين الطرفين بلغت مراحل متقدمة، في ظل رغبة كروزيرو في تدعيم صفوفه بعناصر هجومية قبل إغلاق سوق الانتقالات، فيما تبدي إدارة الاتفاق انفتاحاً على إعارة اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً.

وانضم كوستا إلى الاتفاق في صيف 2024 قادماً من نادي روما الإيطالي، وشارك منذ ذلك الحين في 44 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع خمسة، ليسهم في تسعة أهداف بقميص الفريق.

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