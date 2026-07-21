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الاقتصاد

استثمار بـ13.3 مليون دولار لتوطين صناعة حلول وتقنيات الغاز الطبيعي في سدير السعودية

مبنى «مدن» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
مبنى «مدن» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
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استثمار بـ13.3 مليون دولار لتوطين صناعة حلول وتقنيات الغاز الطبيعي في سدير السعودية

مبنى «مدن» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
مبنى «مدن» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)

أعلنت «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)» عن استثمار صناعي جديد بقيمة 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار) لإنشاء مصنع بمدينة سدير للصناعة والأعمال، بهدف توطين صناعة حلول وتقنيات الغاز الطبيعي المضغوط، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات الصناعية الوطنية ودعم سلاسل الإمداد المحلية.

جاء الإعلان بالتزامن مع توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية، بدعم وتمكين من مجلس الأعمال السعودي - الصيني، وبمشاركة اتحاد الغرف السعودية، لإنشاء المصنع على مساحة تتجاوز 67 ألف متر مربع.

ويستهدف المشروع تصنيع منتجات وحلول متقدمة لقطاع الغاز الطبيعي المضغوط وشبكات الغاز، إلى جانب توطين تقنيات صناعية تشمل أنظمة الغاز، ومعدات السلامة، وحلول المراقبة والتحكم الذكية، وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية.

كما تتضمن الاتفاقية نقل المعرفة والتقنيات والخبرات الصناعية من الجانب الصيني إلى المملكة، وتطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات التصنيع والبحث والتطوير، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية وطنية متقدمة.

وتركز الاتفاقية كذلك على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية على أحدث تقنيات تصنيع وتشغيل وصيانة أنظمة الغاز، فضلاً عن دعم تطوير سلسلة الإمداد المحلية عبر إشراك الموردين والمصنعين المحليين في المشروع.

وأكدت «مدن» أن المشروع سيسهم في الحد من الاستيراد، وتعزيز المحتوى المحلي، ودعم التوظيف، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، فيما أوضح اتحاد الغرف السعودية أن الاتفاقية تعزز نقل التقنيات والخبرات الصناعية، وتدعم نمو قطاع الصناعة في المملكة.

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