بوغاتشار يشارك في «طواف إسبانيا للدراجات» لأول مرة منذ عام 2019

أعلن فريق الإمارات، اليوم الاثنين، أن نجمه السلوفيني تادي بوغاتشار، الفائز مؤخراً بطواف فرنسا للدراجات «تور دي فرنس»، سيشارك في طواف إسبانيا «فويلتا»، هذا العام. وأكد الفريق، في بيان رسمي على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي: «بوغاتشار سيعود، هذا العام».

ولم يشارك السلوفيني في «طواف إسبانيا» منذ عام 2019، عندما خاض أولى مشاركاته في سباقات «غراند تور»، حيث فاز حينها بـ3 مراحل، وحصل على القميص الأبيض كأفضل متسابق شاب، وجاء ثالثاً في الترتيب العام.

ويتطلع بوغاتشار للفوز بجميع السباقات الكبرى الـ3 خلال مسيرته، وهو إنجاز لم يحققه سوى 8 متسابقين في التاريخ.

وقال بوغاتشار، ضِمن البيان: «أنا متحمس للمشاركة في (طواف إسبانيا) مجدداً، بعد أول ظهور لي في عام 2019، لقد كانت تجربة رائعة، أُحب زيارة إسبانيا، وأُحب المشاركة في سباقاتها، وأعتقد أنه حان وقت العودة».

وسينطلق سباق «فويلتا إسبانيا للدراجات» في 22 أغسطس (آب) الحالي من موناكو حيث يعيش بوغاتشار.

وإذا فاز الدرّاج السلوفيني في غرناطة بعد 3 أسابيع، فسيصبح رابع متسابق يجمع بين لقبيْ فرنسا وإسبانيا في عام واحد، بعد الثنائي الفرنسي جاك أنكيتيل، وبرنارد هينو، والبريطاني كريس فروم.