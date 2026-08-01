سلمان آل خليفة: مستقبل كرة القدم العالمية يجب أن يُرسم بالتشاور السليم

رحّب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بقرار سحب المقترح الخاص بإنشاء مؤسسة «فيفا فوروارد إنتربرايز» معرباً عن أمله في أن تُعرض مستقبلاً أي مبادرة من شأنها التأثير في كرة القدم العالمية على الاتحادات القارية، ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحادات الوطنية الأعضاء، وسائر أطراف اللعبة، في الوقت المناسب، وبشفافية تامة وحوار هادف.

وأكد الشيخ سلمان أن مستقبل كرة القدم العالمية يجب أن يُرسم دائماً من خلال التشاور السليم، والحوار الجماعي، واحترام هياكل الحوكمة المعتمدة في اللعبة.

وأضاف أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يقف على أهبة الاستعداد لدعم أي مبادرة تسهم في تعزيز وحدة أسرة كرة القدم، وتواصل تطوير اللعبة على المستوى العالمي، وتحقق فوائد ملموسة لجميع أطرافها.

كما وجّه الشيخ سلمان الشكر إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مثمناً ما أظهرته من صبر وتضامن ووحدة خلال الفترة الماضية.

وقال: «أشعر بالفخر لأن جميع اتحاداتنا الوطنية الأعضاء وقفت صفاً واحداً، ومنحت الاتحاد الآسيوي ثقتها لتمثيلها والسعي للحصول على الإجابات بشأن قضية بالغة الأهمية تتعلق بمستقبل حوكمة كرة القدم العالمية. وأشكرها على صبرها وتضامنها ووحدتها، وأؤكد أن الاتحاد الآسيوي سيواصل العمل دائماً بما يحقق أفضل مصالحها».