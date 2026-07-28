عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
الاقتصاد

«السعودية للشحن» و«طيران الرياض» تتفقان على النقل المتبادل للبضائع

تكامل شبكتي الناقلين يوسّع الوصول للأسواق العالمية ويدعم مكانة المملكة مركزاً لوجستياً دولياً

منصور العاصمي من «السعودية للشحن» وبرافين سينغ من «طيران الرياض» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
منصور العاصمي من «السعودية للشحن» وبرافين سينغ من «طيران الرياض» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT
TT

«السعودية للشحن» و«طيران الرياض» تتفقان على النقل المتبادل للبضائع

منصور العاصمي من «السعودية للشحن» وبرافين سينغ من «طيران الرياض» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
منصور العاصمي من «السعودية للشحن» وبرافين سينغ من «طيران الرياض» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

وقّعت «السعودية للشحن» و«الرياض للشحن»، ذراع الشحن التابعة لـ«طيران الرياض»، اتفاقية للنقل المتبادل للبضائع «إنترلاين»، تتيح تكامل شبكتي الناقلين وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الدولية، في خطوة تستهدف تعزيز الربط الجوي للمملكة ودعم نمو حركة التجارة عبر الممرات العالمية.

وتتيح الاتفاقية للناقلين الاستفادة المتبادلة من شبكتيهما لنقل الشحنات إلى وجهات تتجاوز نطاق الرحلات المباشرة لكل منهما، بما يوفر للعملاء ووكلاء الشحن خيارات أوسع ومسارات أكثر مرونة وكفاءة لنقل البضائع.

ويجمع التعاون بين الخبرة التشغيلية وشبكة «السعودية للشحن» من جهة، والشبكة المتنامية لـ«الرياض للشحن» ونموذجها التشغيلي القائم على الحلول الرقمية من جهة أخرى، بما يسمح بتوفير سعات إضافية وتحسين تدفق البضائع بين المملكة والأسواق الدولية.

وتدعم الاتفاقية خطط «الرياض للشحن» للتوسع في خدماتها، إذ تشمل شبكة وجهاتها الحالية لندن ودبي والقاهرة وجدة ومدريد وملقا، في حين تعتزم إضافة مومباي وكوالالمبور ودكا، بالتوازي مع خطط «طيران الرياض» لبناء شبكة عالمية تضم أكثر من 100 وجهة، بحلول عام 2030.

وقال المهندس منصور العاصمي، نائب الرئيس لإدارة الإيرادات والشبكة في «السعودية للشحن»، إن الاتفاقية تعكس أهمية التكامل والتعاون في تطوير منظومة الشحن والخدمات اللوجستية بالمملكة.

وأضاف أن الجمع بين خبرات وإمكانات «السعودية للشحن» ورؤية «الرياض للشحن» سيوفر للعملاء حلولاً أكثر تكاملاً تدعم انسيابية حركة التجارة وتلبي احتياجات الأسواق بكفاءة أعلى، مشيراً إلى أن التعاون يدعم مستهدفات المملكة لترسيخ مكانتها مركزاً لوجستياً عالمياً وتحقيق نمو مستدام للناقلين.

من جانبه، قال برافين سينغ، نائب الرئيس للشحن في «طيران الرياض»، إن «الرياض للشحن» تستهدف بناء عمليات تعتمد على الحلول الرقمية وتوفير خدمات موثوقة في أبرز الأسواق الدولية، بالتزامن مع بناء «طيران الرياض» شبكة عالمية تنطلق من المملكة.

وأوضح أن الاتفاقية ستسهم في توسيع نطاق شبكة الشحن وفتح مسارات جديدة أمام حركة التجارة، إلى جانب تعزيز موقع الرياض بوابة رئيسية ضمن منظومة الخدمات اللوجستية العالمية.

ومِن شأن اتفاقيات النقل المتبادل «إنترلاين» تمكين شركات الطيران من نقل الشحنات، عبر شبكات ناقلين آخرين وفق ترتيبات تجارية وتشغيلية مشتركة، ما يوسّع نطاق الوجهات المتاحة، دون الحاجة لتشغيل رحلات مباشرة إلى جميع الأسواق.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكن الناقلان من توسيع نطاق خدماتهما إلى ما يتجاوز شبكتيهما المباشرتين، مع توفير سعات شحن إضافية وخيارات أكثر مرونة لوكلاء الشحن وشركات الخدمات اللوجستية.

يأتي التعاون في إطار توجه السعودية لتعزيز قدراتها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وربط المملكة بصورةٍ أكبر بسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية و«رؤية 2030».

كما تستهدف الاتفاقية تعزيز التكامل بين الرياض وجدة بوصفهما بوابتين لحركة التجارة والشحن الجوي، في ظل التوسع في البنية التحتية للطيران والخدمات اللوجستية، ونمو شبكات الناقلات السعودية في الأسواق الدولية.

مواضيع
أخبار السعودية الاقتصاد السعودي الخطوط السعودية الرياض السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

السعودية: توقيع عقد تنفيذ مشروع فندقي في الدرعية بقيمة 720 مليون دولار

الاقتصاد حسن علام وجيري إنزيريلو وسامر إبراهيم خلال مراسم توقيع المشروع (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقد تنفيذ مشروع فندقي في الدرعية بقيمة 720 مليون دولار

وقّعت مجموعة حسن علام القابضة مشروعاً بقيمة 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار) لتنفيذ مجمع «والدورف أستوريا» متعدد الاستخدامات في الدرعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «زين السعودية» في الرياض (الشركة)
الاقتصاد

بدعم نمو خدمات الجيل الخامس… «زين السعودية» ترفع أرباحها 60.6 %

ارتفع صافي ربح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية» بنسبة 60.6 في المائة خلال الرُّبع الثاني من عام 2026، ليبلغ 204 ملايين ريال (54.4 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المقر الرئيسي لـ«الشركة السعودية للطاقة» في العاصمة الرياض (الشركة)
الاقتصاد

بدعم من 7 بنوك محلية… «السعودية للطاقة» توقّع تمويلاً مرابحياً بـ4.21 مليار دولار

وقَّعت «الشركة السعودية للطاقة» اتفاقية تسهيلات تمويل مرابحة بقيمة 15.8 مليار ريال (4.21 مليار دولار)، مع تحالف يضم 7 بنوك سعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بندر الحمالي رئيس صندوق «جدا» وتركي الدايل المؤسس ورئيس «محفز النمو للاستثمار» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«جدا» تستثمر في صندوق بـ 200 مليون دولار لدعم نمو الشركات السعودية

أعلنت شركة صندوق الصناديق «جدا»، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، التزامها بالاستثمار في صندوق يستهدف جمع 200 مليون دولار، لدعم نمو المنشآت السعودية الواعدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج علي الزيدي القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي (واع)
الخليج

العراق يحقق في الاعتداءات بالمسيّرات على السعودية

وجّه علي الزيدي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في استهداف السعودية بطائرات مسيرة انطلاقاً من الأراضي العراقية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)