السعودية والهند تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة وأمن الإمدادات

بحث وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، مع مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، وذلك خلال لقاءٍ عُقد في الرياض بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون القائم بين المملكة والهند في قطاع الطاقة، وبحثا فرص تطويره، إلى جانب مناقشة الجهود المشتركة الرامية إلى دعم أمن الطاقة واستقرار إمداداتها، في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي.

سمو وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي بمستشار الأمن القومي الهندي. — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) July 21, 2026

تأتي المباحثات في وقتٍ تُعد فيه الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتعتمد على الواردات لتلبية أكثر من 85 في المائة من احتياجاتها النفطية، ما يجعل أمن الإمدادات قضية استراتيجية لنيودلهي.

وتُعد المملكة أحد أبرز مورّدي النفط الخام إلى الهند، إلى جانب كونها شريكاً رئيسياً في مجالات التكرير والبتروكيماويات والاستثمار في قطاع الطاقة.

كما يعمل البَلدان على توسيع تعاونهما ليشمل مجالات الطاقة النظيفة، والهيدروجين، والربط بين سلاسل الإمداد، بما ينسجم مع مستهدفات التحول في قطاع الطاقة لدى الجانبين.