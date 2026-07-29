ريتشاردسون يغيب عن سباقات دراجات المضمار بألعاب الكومنولث للإصابة

انسحب البريطاني ماثيو ريتشاردسون من منافسات الدراجات على المضمار بدورة ألعاب ​الكومنولث بسبب الإصابة، مما حرم المشجعين من فرصة مشاهدة مواجهة مثيرة مع زملائه السابقين في المنتخب الأسترالي.

وكان ريتشاردسون، المتخصص في سباقات السرعة المولود في إنجلترا، غير ولاءه الرياضي من أستراليا لينضم إلى ‌بريطانيا بعد فترة ‌وجيزة من فوزه ​بميداليتين ‌فضيتين ⁠وميدالية ​برونزية في أولمبياد ⁠باريس 2024.

وكانت مواجهته مع الأسترالي لي هوفمان في مضمار كريس هوي للدراجات في جلاسجو قد وُصفت بأنها واحدة من أفضل القصص التي تشهدها في دورة ألعاب تفتقد ⁠لبريق النجوم.

ونشر الفريق البريطاني عبر «‌إنستغرام»: «للأسف، وبسبب ‌إصابة تعرض لها في سباق ​دولي في ‌وقت سابق من هذا الأسبوع، ‌لن يتمكن مات ريتشاردسون من المنافسة مع فريق إنجلترا في دورة ألعاب الكومنولث 2026 في جلاسجو».

وكان ريتشاردسون وهوفمان جزءاً من ‌الفريق الأسترالي الذي حصد الميدالية البرونزية في سباق السرعة للفرق ⁠في ⁠باريس، وكان من المقرر أن يتواجها في سباقي السرعة وكيرين.

وقال هوفمان خلال إعلان تشكيلة الفريق الأسترالي: «الأستراليون يريدونني أن أسحقه، والبريطانيون يريدونه أن يسحقني، وهكذا تسير الأمور. رؤيته يرتدي ألوان المنتخب البريطاني ربما تثير فيّ المزيد من الحماس».

وتعرض ريتشاردسون لإصابة في حادث خلال سباق كيرين ​ضمن سلسلة بطولات العالم ​في اليابان. وتنطلق منافسات سباقات الدراجات على المضمار غداً الخميس.