«بروكفيلد» تغلق أولياً صندوقاً للشرق الأوسط بقيمة ملياري دولار بدعم من «السيادي السعودي»

أعلنت شركة «بروكفيلد» اليوم، عن الإغلاق الأول لصندوق «بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز (BMEP)» الجديد للاستثمار في أسهم الملكية الخاصة، باستثمار رئيسي أوّلي من صندوق الاستثمارات العامة. وجمع الصندوق الجديد نحو ملياري دولار (7.5 مليار ريال) من مستثمرين استراتيجيين، بينهم عدد من المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والدولية، وستتركز أنشطته على الاستثمار في الشركات ضمن أسواق المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.

وسيستفيد «BMEP» من خبرات «بروكفيلد» من خلال مكاتبها في الرياض وعبر شبكتها العالمية الواسعة للاستثمار بفرص الاستحواذ الكلي، وحصص الأقلية، وغيرها من الفرص الاستثمارية ضمن شركات في قطاعات متنوعة تشمل الخدمات المالية وخدمات الأعمال والتجزئة والصناعات والتقنية والرعاية الصحية.

الأولوية لمنطقة الشرق الأوسط

بحسب المعلومات الصادرة، فإن الصندوق سيعطي الأولوية لمنطقة الشرق الأوسط، خصوصاً الأسواق والفرص ذات النمو المرتفع في دول مجلس التعاون الخليجي، على أن يستثمر ما لا يقل عن 50 في المائة من رأسماله في السوق السعودية، بما يدعم جهود صندوق الاستثمارات العامة في مواصلة جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى المملكة.

ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة في «BMEP» في إطار استراتيجيته لتعظيم العوائد وتحقيق القيمة طويلة الأمد من خلال الشراكات العالمية، وتُعدّ شراكات الصندوق أداة أساسية تتيح له الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتعزيز التنمية الاقتصادية مع تمكين تطوير القدرات والكفاءات المحلية.

ويتوافق الاستثمار الجديد مع استراتيجية الصندوق لمواصلة جذب رأس المال والمستثمرين، وتعزيز قوة وتنوّع السوق المالية السعودية، من خلال الشراكة مع مستثمرين عالميين في فرص الاستثمار الواعدة، وتمكين المؤسسات المالية، وزيادة خيارات التمويل المتوفرة للشركات المحلية، وطرح منتجات استثمارية جديدة.

الفرص في السوق السعودية

قال يزيد الحميد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: «يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز مكانة المملكة، التي تُعدّ مركزاً عالمياً للاستثمار، من خلال ترسيخ علاقاته مع الشركاء الدوليين لدعم الابتكار في المنتجات، ووصول المستثمرين إلى مزيد من الفرص في السوق السعودية. تهدف شراكتنا مع (بروكفيلد) إلى ترسيخ دور الأسهم الخاصة الدولية في المنطقة، وجذب رأس المال العالمي إلى المملكة، وتسريع الصفقات مع جذب خبرات عالمية المستوى لتطوير منظومة الاستثمار المحلية».

ومن جهته، قال بروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة «بروكفيلد كوربوريشن»: «يسعدنا التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة وسائر شركائنا الاستراتيجيين الآخرين، بما يعكس الثقة العالمية وتنامي الطلب على فرص الاستثمار في مجال أسهم الملكية الخاصة بالمملكة والمنطقة. تعمل (بروكفيلد) بشكل نشط في منطقة الشرق الأوسط منذ ما يقارب 3 عقود، وتقدم خبرة استثمارية محلية كبيرة، وشبكة علاقات واسعة، ونهجاً مميزاً للملكية والإدارة يتيح تحقيق تحوّل إيجابي في أنشطة الأعمال عالية الجودة، ونحن نرى فرصاً كبيرة للشراكة والتعاون مع الشركات في المنطقة، لتعزيز نموها طويل الأمد».

تخصص 500 مليون دولار

تلتزم «بروكفيلد» بتخصيص 500 مليون دولار (1.87 مليار ريال) للصندوق للجديد؛ بما يتوافق مع نهجها القائم على المواءمة مع شركائها. وتعتزم «بروكفيلد» كذلك توفير الخدمات التعليمية لـ«أكاديمية بروكفيلد» محلياً، حيث تعمل الأكاديمية التي تأسست عام 2019 على تقديم فرص تعليمية تفاعلية للكفاءات لدى شركاء «بروكفيلد».

ويعدّ صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز المستثمرين تأثيراً على مستوى العالم، ويتبع استراتيجية استثمارية طويلة الأجل تستهدف مواصلة دفع التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، إلى جانب تحقيق عوائد مالية مستدامة.

وتُعدّ «بروكفيلد» من أكبر المستثمرين الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستثمر بشكل مباشر في المنطقة منذ عام 2015، وتمتلك «بروكفيلد» محفظة استثمارية تزيد قيمتها على 16 مليار دولار (60 مليار ريال) من الأصول المُدارة في قطاعات الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية.