مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الهليل قريب من القادسية

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الآيرلندي رودجرز، مدرب القادسية، يريد التعاقد مع مدافع محلي قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية الحالية، في وقت تشهد فيه المفاوضات مع اللاعب ناصر الهليل تقدماً ملحوظاً بعد أن أظهر اللاعب قدرات جيدة مع ناديه النجمة الذي غادر الدوري السعودي للمحترفين نحو دوري يلو للدرجة الأولى.

وتعززت فرص انتقال الهليل بعد أن وقع محمد محزري للهلال، وهو من الأسماء التي سعى القادسية إلى ضمها، كونه يجيد اللعب في متوسط الدفاع إضافة إلى الظهير الأيمن.

ويحتاج القادسية لمدافع جديد لتعويض غياب وليد الأحمد الذي لا يزال يواصل مراحل العلاج من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في مواجهة الأهلي قبل نهاية الموسم الماضي.

وتجري مفاضلة بين الإسباني بوترياس والألماني جوليان ليتم قيد أحدهما في بطولة الدوري في مركز المحور من اللاعبين الأجانب، مع وجود فرصة لبيع عقد اللاعب الإسباني بوترياس لنادي بريمن الألماني الذي مثله اللاعب بنظام الإعارة الموسم الماضي وحل مكانه في القادسية اللاعب فايغل، والذي يجد اهتماماً من نادي التعاون للعب له بنظام الإعارة، حيث إن المدرب رودجرز سيقرر خلال أيام بقاء أحدهما والاستغناء عن الآخر.

بدورها، تسعى إدارة كرة القدم بنادي القادسية إلى إيجاد مباراة ودية على الأقل قبل بداية مشوار الفريق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بناء على رغبة المدير الفني.

وعاد القادسية من المعسكر الخارجي في إسبانيا الذي استمر 22 يوماً، وخاض من خلاله ثلاثة مباريات ودية تعادل في اثنتين منها سلبياً وخسر الثالثة أمام فريق ليفانتي بنتيجة 1/0.

وكان المعسكر فرصة أيضاً للوقوف على إمكانيات عدد من الأسماء الشابة من أبناء النادي مثل عبد الإله القويزان وبدر العمير وأنس الأحمد وأسماء شابة أخرى كانت موجودة في المعسكر.

كما أن المدرب رودجرز توصل إلى قناعة بشأن بعض الأسماء المحلية والأجنبية التي يمكن الاستغناء عنها، سواء بإعارتها لأندية أخرى أو حتى الاستغناء عنها مع نهاية عقودها، كما حصل مع اللاعب قاسم لاجامي الذي وقع للدرعية بعد نهاية إعارته للتعاون وانتهاء عقده الاحترافي مع القادسية.

وكان اللاعب الشاب عبد العزيز العثمان نال فرصة لإثبات قدراته خلال المعسكر الخارجي أو إعارته مجدداً بعد أن كان قد مثل نادي الشباب الموسم الماضي.

ويبدو أن العثمان لن يظهر مجدداً مع القادسية في الموسم المقبل، وستتم إعارته مع وجود رغبة من عدة أندية للاستفادة من خدماته، لكن ذلك يعتمد على المدرب الذي سيرفع تقريراً بشأن المعسكر الخارجي واللاعبين الذين لا يرى جدوى في استمرارهم.