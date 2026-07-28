السعودية: توقيع عقد تنفيذ مشروع فندقي في الدرعية بقيمة 720 مليون دولار

وقّعت مجموعة «حسن علام القابضة» مشروعاً بقيمة 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار) لتنفيذ مجمع «والدورف أستوريا» متعدد الاستخدامات في الدرعية، بالشراكة مع شركة «أورباكون السعودية» (UCC Saudi)، ضمن مشروعات منطقة البوليفارد التي تُطورها شركة الدرعية.

وقالت «المجموعة» إن شركتها التابعة «حسن علام للإنشاءات السعودية» ستتولى تنفيذ المشروع بالشراكة مع «أورباكون السعودية»، في خطوة تُوسع من خلالها حضورها في مشروعات التطوير العمراني الكبرى بالمملكة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور حسن علام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «حسن علام القابضة»، وجيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، وسامر إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة «UCC القابضة».

ويمتد المشروع على مساحة مبنية تبلغ نحو 241 ألف متر مربع، ويضم فندق «والدورف أستوريا» المكون من 200 غرفة، إلى جانب 47 وحدة سكنية تحمل العلامة الفندقية، ومبانٍ تجارية وإدارية، وطابق سفلي متكامل ومساحات عامة.

يأتي المشروع ضمن أعمال التطوير في الدرعية، التي تشهد تنفيذ مجموعة واسعة من المشروعات السياحية والفندقية والسكنية والتجارية، في إطار تحويل المنطقة التاريخية إلى وجهة عالمية للثقافة والسياحة والضيافة، ودعم مستهدفات السعودية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة قطاعات السياحة والترفيه والعقار ضمن «رؤية 2030».

وأكدت مجموعة «حسن علام القابضة» أن المشروع يعكس استمرار تعاونها مع شركة الدرعية، والتزامها بالمشاركة في المشروعات المرتبطة بالتحول العمراني الذي تشهده المملكة.

وأضافت أن خبرتها الممتدة لنحو 90 عاماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدعم توجهها نحو تنفيذ مشروعات نوعية ووجهات عمرانية كبرى، مع التركيز على الجودة والابتكار في أعمال البناء والتطوير.

ويمثل المشروع إضافة إلى محفظة «حسن علام» في السوق السعودية، في وقت تشهد فيه المملكة توسعاً في تطوير مشروعات الضيافة والعقارات متعددة الاستخدامات، مدفوعة بنمو القطاع السياحي والاستثمارات المرتبطة بالمشروعات الكبرى.