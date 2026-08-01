أياكس الهولندي يتعاقد مع الألماني براندت

وقّع لاعب خط الوسط الألماني جوليان براندت على عقد انتقاله لفريق أياكس الهولندي لكرة القدم، بعد عدم تجديد تعاقده مع فريق بوروسيا دورتموند.

وذكر نادي أياكس في وقت متأخر من الجمعة أن براندت (30 عاماً) وقّع على عقد مدته 3 أعوام حتى 2029.

وذكرت تقارير إعلامية أن أندية يوفنتوس وغلاطة سراي وليدز كانت أبدت رغبتها في التعاقد مع براندت، الذي لعب 48 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، وقضى 7 أعوام مع بوروسيا دورتموند، وخاض معه أكثر من 300 مباراة.

وقال خوردي كرويف، مدير فريق أياكس: «مع جوليان، تعاقدنا مع لاعب دولي كبير لديه خبرة كبيرة وعقلية رائعة. أنا مقتنع بأنه سيضيف جودة حقيقية لفريقنا».

وقد ينضم لاعب ألماني آخر لفريق أياكس؛ حيث ذكرت تقارير إعلامية أن مارك أندريه تير شتيغن اقترب من الانتقال للفريق الهولندي على سبيل الإعارة قادماً من برشلونة.