عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

أياكس الهولندي يتعاقد مع الألماني براندت

لاعب خط الوسط الألماني جوليان براندت (رويترز)
لاعب خط الوسط الألماني جوليان براندت (رويترز)
TT
TT

أياكس الهولندي يتعاقد مع الألماني براندت

لاعب خط الوسط الألماني جوليان براندت (رويترز)
لاعب خط الوسط الألماني جوليان براندت (رويترز)

وقّع لاعب خط الوسط الألماني جوليان براندت على عقد انتقاله لفريق أياكس الهولندي لكرة القدم، بعد عدم تجديد تعاقده مع فريق بوروسيا دورتموند.

وذكر نادي أياكس في وقت متأخر من الجمعة أن براندت (30 عاماً) وقّع على عقد مدته 3 أعوام حتى 2029.

وذكرت تقارير إعلامية أن أندية يوفنتوس وغلاطة سراي وليدز كانت أبدت رغبتها في التعاقد مع براندت، الذي لعب 48 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، وقضى 7 أعوام مع بوروسيا دورتموند، وخاض معه أكثر من 300 مباراة.

وقال خوردي كرويف، مدير فريق أياكس: «مع جوليان، تعاقدنا مع لاعب دولي كبير لديه خبرة كبيرة وعقلية رائعة. أنا مقتنع بأنه سيضيف جودة حقيقية لفريقنا».

وقد ينضم لاعب ألماني آخر لفريق أياكس؛ حيث ذكرت تقارير إعلامية أن مارك أندريه تير شتيغن اقترب من الانتقال للفريق الهولندي على سبيل الإعارة قادماً من برشلونة.

مواضيع
الرياضة كرة القدم هولندا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

بعشرة لاعبين... توتنهام يهزم تشيلسي وديّاً في سيدني

رياضة عالمية توتنهام هزم تشيلسي ودياً في سيدني (أ.ف.ب)

بعشرة لاعبين... توتنهام يهزم تشيلسي وديّاً في سيدني

قاد المهاجم البرازيلي ريتشارليسون توتنهام إلى الفوز على غريمه اللندني تشيلسي 2-1، بعدما سجل هدف الانتصار في الدقيقة 90 خلال اللقاء الودي الذي جمع الفريقين.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
رياضة عالمية جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» في مرمى انتقادات أوروبية وإنجليزية (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

الاتحاد الإنجليزي يدعم موقف «يويفا» ويدعو لمراجعة قيادة «فيفا»

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم دعمه الكامل لموقف الاتحاد الأوروبي (يويفا)، مطالباً بإجراء مراجعة شاملة وقوية لقيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

مهند علي (القاهرة)
رياضة عالمية السنغالي سليمان فاي يقترب من لوريان (كاف)
رياضة عالمية

لوريان يقترب من التعاقد مع السنغالي فاي

ذكر تقرير إعلامي أن نادي لوريان الفرنسي لكرة القدم اقترب من إتمام التعاقد مع سليمان فاي لاعب فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

«الشرق الأوسط» (لوريان)
رياضة سعودية سلطان الجابري على رادار الفيحاء (نادي العروبة)
رياضة سعودية

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: الفيحاء يقترب من ضم سلطان الجابري

اقتربت إدارة نادي الفيحاء من حسم التعاقد مع لاعب العروبة سلطان الجابري، البالغ من العمر 26 عاماً، لتدعيم صفوف الفريق.

ماجد عبد الله (المجمعة)
رياضة عالمية الملاكمة تارونا تافاكي (يمين) تصنع التاريخ (أ.ب)
رياضة عالمية

الملاكمة تافاكي تمنح توفالو أول ميدالية في تاريخ ألعاب الكومنولث

صنعت الملاكمة تارونا تافاكي التاريخ بعدما منحت بلادها توفالو، الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ، أول ميدالية على الإطلاق في دورة ألعاب الكومنولث.

«الشرق الأوسط» (غلاسغو)