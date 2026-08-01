الهند تزيد مشتريات النفط من السوق الفورية إلى 84 %

رفعت مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، بشكل حاد مشترياتها من النفط من الأسواق الفورية لتعويض النقص في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.

وقال أنوغ جاين رئيس الشؤون المالية خلال اجتماع مع المحللين عقد السبت، عقب إعلان نتائج ربع السنة المنتهي في يونيو (حزيران): «قفز حجم مشترياتنا من السوق الفورية من 50 في المائة إلى ما يقارب 84 في المائة، والوضع متحرك للغاية... نتابع التطورات يومياً ونحاول تحسين مصادرنا للنفط الخام».

وتحولت شركات التكرير الهندية إلى الشراء الفوري بسبب انقطاع الإمدادات من مضيق هرمز والبحر الأحمر، بعد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في أواخر فبراير (شباط).

وتعتمد الشركة بشكل كبير على الشراء الفوري للنفط الروسي لتكريره في مصافيها.

وأضاف جاين، أن الشركة كثفت مشترياتها من النفط من منتجي غرب أفريقيا وأميركا اللاتينية لتعويض انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط.

وتسيطر مؤسسة النفط الهندية إلى جانب شركتها التابعة «شيناي بتروليوم كورب» على نحو ثلث طاقة التكرير في الهند البالغة 5.2 مليون برميل يومياً.

وقال جاين إن الشركة تهدف إلى معالجة 1.7 مليون برميل يومياً من النفط في مصافيها المملوكة مباشرة في 2027-2028، إذ تأمل في توسيع طاقة بعض الوحدات بحلول نهاية هذا العام.