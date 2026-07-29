عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

نيوم يعوض رحيل عابدي المحتمل بـ«الرماح»

خالد الرماح لاعب نادي الفيحاء (نادي الفيحاء)
خالد الرماح لاعب نادي الفيحاء (نادي الفيحاء)
TT
TT

نيوم يعوض رحيل عابدي المحتمل بـ«الرماح»

خالد الرماح لاعب نادي الفيحاء (نادي الفيحاء)
خالد الرماح لاعب نادي الفيحاء (نادي الفيحاء)

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن اقتراب إدارة نادي نيوم من حسم التعاقد مع الظهير الأيسر خالد الرماح، لاعب نادي الفيحاء مواليد ( 2005 )، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

ويأتي تحرك نيوم للتعاقد مع خالد الرماح بهدف تعويض رحيل الظهير الأيسر فارس عابدي، الذي تفيد الأنباء لانتقاله إلى صفوف نادي الاتحاد، إذ ترى الإدارة أن الرماح يمتلك المقومات الفنية والخبرة التي تؤهله لشغل هذا المركز وتعزيز الخيارات المتاحة للجهاز الفني.

وتواصل إدارة نيوم العمل على استكمال احتياجات الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية، ضمن خطة تستهدف بناء قائمة قادرة على المنافسة وتقديم مستويات قوية في ثاني مواسم الفريق بالدوري السعودي للمحترفين.

مواضيع
رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مصادر: الأهلي يوافق على انتقال الزبيدي ومدني لـ«الخلود»

رياضة سعودية ياسين الزبيدي (موقع النادي الأهلي)

مصادر: الأهلي يوافق على انتقال الزبيدي ومدني لـ«الخلود»

تتجه إدارة النادي الأهلي إلى إتمام إعارة الثنائي الشاب ياسين الزبيدي ويزن مدني إلى نادي الخلود لمدة موسم واحد.

عبد الله الزهراني (جدة )
رياضة سعودية إيليمان ندياي (رويترز)
رياضة سعودية

وكلاء ندياي يشجعون الهلال على تقديم عرض رسمي

تلقَّى نادي الهلال دفعة إيجابية في مساعيه للتعاقد مع المهاجم السنغالي إيليمان ندياي، بعدما أبدى وكلاء اللاعب ترحيبهم بفكرة انتقاله إلى النادي السعودي.

نواف العقيّل (الرياض)
رياضة سعودية حصة العيسى (نادي النصر)
رياضة سعودية

البحرينية حصة العيسى تعود إلى صفوف «النصر»

تشهد قائمة «النصر» المشارِكة في بطولة غرب آسيا للأندية للسيدات عودة اللاعبة البحرينية حصة العيسى إلى صفوف الفريق لتسجل ظهورها مجدداً بقميص العالمي بعد غياب طويل

لولوة العنقري (الرياض)
رياضة سعودية أحمد الغامدي (حسابه في إكس)
رياضة سعودية

الدرعية يفاوض أحمد الغامدي... واللاعب يتمسك بالاتحاد

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن نادي الدرعية تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع لاعب وسط الاتحاد أحمد الغامدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سعد السبيعي (الدمام)
رياضة سعودية تسويوشي واتانابي (رويترز)
رياضة سعودية

التعاون والشباب مهتمان بمدافع فينورد الياباني واتانابي

لفت اللاعب الياباني تسويوشي واتانابي لاعب نادي فينورد الهولندي أنظار العديد من الأندية السعودية من بينها نادي التعاون ونادي الشباب وفقاً لموقع قول الياباني.

نواف العقيّل (الرياض)