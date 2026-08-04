مفاوضات متقدمة بين ليفركوزن والاتحاد لضم موسى ديابي

كشفت مصادر قناة «سكاي سبورت الألمانية» عن مفاوضات متقدمة بين نادي باير ليفركوزن الألماني، ونادي الاتحاد من أجل شراء اللاعب الفرنسي موسى ديابي وعودته للنادي الذي عاش فيه أجمل أيام مسيرته الكروية بتألق كبير.

وأكدت المصادر ذاتها أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن، ولم يتم إبرام أي اتفاقيات نهائية مع الاتحاد، أو مع اللاعب.

وكان اللاعب الفرنسي أحد اللاعبين الهجوميين الرئيسين لفريق باير ليفركوزن من عام 2019 إلى عام 2023، وتطور ليصبح أحد أهم الأجنحة في الدوري الألماني.

وتشير المصادر إلى أن المدرب كارليس مارتينيز، المدرب الجديد لباير ليفركوزن يرى أن موسى ديابي خيار مهم لخطة 4-3-3 التي يفضّلها، فبفضل سرعته وديناميكيته وقدرته على المواجهات الفردية يعد ديابي إضافةً مثاليةً لهجوم ليفركوزن. ويسعى باير ليفركوزن للحصول على اللاعب بصفقة تقل عن 30 مليون يورو، وينافس نادي إنتر ميلان الإيطالي باير ليفركوزن الألماني على اللاعب، ولا يوجد أي اتفاق.

انتقل ديابي سابقاً من باريس سان جيرمان إلى ألمانيا، تبع ذلك في صيف عام 2023 انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 55 مليون يورو، حيث انضم إلى أستون فيلا، بعد موسم واحد فقط انتقل إلى نادي الاتحاد مقابل 60 مليون يورو.

ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً بعقد مع نادي الاتحاد حتى عام 2029، وحتى الآن سجل ديابي 11 هدفاً، وصنع 31 هدفاً في 71 مباراة رسمية مع نادي الاتحاد.