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الرياضة رياضة سعودية

البحرينية حصة العيسى تعود إلى صفوف «النصر»

حصة العيسى (نادي النصر)
حصة العيسى (نادي النصر)
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البحرينية حصة العيسى تعود إلى صفوف «النصر»

حصة العيسى (نادي النصر)
حصة العيسى (نادي النصر)

تشهد قائمة «النصر» المشارِكة في بطولة غرب آسيا للأندية للسيدات عودة اللاعبة البحرينية حصة العيسى إلى صفوف الفريق، لتسجل ظهورها مجدداً بقميص العالمي، بعد غياب طويل، وذلك مع انطلاق مشوار الفريق في البطولة الآسيوية المُقامة بالأردن.

وتُعد العيسى من أبرز اللاعبات اللاتي ارتدين قميص «النصر»، إذ كانت إحدى الركائز الأساسية في الفريق، خلال بدايات «الدوري السعودي الممتاز للسيدات»، وأسهمت في تتويجه بالألقاب، كما دوّنت اسمها في تاريخ المسابقة عندما أصبحت أول لاعبة تسجل 4 أهداف في مباراة واحدة (سوبر هاتريك)، إلى جانب حضورها التهديفي اللافت مع الفريق.

وكانت اللاعبة البحرينية قد غادرت «النصر»، عقب نهاية عقدها في عام 2023، لتعود إلى صفوف الفريق بالتزامن مع مشاركته في بطولة غرب آسيا للأندية.

ويستهل «النصر» مشواره في البطولة، مساء اليوم، بمواجهة «الهلال» السوري، ضِمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً فريق «نفط الشمال» العراقي، حيث يسعى الفريق لتحقيق بداية قوية في طريق المنافسة على بطاقة التأهل، قبل أن يواجه «نفط الشمال» في الجولة الثانية.

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رياضة رياضة سعودية كرة القدم للسيدات الدوري السعودي السعودية

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