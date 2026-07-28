الدرعية يفاوض أحمد الغامدي... واللاعب يتمسك بالاتحاد

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن نادي الدرعية تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع لاعب وسط الاتحاد أحمد الغامدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعيه لتعزيز صفوفه، إلا أن اللاعب يفضل مواصلة مشواره مع الاتحاد، ولا يبدي رغبة كبيرة في خوض تجربة جديدة في الوقت الراهن.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الغامدي وضع عدة اشتراطات في حال قرر الدرعية المضي قدماً في المفاوضات، أبرزها الحصول على راتب يفوق بشكل كبير ما يتقاضاه حالياً، إلى جانب عقد طويل الأمد، وهي مطالب قد تجعل إتمام الصفقة أكثر تعقيداً.

وينتهي عقد الغامدي، البالغ من العمر 24 عاماً، مع الاتحاد في صيف العام المقبل، ما يعني دخوله الفترة الحرة اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بتمديد عقده.

وشارك الغامدي مع الاتحاد في 53 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها خمسة أهداف، وقدم ست تمريرات حاسمة.