إيبسويتش تاون الإنجليزي في مفاوضات لضم إنسيسو

ذكر تقرير إعلامي أن نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي لكرة القدم دخل في مفاوضات مع ستراسبورغ الفرنسي لكرة القدم لضم المهاجم الباراغوياني خوليو إنسيسو.

وكشفت شبكة «سكاي سبورتس» عن اهتمام إيبسويتش في إعادة التعاقد مع إنسيسو في وقت سابق.

وتدور المفاوضات الحالية حول صفقة انتقال نهائي، فيما وصفت المحادثات بين الناديين بأنها «إيجابية للغاية».

وقضى إنسيسو النصف الثاني من موسم 2024-2025 معاراً إلى إيبسويتش تاون.

كما تدرب إنسيسو مع المدير الفني الجديد لإيبسويتش غاري أونيل عندما كان يتولى تدريب ستراسبورغ الموسم الماضي.

ومن المعلوم أن اللاعب يرغب في العودة إلى إيبسويتش، كما تبدو جميع الأطراف منفتحة على إتمام الصفقة.

وسبق للاعب البالغ من العمر 22 عاماً أن دافع عن ألوان فريق ليبرتاد المحلي وبرايتون الإنجليزي. كما مثل منتخب باراغواي في 37 مباراة دولية سجل فيها 5 أهداف، كان آخرها في الفوز التاريخي لبلاده على ألمانيا في دور الـ32 لكأس العالم المنقضية.