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الرياضة رياضة عالمية

تيباس ينتقد إنفانتينو: الشفافية ليست كراهية

خافيير تيباس (د.ب.أ)
خافيير تيباس (د.ب.أ)
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تيباس ينتقد إنفانتينو: الشفافية ليست كراهية

خافيير تيباس (د.ب.أ)
خافيير تيباس (د.ب.أ)

هاجم خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، مجدداً السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، الذي رفض جميع الانتقادات الموجهة إليه وإلى بطولة كأس العالم 2026.

وفي منشور على حسابه في موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، وصف تيباس تصريح إنفانتينو الذي أدلى به، الاثنين، على تطبيق «إنستغرام» بأنه «مثير للشفقة»، بينما دعاه إلى مزيد من الشفافية في الهيئة الإدارية الدولية.

وكان إنفانتينو قد صرح بأن المونديال الذي أقيم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا كان «أروع نسخة لكأس عالم» احتفت «بأروع معاني الإنسانية».

واتهم المنتقدين بـ«نشر الكراهية والشائعات الكاذبة»، قائلاً: «أنا آسف لانتهاء المباريات، وآسف لأنكم فوّتّم كل تلك الفرحة والترابط. آسف لأنكم كنتم غارقين في الكراهية والانتقادات لدرجة أنكم فوّتّم كل ذلك».

وأضاف تيباس: «لا أحد ينكر أن كرة القدم هي عاطفة ووحدة، لكن الشفافية والحوكمة الرشيدة والمساءلة ليست كراهية، بل هي واجب. المؤسسات القوية لا تشكك في مصداقية من يطرحون الأسئلة، بل تجيب عنها».

وتساءل تيباس، الذي سبق أن طالب إنفانتينو بالاستقالة، عن سبب تعيينه في هذا المنصب أصلاً، حيث قال: «عندما يخصص قائد خطاباً كاملاً لتشويه سمعة من يمارسون التدقيق المشروع، فمن الطبيعي أن نتساءل.. لماذا الآن تحديدا؟ هل ثمة ما يفسر هذه اللهجة الدفاعية؟ هل يحدث شيء ما لا نعلمه؟».

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