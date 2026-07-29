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«الفيفا» يحقق بشأن لافتة الأرجنتين عن جزر فوكلاند في كأس العالم

«الفيفا» يحقق بشأن لافتة الأرجنتين عن جزر فوكلاند في كأس العالم (أ.ف.ب)
«الفيفا» يحقق بشأن لافتة الأرجنتين عن جزر فوكلاند في كأس العالم (أ.ف.ب)
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«الفيفا» يحقق بشأن لافتة الأرجنتين عن جزر فوكلاند في كأس العالم

«الفيفا» يحقق بشأن لافتة الأرجنتين عن جزر فوكلاند في كأس العالم (أ.ف.ب)
«الفيفا» يحقق بشأن لافتة الأرجنتين عن جزر فوكلاند في كأس العالم (أ.ف.ب)

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إجراءات انضباطية ضد الاتحاد الأرجنتيني للعبة ولاعبيه بسبب مزاعم انتهاكات ​شهدتها كأس العالم، شملت رفع لافتة تؤكد سيادة البلد الواقع في أميركا الجنوبية على جزر فوكلاند.

وعقب فوز الأرجنتين على إنجلترا في أتلانتا بالدور قبل النهائي، رفع بعض اللاعبين لافتة تحمل عبارة «لاس مالبيناس أرجنتينية» (فوكلاند أرجنتينية).

وقال «الفيفا» إن استخدام حدث رياضي ‌لاستعراض رسائل ذات ‌طبيعة غير رياضية يمثل ​خرقاً ‌محتملاً ⁠للائحة ​الانضباط.

وفي عام ⁠2014، فرض «الفيفا» غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (26560 دولاراً) على الأرجنتين بسبب لافتة مماثلة رفعها اللاعبون قبل مباراة ودية أمام سلوفينيا.

وتضمنت الانتهاكات المزعومة الأخرى في كأس العالم هتافات وإشارات تمييزية، وتأخر ⁠انطلاق المباريات، وإخفاقات في البروتوكول الأمني، ورسائل ‌غير لائقة ‌من الفريق والجماهير، وإلقاء مقذوفات ​من المشجعين خلال مباريات ‌عدة في البطولة.

في الوقت نفسه، فُتحت ‌إجراءات انضباطية ضد لاعبين عدة عقب المباراة النهائية في نيوجيرسي التي فازت فيها إسبانيا على الأرجنتين 1- صفر بعد شوطين إضافيين.

واندلعت مشاجرة قصيرة ‌مع صافرة النهاية عندما دفع لياندرو باريديس لاعب وسط الأرجنتين، جابي لاعب ⁠إسبانيا ⁠وأسقطه أرضاً مع اندفاع بدلاء أبطال أوروبا إلى أرض الملعب للاحتفال.

ويواجه باريديس ثلاثة اتهامات بالاعتداء، بينما يواجه ناويل مولينا اتهامين. كما يواجه مولينا وتياغو ألمادا وروبرتو أيالا مساعد مدرب الأرجنتين بالإضافة إلى الإسباني جابي اتهاماً واحداً لكل منهم بتصرف مخالف للروح الرياضية.

وقال «الفيفا»: «وفقاً للائحة الانضباط في (الفيفا)، مُنحت الأطراف المعنية الفرصة لتقديم موقفها، ​وسيصدر قرار ​من لجنة الانضباط في الوقت المناسب».

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