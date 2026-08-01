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الرياضة رياضة عالمية

لوريان يقترب من التعاقد مع السنغالي فاي

السنغالي سليمان فاي يقترب من لوريان (كاف)
السنغالي سليمان فاي يقترب من لوريان (كاف)
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لوريان يقترب من التعاقد مع السنغالي فاي

السنغالي سليمان فاي يقترب من لوريان (كاف)
السنغالي سليمان فاي يقترب من لوريان (كاف)

ذكر تقرير إعلامي أن نادي لوريان الفرنسي لكرة القدم اقترب من إتمام التعاقد مع سليمان فاي، لاعب فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وذكر الموقع الإلكتروني «فوت ميركاتو» أن لوريان توصل لاتفاق مع النادي البرتغالي لضم لاعب الوسط المهاجم السنغالي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 6.5 مليون يورو.

ويتضمّن العرض المقدم تحمّل فريق لوريان راتب اللاعب خلال فترة وجوده مع لوريان.

وكان فاي وصل إلى البرتغال في يناير (كانون الثاني) الماضي قادماً من فريق غرناطة الإسباني مقابل نحو 6 ملايين يورو.

ويبحث فاي (23 عاماً) للحصول على وقت أكثر للعب، خصوصاً أن النصف الأول من فترة وجوده مع سبورتنغ شهدت مشاركته في تسع مباريات.

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