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العراق يحقق في الاعتداءات بالمسيّرات على السعودية

أكد عدم السماح بالمساس بالعلاقات مع المملكة... وتعهد بمحاسبة المتورطين

علي الزيدي القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي (واع)
علي الزيدي القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي (واع)
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العراق يحقق في الاعتداءات بالمسيّرات على السعودية

علي الزيدي القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي (واع)
علي الزيدي القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي (واع)

وجّه علي الزيدي، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء العراقي، الاثنين، الجهات الأمنية المختصة، بالتحقيق في استهداف السعودية بطائرات مسيرة انطلاقاً من الأراضي العراقية.

وأفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، بأن الحكومة «تؤكد التزامها الدستوري والثابت بمبادئ حسن الجوار، وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية ممراً أو منطلقاً لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة أو الصديقة»، منوهاً بأنها «ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بمثل هذه الأفعال، وفقاً لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات».

وأضاف النعمان: «تؤكد الحكومة أن العلاقات مع السعودية هي علاقات أخوية راسخة وعميقة، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ومبادئ حسن الجوار»، مشدداً على أنها «لن تسمح بأي محاولة للمساس بهذه العلاقة أو الإضرار بها، وستواصل العمل، بكل حزم، لحماية أمن العراق وتعزيز سيادته، والمحافظة على أمن واستقرار محيطه العربي والإقليمي».

كانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق، الاثنين، اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة آتية من الأراضي العراقية، كانت تحاول استهداف منشآت بترولية بمنطقتَي الشرقية والرياض.

وبيّن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم الوزارة، أن «هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران»، مؤكداً على «حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها، واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين».

وأعرب بيان لوزارة الخارجية عن إدانة السعودية بأشد العبارات ما تعرضت له من اعتداءات بطائرات مسيّرة، مؤكدة تمسكها بحقها في حماية أمنها وسيادتها، والرد على مصادر العدوان وردع المعتدين.

وشددت «الخارجية السعودية» على ضرورة أن تتخذ الحكومة العراقية جميع الإجراءات الكفيلة بمنع استخدام أراضيها منطلقاً لأي اعتداءات تستهدف المملكة، بما يحفظ أمن المنطقة ويحول دون تكرار مثل هذه الهجمات.

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