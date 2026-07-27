«عزّنا بطبعنا» شعار اليوم الوطني السعودي لعام 2026

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الاثنين، الهوية الرسمية لليوم الوطني للبلاد لعام 2026 الذي يوافق 23 سبتمبر (أيلول) من كل عام، تحت شعار «عزّنا بطبعنا».

وتمثّل الهوية مرجعاً بصرياً موحداً يعكس مكانة اليوم الوطني السعودي، ويسهم في توحيد حضوره عبر مختلف الاستخدامات، مما يعزز ظهور المناسبة بصورة تليق بمكانتها الوطنية.

وتعبّر الهوية عن الاعتزاز بالوطن والانتماء إليه، وتستمد فكرتها من الطباع والقيم الأصيلة التي تميز المجتمع السعودي، وفي مقدمتها الشجاعة، والرؤية، والأصالة، والهمّة، والجود، والكرم، كما تواصل الهوية هذا العام استخدام شعار «عزّنا بطبعنا» بعد حضوره في هوية العام الماضي.

إطلاق هوية #اليوم_الوطني_السعودي بشعار #عزنا_بطبعنا ، هوية بصرية تستلهم قيم الأصالة والفخر ❤️حمّلوا الهوية الرسمية وتطبيقاتها من موقع اليوم الوطني ⁰https://t.co/bmY3vzEO6A pic.twitter.com/RpoOwdzIMk — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 27, 2026

وتظهر القيم الرئيسة للهوية من خلال عبارات: «عزّنا بشجاعتنا»، و«عزّنا برؤيتنا»، و«عزّنا بأصالتنا»، و«عزّنا بهمّتنا»، و«عزّنا بجودنا»، و«عزّنا بكرمنا»، حيث تعبّر كل عبارة عن طبع أصيل في المجتمع السعودي، وتجتمع جميعها تحت الشعار الرئيسي «عزّنا بطبعنا».

ويجمع التصميم البصري للهوية بين الخط الهندسي والزخارف المستوحاة من فنون النسيج التقليدي في المملكة، كما تعتمد الهوية الخط السعودي خطاً رئيسياً في مختلف تطبيقاتها، ما يعبّر عن الأصالة والوحدة والاعتزاز بالهوية السعودية.

ودعت الهيئة العامة للترفيه الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية إلى توحيد استخدام هوية اليوم الوطني السعودي في الفعاليات والمبادرات والمواد الإعلامية والاتصالية المرتبطة بالمناسبة، والالتزام بدليل الهوية المعتمد، من خلال تحميل دليل الهوية عبر الرابط الإلكتروني https://www.gea.gov.sa/nd.

ويوفر الدليل هوية بصرية موحدة تسترشد بها الجهات في مختلف التطبيقات والمواد الإعلامية والاتصالية، بما يسهم في توحيد المخرجات، وتحقيق الاتساق في إبراز هوية اليوم الوطني السعودي عبر مختلف المنصات والفعاليات.

ويتضمن ملف الهوية الخاصة باليوم الوطني مجموعة من العناصر التي تعكس تفاصيل الشعار والهوية البصرية، فقد شمل الملف توضيح الشعار والبصري وطرق استخدامه الصحيحة مع الألوان المعتمدة، وقوالب توضيحية للتصميم والصور والرسوم وامتد الملف ليشمل التطبيقات العملية للهوية في الإعلانات الداخلية والخارجية وفي المكاتب والمنتجات التذكارية، بما يضمن توحيد المظهر العام وتعزيز حضور الشعار في مختلف المنصات.