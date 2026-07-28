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الاقتصاد

بدعم نمو خدمات الجيل الخامس… «زين السعودية» ترفع أرباحها 60.6 %

مبنى «زين السعودية» في الرياض (الشركة)
مبنى «زين السعودية» في الرياض (الشركة)
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بدعم نمو خدمات الجيل الخامس… «زين السعودية» ترفع أرباحها 60.6 %

مبنى «زين السعودية» في الرياض (الشركة)
مبنى «زين السعودية» في الرياض (الشركة)

ارتفع صافي ربح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية» بنسبة 60.6 في المائة خلال الرُّبع الثاني من عام 2026، ليبلغ 204 ملايين ريال (54.4 مليون دولار)، مقارنة مع 127 مليون ريال (33.9 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بتحسُّن مزيج الإيرادات، ونمو خدمات الجيل الخامس (5G) للأفراد.

وعلى أساس ربعي، زاد صافي الربح بنسبة 1.5 في المائة مقارنة مع 201 مليون ريال (53.6 مليون دولار) المسجَّلة في الرُّبع الأول من العام.

وأوضحت الشركة، في إفصاح إلى «تداول السعودية» يوم الثلاثاء، أنَّ إجمالي الربح ارتفع بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 1.654 مليار ريال (441 مليون دولار)؛ نتيجة تحسُّن مزيج الإيرادات، مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو في قطاع خدمات الجيل الخامس للأفراد.

وارتفع سهم «زين السعودية» بنسبة 0.50 في المائة في تداولات الثلاثاء، عقب إعلان النتائج المالية، ليغلق عند مستوى 10.30 ريال.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية، بما في ذلك خسائر الائتمان المتوقعة، بمقدار 6 ملايين ريال (1.6 مليون دولار)؛ نتيجة زيادة المصروفات التشغيلية بنحو 87 مليون ريال (23.2 مليون دولار)، وذلك بفعل التَّوسُّع في شبكة الشركة، وارتفاع تكاليف صيانتها.

وقابل ذلك انخفاض في خسائر الائتمان المتوقعة بقيمة 81 مليون ريال (21.6 مليون دولار)؛ نتيجة تسريع عمليات التحصيل النقدي من شركة «تمام» بعد بيع جزء من محفظة الديون التي سبق تكوين مخصص لها، ما أسهم في تحقيق أثر إيجابي صافٍ على خسائر الائتمان المتوقعة بقيمة 53 مليون ريال (14.1 مليون دولار).

وعلى مستوى النصف الأول من العام، ارتفع صافي ربح «زين السعودية» بنسبة 84 في المائة ليبلغ 405 ملايين ريال (108 ملايين دولار)، مقارنة مع 220 مليون ريال (58.7 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2025.

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