عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

الركراكي: تغيير العقلية أهم مكاسب المغرب من مونديال 2022

وليد الركراكي (د.ب.أ)
وليد الركراكي (د.ب.أ)
TT
TT

الركراكي: تغيير العقلية أهم مكاسب المغرب من مونديال 2022

وليد الركراكي (د.ب.أ)
وليد الركراكي (د.ب.أ)

استعاد وليد الركراكي، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، ذكريات الإنجاز التاريخي لأسود أطلس بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذه المكانة.

قال الركراكي في تصريحات أبرزتها صحيفة «هسبريس» المغربية، إن «قبول تدريب المنتخب المغربي لم يكن مرتبطاً بمجرد المشاركة في نهائيات كأس العالم، بل برغبة حقيقية في المنافسة على أعلى المستويات»، مضيفاً أنه اشترط منذ البداية أن يكون الهدف هو الذهاب بعيداً في البطولة، بعدما لمس جودة اللاعبين في قوام الفريق.

وأضاف: «أكبر الصعوبات التي واجهتنا كانت ضيق الوقت، فلم يكن أمامنا سوى 3 أشهر قبل انطلاق البطولة، وكان الجهاز الفني أمام تحد حقيقي لفرض أسلوبه في وقت قياسي».

وأشار المدرب المغربي إلى أن التعادل أمام كرواتيا في المباراة الأولى كان نقطة تحول في مشوارنا بمونديال 2022، لأنه منح اللاعبين جرعة كبيرة من الثقة، وبعدها عزز الفوز على بلجيكا إيمان المجموعة بقدرتها على تحقيق إنجاز استثنائي.

واصل: «التأهل إلى الدور الثاني لم يكن سقف طموحنا، بل طالبت اللاعبين بعد تجاوز دور المجموعات بكتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المغربية من خلال إقصاء المنتخب الإسباني، قبل أن يتحول الهدف إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق للقارة الأفريقية بالتأهل إلى قبل النهائي على حساب البرتغال».

وتابع الركراكي: «كنت مقتنعاً بقدرتنا على التأهل للنهائي وإقصاء فرنسا، بل والمنافسة على الفوز بكأس العالم».

وأشار: «إنجازنا في مونديال قطر لم يكن فقط التأهل لقبل النهائي بل تغيير العقلية، ليصبح اللاعبون والجماهير يؤمنون بالقدرة على منافسة الكبار، وأعتبر هذا هو المكسب الأكبر لنا».

وختم وليد الركراكي: «تجربتي مع الوداد والتتويج معه بلقبي الدوري ودوري أبطال أفريقيا في 2022 كانت بوابتي لقيادة المنتخب المغربي، وغرست بداخلي ثقافة الانتصارات، لنحقق أفضل إنجاز عربي وأفريقي في كأس العالم».

اقرأ أيضاً

مواضيع
كأس العالم رياضة كرة القدم المغرب

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

من 2006 إلى 2026... تدهور إيطاليا بالأرقام

رياضة عالمية زين الدين زيدان بعد أن ضرب برأسه المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي خلال المباراة النهائية لكأس العالم 2006 بين إيطاليا وفرنسا (أ.ف.ب)

من 2006 إلى 2026... تدهور إيطاليا بالأرقام

منذ إحرازها لقبها العالمي الرابع قبل أكثر من عشرين عاماً شهدت مكانة إيطاليا على الساحة الكروية العالمية تراجعاً كبيراً.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عربية معين الشعباني (رويترز)
رياضة عربية

الشعباني يتولى تدريب منتخب تونس لمدة 4 سنوات

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، ​اليوم الثلاثاء، تعيين معين الشعباني مدرباً للمنتخب الأول لمدة 4 سنوات، خلفاً للمدرب هيرفي رينارد.

«الشرق الأوسط» (تونس)
رياضة عالمية مارك كوكوريّا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

كوكوريّا يفي بوعده بوضع وشم لدي لا فوينتي على ذراعه

وفى الظهير مارك كوكوريا بوعد أطلقه قبل تتويج إسبانيا بكأس العالم لكرة القدم في 19 يوليو الحالي بعدما كشف، الثلاثاء، عن وشم جديد على ذراعه يحمل صورة مدرب المنتخب

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية «فيفا» يجدِّد شراكته مع «فيزا» بعقد طويل الأمد (أ.ب)
رياضة عالمية

«فيفا» يجدد شراكته مع «فيزا» بعقد طويل الأمد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم (الثلاثاء)، رسمياً تمديد شراكته مع شركة «فيزا» بعقد طويل الأجل، لتواصل دورها شريكاً رسمياً لتكنولوجيا الدفع.

«الشرق الأوسط» (لوزان)
رياضة عالمية نحو مائة مشجع كانوا ينتظرون التقاط صورة أو الحصول على توقيع من رجل اليوم (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

زيدان المدرب يبدأ رحلته مع فرنسا وسط احتفاء جماهيري كبير

وفجأة، انزلق باب ليكشف عن ملامح أسطورة المنتخب الفرنسي لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (باريس )