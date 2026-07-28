عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
الاقتصاد

بدعم من 7 بنوك محلية… «السعودية للطاقة» توقّع تمويلاً مرابحياً بـ4.21 مليار دولار

يمتد لـ7 أعوام دون ضمانات لدعم الأغراض العامة للشركة

المقر الرئيسي لـ«الشركة السعودية للطاقة» في العاصمة الرياض (الشركة)
المقر الرئيسي لـ«الشركة السعودية للطاقة» في العاصمة الرياض (الشركة)
TT
TT

بدعم من 7 بنوك محلية… «السعودية للطاقة» توقّع تمويلاً مرابحياً بـ4.21 مليار دولار

المقر الرئيسي لـ«الشركة السعودية للطاقة» في العاصمة الرياض (الشركة)
المقر الرئيسي لـ«الشركة السعودية للطاقة» في العاصمة الرياض (الشركة)

وقّعت «الشركة السعودية للطاقة» اتفاقية تسهيلات تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 15.8 مليار ريال (4.21 مليار دولار)، مع تحالف يضم 7 بنوك سعودية، في خطوة تعزِّز مرونتها المالية وتدعم خططها التشغيلية والاستثمارية.

وأوضحت الشركة، في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)، الثلاثاء، أنَّ الاتفاقية تمتد لمدة 7 أعوام ومن دون ضمانات، وستُستخدَم لأغراض الشركة العامة.

وضم التحالف التمويلي كلاً من «البنك الأهلي السعودي»، «ومصرف الراجحي»، «والبنك السعودي الأول»، «والبنك السعودي الفرنسي»، «والبنك العربي الوطني»، «وبنك الرياض»، «والبنك السعودي للاستثمار».

وتفاعل المستثمرون إيجابياً مع الإعلان، إذ ارتفع سهم الشركة بنسبة 0.79 في المائة ليصل إلى 16.93 ريال.

وجاء الإعلان بعدما حقَّقت الشركة نمواً قوياً في نتائجها المالية، إذ ارتفع صافي أرباحها خلال الرُّبع الأول من العام الحالي بنسبة 90 في المائة إلى 1.83 مليار ريال (488 مليون دولار)، بدعم نمو قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية، وزيادة إيرادات إنتاج الكهرباء مع استمرار ارتفاع الطلب.

كما نمت الإيرادات بنسبة 9.5 في المائة لتصل إلى 21.3 مليار ريال (5.68 مليار دولار).

وكانت الشركة قد أعلنت في مارس (آذار) الماضي تغيير اسمها من «الشركة السعودية للكهرباء» إلى «الشركة السعودية للطاقة»، بالتزامن مع إطلاق هويتها الجديدة، في إطار توسيع نطاق أعمالها ليشمل توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وتنفيذ المشروعات، وصيانة المعدات، والأعمال الهندسية والخدمات الاستشارية الفنية.

وتأسَّست الشركة في عام 2000، وتبلغ قيمتها السوقية حالياً أكثر من 74 مليار ريال (19.73 مليار دولار)، بينما يمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» حصة 74.3 في المائة من رأسمالها، مقابل 6.9 في المائة لشركة «أرامكو للطاقة».

مواضيع
أخبار السعودية الاقتصاد السعودي اقتصاد طاقة صندوق الاستثمارات العامة السوق المالية السعودية السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

بدعم نمو خدمات الجيل الخامس… «زين السعودية» ترفع أرباحها 60.6 %

الاقتصاد مبنى «زين السعودية» في الرياض (الشركة)

بدعم نمو خدمات الجيل الخامس… «زين السعودية» ترفع أرباحها 60.6 %

ارتفع صافي ربح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية» بنسبة 60.6 في المائة خلال الرُّبع الثاني من عام 2026، ليبلغ 204 ملايين ريال (54.4 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بندر الحمالي رئيس صندوق «جدا» وتركي الدايل المؤسس ورئيس «محفز النمو للاستثمار» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«جدا» تستثمر في صندوق بـ 200 مليون دولار لدعم نمو الشركات السعودية

أعلنت شركة صندوق الصناديق «جدا»، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، التزامها بالاستثمار في صندوق يستهدف جمع 200 مليون دولار، لدعم نمو المنشآت السعودية الواعدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج علي الزيدي القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي (واع)
الخليج

العراق يحقق في الاعتداءات بالمسيّرات على السعودية

وجّه علي الزيدي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في استهداف السعودية بطائرات مسيرة انطلاقاً من الأراضي العراقية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان والوزير إد ميليباند (الخارجية السعودية)
الخليج

بريطانيا تجدد إدانتها للاعتداءات على السعودية

جدَّدت بريطانيا تأكيد حرصها على تنمية العلاقات مع السعودية وتضامنها معها وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن عليها وعلى دول المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن والشيخ جراح الصباح (الشرق الأوسط)
الخليج

السعودية وقطر والكويت تناقش جهود الحفاظ على أمن المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء القطري، والشيخ جراح الصباح وزير خارجية الكويت، مستجدات المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)