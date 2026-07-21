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الاقتصاد

السعودية والهند تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة وأمن الإمدادات

الأمير عبد العزيز بن سلمان مستقبلاً مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال في الرياض (الوزارة)
الأمير عبد العزيز بن سلمان مستقبلاً مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال في الرياض (الوزارة)
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السعودية والهند تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة وأمن الإمدادات

الأمير عبد العزيز بن سلمان مستقبلاً مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال في الرياض (الوزارة)
الأمير عبد العزيز بن سلمان مستقبلاً مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال في الرياض (الوزارة)

بحث وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، مع مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، وذلك خلال لقاءٍ عُقد في الرياض بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون القائم بين المملكة والهند في قطاع الطاقة، وبحثا فرص تطويره، إلى جانب مناقشة الجهود المشتركة الرامية إلى دعم أمن الطاقة واستقرار إمداداتها، في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي.

تأتي المباحثات في وقتٍ تُعد فيه الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتعتمد على الواردات لتلبية أكثر من 85 في المائة من احتياجاتها النفطية، ما يجعل أمن الإمدادات قضية استراتيجية لنيودلهي.

وتُعد المملكة أحد أبرز مورّدي النفط الخام إلى الهند، إلى جانب كونها شريكاً رئيسياً في مجالات التكرير والبتروكيماويات والاستثمار في قطاع الطاقة.

كما يعمل البَلدان على توسيع تعاونهما ليشمل مجالات الطاقة النظيفة، والهيدروجين، والربط بين سلاسل الإمداد، بما ينسجم مع مستهدفات التحول في قطاع الطاقة لدى الجانبين.

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