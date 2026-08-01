علي بن الحسين يدعو لإلغاء التصويت السري في انتخابات «فيفا»

أكد الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، أن كرة القدم العالمية تمر بأزمة قيادة واضحة في ظل الجدل الدائر حول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك قبل الانتخابات المقبلة، مشدداً على أن هناك خطوة يجب اتخاذها بشكل فوري، وهي إلغاء نظام الاقتراع السري في انتخابات رئاسة «فيفا».

وقال: «بعد التجربة التي خضتها سابقاً في هذه العملية، أرى أن هناك أمراً واحداً يجب تنفيذه على الفور، وهو إلغاء التصويت السري في انتخابات الرئاسة. فجميع القرارات الأخرى، بما في ذلك اختيار الدول المستضيفة لكأس العالم، أصبحت تُتخذ من خلال تصويت علني، باستثناء انتخابات رئيس (فيفا)».

وأضاف: «عندما ننتخب رئيساً كل أربعة أعوام، ويكون إلى جانبه مجلس يتخذ جميع القرارات، فإن التصويت العلني هو الوسيلة الوحيدة لضمان مساءلتنا، نحن رؤساء الاتحادات الوطنية، أمام جماهير كرة القدم، والمسؤولين، واللاعبين الذين نمثلهم».

وتابع: «في الوقت ذاته، فإن التصويت العلني يوفر الحماية لكل اتحاد وطني قد يتعرض لضغوط أو إكراه لاتخاذ قرار معين خلف الأبواب المغلقة، وهو أمر حدث في الماضي».

واختتم تصريحه بالقول: «الأهم من ذلك أن التصويت العلني سيمنح كل اتحاد وطني القوة لاتخاذ القرار في أهم عملية تصويت نملكها، وهي اختيار قيادة اللعبة الأكثر شعبية في العالم، ورسم الاتجاه الذي ستسير فيه كرة القدم مستقبلاً».