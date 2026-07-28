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الرياضة رياضة عالمية

«فيفا» يتجه لضخ 10 مليارات دولار لدعم الاتحادات الوطنية

«فيفا» يتجه لضخ 10 مليارات دولار لدعم الاتحادات الوطنية (د.ب.أ)
«فيفا» يتجه لضخ 10 مليارات دولار لدعم الاتحادات الوطنية (د.ب.أ)
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«فيفا» يتجه لضخ 10 مليارات دولار لدعم الاتحادات الوطنية

«فيفا» يتجه لضخ 10 مليارات دولار لدعم الاتحادات الوطنية (د.ب.أ)
«فيفا» يتجه لضخ 10 مليارات دولار لدعم الاتحادات الوطنية (د.ب.أ)

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تمويل برامج تطوير اللعبة بمبالغ تتجاوز 10 مليارات دولار، رهن موافقة الاتحادات الأعضاء. وينقسم الدعم المالي المقرر أن يقدمه الاتحاد الدولي لـ 211 اتحاداً وطنياً إلى مسارين رئيسيين؛ حيث يمثل المسار الأول تمويلاً استثنائياً وفورياً يتيح لكل اتحاد إمكانية الحصول على 20 مليون دولار دفعة واحدة وبشكل اختياري لتمويل مشروعات البنية التحتية الضخمة، بينما يتجسد المسار الثاني في الدعم الدوري المنتظم الذي يمتد عبر 3 دورات مستقبلية متتالية. وتشمل هذه الزيادات رفع الميزانية الدورية لكل اتحاد من 8 ملايين دولار حالياً إلى 20 مليون دولار خلال الدورة الممتدة بين عامي 2027 و2030، تليها زيادة التمويل الدوري إلى 22 مليون دولار لكل اتحاد في الدورة من عام 2031 إلى 2034، لتصل لاحقاً إلى 24 مليون دولار خلال الدورة الممتدة من عام 2035 إلى 2038. وتعتمد الشراكة الاستراتيجية على تأسيس شركة تجارية مملوكة ومحكومة بالكامل للاتحاد الدولي تحت اسم مؤسسة «فيفا فورورد»، لتتولى دمج الحقوق التجارية للرعاية والبث والتذاكر، مع احتفاظ «فيفا» بالسيطرة الكاملة والقرارات التنظيمية والرياضية وجدول المباريات. وتستهدف الشركة جمع 4 مليارات و200 مليون دولار أواخر هذا العام لتمويل البرنامج، عبر تقييم أولي لأصولها بـ 20 مليار دولار، وإشراك مستثمرين كأقلية لا تملك سلطة إدارة أو تحكم، بحسب البيان الصادر عن «فيفا» اليوم الثلاثاء. ومن المقرر أن تقود شركة «ثرايف إيتيرنال» مجموعة المستثمرين، بوجود غريغ مافي مستشاراً تجارياً، إلى جانب التعاون مع بنك «جي بي مورغان»، مع الإبقاء على تطبيق الآليات الديمقراطية، واشتراط موافقة أغلبية الاتحادات الأعضاء ومجلس الاتحاد الدولي لتفعيل هذا المسار.

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