دورتموند يتعاقد مع الموهبة اليونانية كاريتساس حتى 2031

تعاقد بوروسيا دورتموند الألماني، الاثنين، مع المهاجم اليوناني الشاب كونستانتينوس كاريتساس قادماً من غنك البلجيكي، بعقد يمتد لخمس سنوات، في صفقة بلغت قيمتها وفقاً للتقارير 30 مليون يورو (34 مليون دولار أميركي)، إضافة إلى حوافز ومكافآت.

ويبلغ كاريتساس من العمر 18 عاماً، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن أو صانع ألعاب، وقد سجل بالفعل ثلاثة أهداف خلال 10 مباريات خاضها مع المنتخب اليوناني. كما قدم 11 تمريرة حاسمة في 28 مباراة بالدوري خلال الموسم الماضي.

وكان دورتموند يبحث عن مزيد من الإبداع في خط الوسط بعد رحيل لاعبه المخضرم يوليان براندت الذي غادر الفريق في صفقة انتقال حر خلال الصيف.

وقال كاريتساس في بيان: «بوروسيا دورتموند نادٍ مميز، وأنا فخور للغاية بارتداء القميص الأسود والأصفر من الآن فصاعداً».

من جانبه، قال المدير الرياضي أولي بوك إن كاريتساس «سيضيف إلى الفريق بفضل إبداعه وذكائه. فهو لاعب يتمتع بمهارات تقنية عالية، ولديه القدرة على إيجاد حلول سريعة في المساحات الضيقة، خصوصاً في الثلث الهجومي».

ويواصل دورتموند، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا عام 2024، تحركاته خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف بطل الدوري بايرن ميونيخ، كما ارتبط اسمه بالتعاقد مع المهاجم الألماني - اللبناني الأصل الشاب سعيد الملا من نادي كولن.

وكان المدرب تورستن فينك، الذي أشرف على تدريب كاريتساس في غنك خلال موسم 2024-2025، قد قال لوكالة «سيد» الرياضية التابعة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في يوليو (تموز) إن اللاعب اليوناني «صانع ألعاب كلاسيكي من الطراز الذي كان معروفاً في الماضي».

وأضاف فينك: «من الناحية الفنية، هو لاعب استثنائي، يتمتع بمهارات جيدة في المراوغة، وقادر على تقديم التمريرة الحاسمة الأخيرة».