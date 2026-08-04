رودجرز يرسم ملامح القادسية الجديدة… وريتيغي يعود للمقدمة

أظهر المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيغي جاهزية كاملة للمشاركة أساسياً مع القادسية في مواجهة الشباب، المقررة في افتتاح مشوار الفريق بدوري المحترفين السعودي.

وأنهى ريتيغي برنامجاً علاجياً وتأهيلياً استمر أكثر من 3 أشهر، عقب إصابته بكسر في مفصل الكاحل خلال مواجهة الشباب في أبريل (نيسان) الماضي ضمن منافسات الدوري، إذ خضع لعملية جراحية، قبل أن يواصل مراحل التأهيل خلال المعسكر الإعدادي الذي أقامه الفريق في إسبانيا.

وسجل المهاجم الإيطالي أول ظهور له منذ الإصابة خلال المباراة الودية أمام هجر، الأحد، ونجح في تسجيل أحد أهداف الفوز بخماسية، بينما لفت محمد أبو الشامات الأنظار بإحرازه هدفين، في مؤشر على توجه المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز لمنحه أدواراً هجومية أكبر خلال الموسم الجديد، مع إدخال بعض التعديلات على النهج الفني للفريق.

واختتم القادسية مبارياته الودية بمواجهة هجر، بعدما ألغيت المباراة التي كانت مقررة أمام الفيصلي الأردني، إثر إلغاء الأخير معسكره الإعدادي في المنطقة الشرقية، والذي كان يتضمن أيضاً مواجهتين أمام الخليج وهجر.

وعلى صعيد متصل، بات المهاجم المكسيكي جوليان كينونيس جاهزاً للمشاركة منذ الجولة الأولى، بعد عودته إلى مدينة الخبر، حيث حظي باستقبال جماهيري في مطار الملك فهد الدولي بالدمام عقب تألقه مع منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة.

وسيُكرَّم كينونيس بجائزة هداف الدوري للموسم الماضي قبل مواجهة الاتحاد، المقررة في 21 أغسطس (آب) ضمن الجولة الثانية من دوري المحترفين، كما سيُكرَّم زميله مصعب الجوير بجائزة أفضل لاعب سعودي، نظراً لإقامة المباراة في الدمام، حيث سيخوض القادسية مبارياته مؤقتاً قبل الانتقال إلى ملعب أرامكو.

وفي الجانب الجماهيري، يبدأ مجلس جمهور القادسية، يومي الأربعاء والخميس، استقبال طلبات الانضمام إلى عضوية «فرسان المدرج»، التي تمنح أعضاءها عدداً من المزايا، مقابل الالتزام بمساندة الفريق في مبارياته داخل المنطقة الشرقية وخارجها في مختلف المسابقات.

ويحصل العضو على تذكرة المباراة، ووجبة، ووسيلة نقل إلى الملعب، إضافة إلى مكافآت تحفيزية وهدايا رمزية.

وتأتي هذه المبادرة على غرار ما تطبقه عدة أندية سعودية، بهدف تنظيم العمل الجماهيري، وتوفير الخدمات للمشجعين، مع وجود ممثلين لهم للتواصل المباشر مع إدارة النادي، ونقل المقترحات والملاحظات.

وظهر جمهور القادسية بصورة لافتة خلال الموسم الماضي، سواء في المباريات التي أقيمت في المنطقة الشرقية أو خارجها، وأسهم في النتائج المميزة التي حققها الفريق، إذ لم يخسر القادسية على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام منذ خسارته أمام التعاون في يناير (كانون الثاني) 2025.

كما حقق انتصارات بارزة على النصر والأهلي، وتعادل مع الهلال بالنتيجة نفسها التي انتهت بها مواجهة الدور الأول في الرياض، قبل أن ينهي الموسم في المركز الرابع للموسم الثاني توالياً.

ويواجه القادسية تحدياً جماهيرياً جديداً في الموسم المقبل، مع انتقاله لخوض مبارياته على ملعب أرامكو، الذي يتسع لأكثر من 47 ألف متفرج؛ ما يفرض على النادي العمل على تحقيق حضور جماهيري كثيف ومستمر، بما يعكس القاعدة الجماهيرية للفريق ويواكب الانتقال إلى أحد أحدث الملاعب في المنطقة الشرقية.