عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:56 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

ريتشاردسون يغيب عن سباقات دراجات المضمار بألعاب الكومنولث للإصابة

ماثيو ريتشاردسون (رويترز)
ماثيو ريتشاردسون (رويترز)
TT
TT

ريتشاردسون يغيب عن سباقات دراجات المضمار بألعاب الكومنولث للإصابة

ماثيو ريتشاردسون (رويترز)
ماثيو ريتشاردسون (رويترز)

انسحب البريطاني ماثيو ريتشاردسون من منافسات الدراجات على المضمار بدورة ألعاب ​الكومنولث بسبب الإصابة، مما حرم المشجعين من فرصة مشاهدة مواجهة مثيرة مع زملائه السابقين في المنتخب الأسترالي.

وكان ريتشاردسون، المتخصص في سباقات السرعة المولود في إنجلترا، غير ولاءه الرياضي من أستراليا لينضم إلى ‌بريطانيا بعد فترة ‌وجيزة من فوزه ​بميداليتين ‌فضيتين ⁠وميدالية ​برونزية في أولمبياد ⁠باريس 2024.

وكانت مواجهته مع الأسترالي لي هوفمان في مضمار كريس هوي للدراجات في جلاسجو قد وُصفت بأنها واحدة من أفضل القصص التي تشهدها في دورة ألعاب تفتقد ⁠لبريق النجوم.

ونشر الفريق البريطاني عبر «‌إنستغرام»: «للأسف، وبسبب ‌إصابة تعرض لها في سباق ​دولي في ‌وقت سابق من هذا الأسبوع، ‌لن يتمكن مات ريتشاردسون من المنافسة مع فريق إنجلترا في دورة ألعاب الكومنولث 2026 في جلاسجو».

وكان ريتشاردسون وهوفمان جزءاً من ‌الفريق الأسترالي الذي حصد الميدالية البرونزية في سباق السرعة للفرق ⁠في ⁠باريس، وكان من المقرر أن يتواجها في سباقي السرعة وكيرين.

وقال هوفمان خلال إعلان تشكيلة الفريق الأسترالي: «الأستراليون يريدونني أن أسحقه، والبريطانيون يريدونه أن يسحقني، وهكذا تسير الأمور. رؤيته يرتدي ألوان المنتخب البريطاني ربما تثير فيّ المزيد من الحماس».

وتعرض ريتشاردسون لإصابة في حادث خلال سباق كيرين ​ضمن سلسلة بطولات العالم ​في اليابان. وتنطلق منافسات سباقات الدراجات على المضمار غداً الخميس.

مواضيع
رياضة سباق للدراجات بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«فيفا» تحت النار... انتقادات من كل حدب وصوب لمشروع بيع جزء من الحقوق التجارية

رياضة عالمية «فيفا» أكد أنه سيحتفظ بـ«السلطة الحصرية» فيما يتعلق بحوكمة كرة القدم والمسابقات والروزنامة واتخاذ القرارات التنظيمية (أ.ب)

«فيفا» تحت النار... انتقادات من كل حدب وصوب لمشروع بيع جزء من الحقوق التجارية

تواصلت الانتقادات الموجهة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على خلفية مشروع لإنشاء شركة تتولى إدارة أنشطته التجارية وتنظيم كأس العالم وبطولاته الأخرى.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية جياني إنفانتينو (رويترز)
رياضة عالمية

خطة إنفانتينو تواجه اتهامات بـ«رشوة صريحة» للاتحادات الوطنية

منح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو الاتحادات الوطنية الأعضاء وعددها 211 اتحاداً مهلة حتى 19 سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (لوزان)
رياضة عالمية الجوائز المالية لبطولة العالم للسباحة في بكين 2026 تتجاوز مليوني دولار (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

الجوائز المالية لبطولة العالم للسباحة في بكين 2026 تتجاوز مليوني دولار

أعلن الاتحاد الدولي للألعاب المائية لائحة الجوائز المالية المخصصة لبطولة العالم للسباحة التي ستقام في بكين هذا العام.

«الشرق الأوسط» (بكين)
رياضة عالمية «الفيفا» يحقق بشأن لافتة الأرجنتين عن جزر فوكلاند في كأس العالم (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«الفيفا» يحقق بشأن لافتة الأرجنتين عن جزر فوكلاند في كأس العالم

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إجراءات انضباطية ضد الاتحاد الأرجنتيني للعبة ولاعبيه بسبب مزاعم انتهاكات ​شهدتها كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (لوزان)
رياضة عالمية ماتياس سامر (د.ب.أ)
رياضة عالمية

سامر نجم منتخب ألمانيا السابق: الفريق يحتاج إلى شخصيات قوية

طالب ماتياس سامر نجم منتخب ألمانيا السابق الفائز ببطولة أوروبا بضرورة إحداث تغيير جذري في عقلية لاعبي كرة القدم في بلاده.

«الشرق الأوسط» (برلين)