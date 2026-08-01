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الاتحاد الإنجليزي يدعم موقف «يويفا» ويدعو لمراجعة قيادة «فيفا»

جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» في مرمى انتقادات أوروبية وإنجليزية (أ.ف.ب)
جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» في مرمى انتقادات أوروبية وإنجليزية (أ.ف.ب)
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الاتحاد الإنجليزي يدعم موقف «يويفا» ويدعو لمراجعة قيادة «فيفا»

جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» في مرمى انتقادات أوروبية وإنجليزية (أ.ف.ب)
جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» في مرمى انتقادات أوروبية وإنجليزية (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم دعمه الكامل لموقف الاتحاد الأوروبي (يويفا)، مطالباً بإجراء مراجعة شاملة وقوية لقيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وآليات الحوكمة فيه، في أحدث تصعيد للأزمة التي تواجه رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد الإنجليزي: «نحن ندعم بالكامل موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. لقد حان الوقت لإجراء مراجعة شاملة وقوية لقيادة (فيفا) وحوكمته، لضمان إدارة اللعبة العالمية بشفافية، وبما يخدم مصالح جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً، مع الحفاظ على الإشراف طويل الأمد على كرة القدم في صميم هذه الإدارة».

ويأتي موقف الاتحاد الإنجليزي بعد ساعات من إعلان «يويفا» فقدان الثقة بقيادة جياني إنفانتينو، في أعقاب تراجع «فيفا» عن مشروع إدخال استثمارات خاصة في كأس العالم، وهو المشروع الذي أثار انقساماً واسعاً داخل أسرة كرة القدم العالم.

كما أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، السبت، بياناً رحّب فيه بتراجع «فيفا» عن مشروعه المثير للجدل، لكنه طالب في الوقت نفسه بإجراء تحقيق كامل في كيفية طرح المشروع وإدارته. ورحّب الاتحاد بقرار «فيفا» سحب مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

كما أكد أن الطريقة التي طُرح بها المشروع أثارت مخاوف كبيرة بشأن الحوكمة والشفافية داخل «فيفا».

وطالب بإجراء مراجعة وتحقيق شامل لمعرفة كيف وصل المشروع إلى هذه المرحلة دون تشاور كافٍ مع الاتحادات الوطنية. كما شدد على ضرورة استعادة الثقة بآليات اتخاذ القرار داخل «فيفا»، وأن أي مشروعات بهذا الحجم يجب أن تُناقش بشفافية وبالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة.

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