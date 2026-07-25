صناديق الأسهم العالمية تواصل مكاسبها للأسبوع التاسع

جذبت صناديق الأسهم العالمية تدفقات مالية للأسبوع التاسع على التوالي حتى 22 يوليو (تموز)، مع استمرار تفاؤل المستثمرين بموسم أرباح قوي، رغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والضعف الأخير في أسهم شركات أشباه الموصلات.

واشترى المستثمرون صافي 10.51 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع، وهو مستوى أقل قليلاً من مشتريات الأسبوع السابق البالغة 12.48 مليار دولار، وفقاً لبيانات شركة «ليبر».

وعزز التفاؤل بشأن موسم الأرباح الجاري الطلب على صناديق الأسهم الأوروبية، إذ تشير تقديرات بيانات «إل إس إي جي» إلى أن أرباح الشركات الأوروبية الكبرى المدرجة ضمن مؤشر الأسهم القيادية يُتوقع أن تنمو بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد أعلنت شركة التوظيف «راندستاد»، إلى جانب شركتي الطاقة «توتال إنرجيز» و«ريبسول»، عن نتائج قوية.

وضخ المستثمرون صافي 10.29 مليار دولار في صناديق الأسهم الأوروبية، بعد مشتريات صافية بلغت نحو 8.87 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما اجتذبت الصناديق الآسيوية تدفقات بقيمة 4.5 مليار دولار، في حين سجلت الصناديق الأميركية صافي تدفقات خارجة بقيمة 7.34 مليار دولار.

وعلى مستوى الصناديق المتخصصة حسب القطاعات، جذبت صناديق قطاع التكنولوجيا صافي تدفقات بقيمة 2.12 مليار دولار، مسجلة بذلك الأسبوع الرابع على التوالي من التدفقات الداخلة. كما استقطبت صناديق القطاعين المالي والرعاية الصحية تدفقات بلغت 1.7 مليار دولار و1.36 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تراجعت الاستثمارات الصافية في صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى لها في 16 أسبوعاً عند 3.34 مليار دولار، مع تجدد ارتفاع أسعار النفط الخام الذي أثار مخاوف بشأن التضخم.

وسجلت صناديق السندات العالمية قصيرة الأجل تدفقات خارجة بقيمة 5.75 مليار دولار، بعد 13 أسبوعاً متتالياً من التدفقات الداخلة. ومع ذلك، اشترى المستثمرون صافي 1.74 مليار دولار من صناديق السندات الحكومية، و856 مليون دولار من صناديق قروض المشاركة، و806 ملايين دولار من صناديق السندات المقومة باليورو.

وظلت صناديق أسواق المال غير مفضلة للمستثمرين للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلة صافي تدفقات خارجة بقيمة 40.97 مليار دولار.

وفي أسواق السلع، ضخ المستثمرون صافي 166 مليون دولار في صناديق الطاقة، و1.46 مليار دولار في صناديق الذهب، والمعادن النفيسة الأخرى، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي من صافي المشتريات.

وأظهرت البيانات التي تغطي 28874 صندوقاً في الأسواق الناشئة أن صناديق الأسهم اجتذبت تدفقات بقيمة 3.96 مليار دولار للأسبوع الثاني على التوالي، بينما سجلت صناديق السندات تدفقات خارجة أسبوعية محدودة بلغت 43.58 مليون دولار.

صناديق الأسهم الأميركية تترقب أرباح شركات التكنولوجيا

باع المستثمرون صافي 7.34 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المنتهي في 22 يوليو، وهو مستوى أعلى بكثير من صافي المبيعات المسجل في الأسبوع السابق، والبالغ 4.18 مليار دولار.

وأثارت تقارير الأرباح الصادرة عن شركتي «ألفابت» و«تسلا» في وقت سابق من هذا الأسبوع خيبة أمل لدى المستثمرين، إذ سلطت الضوء على المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، واستدامة النمو، ومعدلات استنزاف السيولة النقدية. ومن المقرر أن تعلن شركات «مايكروسوفت» و«أمازون» و«ميتا بلاتفورمز» نتائجها الأسبوع المقبل.

وسجلت صناديق أسهم النمو الأميركية تدفقات خارجة بقيمة 8.55 مليار دولار، وهي الأكبر خلال ثلاثة أسابيع. كما شهدت صناديق أسهم القيمة تدفقات خارجة بقيمة 1.39 مليار دولار، منهية سلسلة تدفقات داخلة استمرت ثلاثة أسابيع.

في المقابل، واصل المستثمرون شراء الصناديق المتخصصة حسب القطاعات للأسبوع الرابع على التوالي، مسجلين صافي تدفقات داخلة بقيمة 2.46 مليار دولار. وضخ المستثمرون 1.39 مليار دولار في صناديق القطاع المالي، و1.35 مليار دولار في صناديق الرعاية الصحية، و1.17 مليار دولار في صناديق التكنولوجيا.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق السندات الأميركية تدفقات خارجة بقيمة 2.36 مليار دولار، منهية سلسلة تدفقات داخلة صافية استمرت 13 أسبوعاً.

وسجلت صناديق السندات الاستثمارية ذات الآجال القصيرة إلى المتوسطة أول تدفقات خارجة أسبوعية لها منذ 15 أبريل (نيسان)، بقيمة إجمالية بلغت 7.29 مليار دولار. في المقابل، جذبت صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة الأميركية قصيرة إلى متوسطة الأجل، إضافة إلى صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة، تدفقات داخلة بلغت 1.32 مليار دولار و961 مليون دولار على التوالي.

وسجلت صناديق أسواق المال صافي تدفقات خارجة أسبوعية بقيمة 25.17 مليار دولار، بعد تدفقات خارجة بلغت نحو 67.16 مليار دولار في الأسبوع السابق.