«بلاكستون» تكشف عن عزمها فتح مكتب في الكويت

تعتزم «بلاكستون»، أكبر مدير للأصول البديلة في العالم، افتتاح مكتب لها في الكويت خلال الربع الثالث من عام 2026، في خطوة توسع من خلالها حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي، وسط توجّه الشركة لتعزيز أعمالها في المنطقة والاستفادة من الفرص المرتبطة بالتحولات الاقتصادية وتنويع مصادر النمو.

وقالت الشركة، المدرجة في بورصة نيويورك، إن افتتاح المكتب سيتم من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، مشيرة إلى أنها تعتزم مواصلة توسعها الإقليمي عبر الإعلان عن مكاتب إضافية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل.

وتأتي الخطوة في وقت تتزايد فيه تحركات كبرى شركات إدارة الأصول والاستثمار العالمية لتعزيز وجودها المباشر في أسواق الخليج، بالتزامن مع برامج التنويع الاقتصادي وتوسع الفرص الاستثمارية في قطاعات تتجاوز الأنشطة التقليدية.

وقال جوناثان غراي، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في «بلاكستون»، إن الكويت تمتلك «الموارد والرؤية والقيادة التي تؤهلها لأن تكون مركزاً تجارياً ومالياً مهماً في المنطقة»، مشيراً إلى أن استثمارات رأس المال الخاص يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في دعم جهود الدولة طويلة الأجل لتنويع اقتصادها.

وأضاف غراي أن الشركة تتطلع من خلال وجودها الجديد إلى ترسيخ شراكتها مع الكويت، التي تمتد لنحو أربعة عقود.

ويأتي التوسع الجديد لـ«بلاكستون» في الكويت في وقت تعزز فيه الشركة حضورها الاستثماري في البلاد؛ إذ كانت صناديق تديرها الشركة ضمن قيادة تحالف عالمي وقعت، السبت الماضي، اتفاقية بقيمة 16 مليار دولار مع شركة «نفط الكويت»، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، لتأجير وإعادة تأجير شبكة خطوط الأنابيب المحلية المخصصة لتصدير النفط الخام.

وضم التحالف كبار المستثمرين العالميين في البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية، بقيادة صناديق استثمار تديرها «بلاكستون» و«بروكفيلد» و«كي كي آر»، في صفقة تعكس حجم اهتمام رؤوس الأموال العالمية بأصول البنية التحتية الكويتية، وتمنح خطوة افتتاح مكتب «بلاكستون» في البلاد بعداً يتجاوز الحضور المؤسسي إلى توسيع نشاطها الاستثماري المباشر.

من جانبه، قال الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إن حضور الشركات العالمية الرائدة في الكويت يعكس تزايد الثقة بالآفاق طويلة الأجل للاقتصاد الوطني، كما يدعم مكانة البلاد وجهةً للاستثمار والنمو المستدام.

ويمثل مكتب الكويت محطة جديدة في توسع «بلاكستون» الخليجي، في وقت تخطط فيه الشركة لتعزيز وجودها المباشر في أسواق أخرى بالمنطقة، مع إعلانها نيتها افتتاح مكاتب إضافية في دول مجلس التعاون خلال العام المقبل، دون الكشف عن مواقعها.

وتدير «بلاكستون» أصولاً تتجاوز قيمتها 1.3 تريليون دولار، وتعمل عبر مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار العالمية، تشمل العقارات والأسهم الخاصة والائتمان والبنية التحتية وعلوم الحياة وأسهم النمو والاستثمارات الثانوية وصناديق التحوط.

وتستهدف الشركة من خلال استثماراتها تحقيق عوائد للمستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب تعزيز أداء الشركات والأصول التي تستثمر فيها، ما جعلها واحدة من أبرز المؤسسات العالمية العاملة في قطاع الاستثمارات البديلة.