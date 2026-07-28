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الرياضة رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: ديوكوفيتش وسابالينكا في صدارة الزوجي المختلط

نوفاك ديوكوفيتش (د.ب.أ)
نوفاك ديوكوفيتش (د.ب.أ)
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«فلاشينغ ميدوز»: ديوكوفيتش وسابالينكا في صدارة الزوجي المختلط

نوفاك ديوكوفيتش (د.ب.أ)
نوفاك ديوكوفيتش (د.ب.أ)

يتصدّر أسطورة كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش والمصنفة الأولى عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا، قائمة الثنائيات المشاركة في منافسات الزوجي المختلط ضمن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا العام على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

في المقابل، لن يشارك كل من المصنف الأول عالمياً الإيطالي يانيك سينر والمصنف الثاني الإسباني كارلوس ألكاراس في البطولة التي خضعت لتعديلات واسعة، العام الماضي.

وشملت هذه الإصلاحات اعتماد نظام احتساب نقاط أقصر في الأدوار الأولى، إضافة إلى تخصيص موعد جديد للمنافسات يُقام على مدى يومين قبل انطلاق جداول منافسات الفردي، وذلك في إطار محاولة لتشجيع أبرز اللاعبين على المشاركة.

وسيُدافع اختصاصياً الزوجي الإيطاليان سارة إيراني وأندريا فافاسوري اللذان انتقدا التعديلات، عن لقبهما العام الماضي، علماً أنهما حصلا على جائزة مالية قدرها مليون دولار.

ومن المؤكد أن يكون ديوكوفيتش (39 عاماً) وسابالينكا (28 عاماً) من ضمن الثنائيات الستة الأولى التي سيتم اختيارها بناءً على التصنيف العالمي، وذلك عند إقفال باب التسجيل في 17 أغسطس (آب).

أرينا سابالينكا (رويترز)

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأميركي لكرة المضرب كريغ تايلي: «في كل مرة تجمع فيها الرجال والنساء ضمن فريق واحد، فإنك تُظهر كرة المضرب في أفضل صورة له. وهذا بالضبط ما تفعله بطولة الزوجي المختلط. نحن فخورون مجدداً بجمع أفضل لاعبي العالم في صيغة ستوفر إثارة كبيرة لجماهيرنا».

أما بطل ويمبلدون سينر الذي لم يشارك في منافسات الزوجي المختلط العام الماضي، فيمنح «الأولوية» للحفاظ على جاهزيته البدنية قبل آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام، كما سيغيب أيضاً عن دورة مونتريال المقررة من 2 إلى 13 أغسطس.

ويتعافى ألكاراس الذي شارك، العام الماضي، إلى جانب البريطانية إيما رادوكانو، من إصابة في المعصم أبعدته عن بطولتي رولان غاروس وويمبلدون.

وسيتم اختيار 8 فرق أخرى عبر بطاقات دعوة، على أن يُعلن عنها في موعد لاحق.

وسيتأهل فريقان إلى الجدول الرئيس من خلال تصفيات تضم 8 فرق تقام في 24 أغسطس.

وتنطلق البطولة التي تمتد على يومين في 25 أغسطس، أي قبل 5 أيام من بداية منافسات الفردي لدى الرجال والسيدات.

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