نيوم يعوض رحيل عابدي المحتمل بـ«الرماح»

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن اقتراب إدارة نادي نيوم من حسم التعاقد مع الظهير الأيسر خالد الرماح، لاعب نادي الفيحاء مواليد ( 2005 )، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

ويأتي تحرك نيوم للتعاقد مع خالد الرماح بهدف تعويض رحيل الظهير الأيسر فارس عابدي، الذي تفيد الأنباء لانتقاله إلى صفوف نادي الاتحاد، إذ ترى الإدارة أن الرماح يمتلك المقومات الفنية والخبرة التي تؤهله لشغل هذا المركز وتعزيز الخيارات المتاحة للجهاز الفني.

وتواصل إدارة نيوم العمل على استكمال احتياجات الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية، ضمن خطة تستهدف بناء قائمة قادرة على المنافسة وتقديم مستويات قوية في ثاني مواسم الفريق بالدوري السعودي للمحترفين.