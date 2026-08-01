مستقبل إنفانتينو في «فيفا» على المحك!

تلقَّى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي كان حتى الآن في مأمن من المساس بمكانته على رأس المنظمة العالمية المسؤولة عن إدارة كرة القدم، ضربة ساحقة الجمعة، عندما انتهت مساعيه الجريئة للوصول إلى ثروات الأسهم الخاصة بمواجهة ردة فعل عنيفة.

وأقر بيان صادر عن «فيفا»، ونُسب إلى إنفانتينو، بأن الاقتراح الداعي إلى إنشاء كيان تجاري لإدارة كأس العالم والبطولات الأخرى، على أن تباع 20 في المائة منه لمستثمرين من القطاع الخاص، كان مثيراً للانقسام وفشل فشلاً ذريعاً.

وأنهى هذا الاعتراف 3 أيام من الصراع الداخلي في عالم كرة القدم، الذي بلغ ذروته عندما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) –أغنى وأكثر الاتحادات القارية الستة نفوذاً في عالم كرة القدم– مقاطعة جميع فعاليات «فيفا» إلى أن يتم التخلي عن الاقتراح.

وكان هذا المخطط من أفكار إنفانتينو، وأدى فشله بعد أقل من أسبوعين من نهاية كأس العالم الأكثر ربحاً في التاريخ، إلى عزل المسؤول السويسري البالغ عمره 56 عاماً على رأس منظمة كان يخطط لإدارتها لمدة 4 سنوات ونصف أخرى.

وقال فيكتور ماثيسون، أستاذ الاقتصاد في كلية هولي كروس في ماساتشوستس، لـ«رويترز»: «قبل أسبوع واحد، كان إنفانتينو في قمة النجاح، وكان من شبه المؤكد أنه سيُعاد انتخابه بأغلبية ساحقة؛ لأنه خاض الانتخابات على خلفية نجاح مالي كبير للبطولة. كل ذلك أصبح في خطر الآن».

وقبل انطلاق كأس العالم، بدا أن إعادة انتخاب إنفانتينو لولاية رابعة في الجمعية العمومية لـ«فيفا» التي ستعقد في المغرب في مارس (آذار) المقبل أمر مفروغ منه، في ظل عدم وجود مرشحين منافسين في الأفق.

لكن الصورة تغيرت تماماً بعد 3 أيام غضبت خلالها حتى الاتحادات الأكثر ولاء، من عدم التشاور بشأن الاقتراح، وواجه إنفانتينو اتهامات ببيع روح اللعبة.

وبعد أن أكد «فيفا» التزامه بالخطة -أمس الجمعة- في بيان جدد فيه وعده بتقديم تمويل جديد بملايين الدولارات للاتحادات الوطنية، نأى بعض المقربين من إنفانتينو بأنفسهم عن الخطة.

واستقال المستشار البارز كارلوس كورديرو احتجاجاً على ما وصفه بأنه «صفقة سيئة لكرة القدم»، في حين زعم كيفن لامور المدير التنفيذي للعمليات في «فيفا»، بأن الموظفين قد تعرضوا «للخداع» من قبل إنفانتينو، ووصف الاقتراح بأنه «مشروع شخص واحد».

وقالت مصادر لـ«رويترز»، إن إنفانتينو الذي تولى رئاسة «فيفا» عام 2016 بعد أن أنهت فضيحة فساد عهد سيب بلاتر الذي استمر 17 عاماً رئيساً للاتحاد، كان يثير غضب من حوله في كثير من الأحيان بأسلوبه القيادي المستقل.

إلا أن سلطته وقدرته على الحفاظ على خزائن «فيفا» ممتلئة كانتا في السابق قويتين بما يكفي لتمكينه من تجاوز أخطائه.

وتراجع عن خطة وعد فيها باستثمار خاص بقيمة 25 مليار دولار لكأس العالم للأندية عام 2018، بعد معارضة شديدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وتجاوز عاصفة من الغضب بسبب دفاعه عن قطر لاستضافة كأس العالم 2022، وخطابه الغريب قبل انطلاق البطولة الذي أعلن فيه: «اليوم أشعر بأنني مثلي الجنس. اليوم أشعر بأنني معاق. اليوم أشعر بأنني عامل مهاجر».

إلا أن مناورة هذا الأسبوع جاءت بنتائج عكسية بشكل مذهل.

وفشل إنفانتينو في بناء أي إجماع، ولم يكن لدى الأطراف المعنية الرئيسية أي علم بالخطة حتى الإعلان المتسرع الذي أصدره «فيفا» يوم الثلاثاء الماضي، عندما تسربت التفاصيل إلى الصحف.

وتم إبقاء الجميع في الظلام، بينما كان إنفانتينو يجتمع مع المستثمرين ويختار شركة «ثرايف كابيتال» التي أسسها جوشوا كوشنر -وهي شركة تربطها صلات عائلية وثيقة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب- لقيادة مجموعة المستثمرين المقترحة.

وبالنسبة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كان ذلك تجاهلاً «غير مقبول على الإطلاق» للبروتوكولات المعتادة، ودعا الاتحاد المكون من 47 عضواً، أمس الجمعة، إلى إجراء إصلاح مؤسسي في «فيفا».

كانت العلاقة الوثيقة بين إنفانتينو وترمب موضع تدقيق بالفعل، بعد أن منح «فيفا» الرئيس الأميركي جائزته الأولى للسلام في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار جيم بويس، نائب رئيس «فيفا» السابق الذي كان يعرف إنفانتينو عندما كان المسؤول السويسري يعمل في «يويفا»، إلى أن قُرب إنفانتينو من السلطة السياسية ربما أثر على تفكيره.

وقال المسؤول الآيرلندي الشمالي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الأسبوع الماضي: «أعتقد أن ما حدث هو أن الشهرة يبدو أنها أثرت قليلاً على جياني، وعلاقته بدونالد ترمب خلال كأس العالم لا تقل عن كونها مذهلة».

وخلال كأس العالم، قال ترمب إنه اتصل بإنفانتينو ليطلب إلغاء إيقاف اللاعب الأميركي فولارين بالوغون بسبب بطاقة حمراء، حتى يتمكن من المشاركة في إحدى مباريات الأدوار الإقصائية.

ولم يسهم السماح لبالوغون باللعب في النهاية بعد قرار صادر عن هيئة انضباطية مستقلة تابعة لـ«فيفا»، في تبديد الانطباع بأن ترمب كان يتدخل في شؤون كرة القدم من خلال إنفانتينو.

وقال بوب دورفمان محلل التسويق الرياضي لـ«رويترز»: «لم يساعد في الأمر أن يكون كوشنر متورطاً في هذه القضية برمتها. خاصة ما كان يجري خلال كأس العالم بشأن بالوغون وترمب. إن تورط أحد أقارب ترمب في هذا الأمر لم يؤدِّ إلا إلى تفاقم الوضع برمته».

وقال ترمب، الجمعة، إنه لم يتحدث مع إنفانتينو بشأن اقتراح بيع حصص في كأس العالم.

ورغم أنه من شبه المؤكد الآن ظهور مرشحين منافسين قبل انتخابات رئاسة «فيفا»، فإنه ربما يكون من السابق لأوانه استبعاد إنفانتينو، حتى وإن كان متضرراً، إذا قرر الترشح.

وكان اقتراح بيع الحصص موجهاً بشكل مباشر إلى الاتحادات الوطنية البالغ عددها 211 اتحاداً، والتي ستصوت على الاقتراح، ويعتمد كثير منها على تمويل «فيفا» لتغطية نفقاتها، وحققت نجاحاً كبيراً تحت رعاية إنفانتينو.

وسيحتاج إنفانتينو إلى أغلبية الثلثين في الجولة الأولى، أو أغلبية بسيطة في الجولات اللاحقة لتمديد رئاسته حتى 2031، وقال دورفمان إن إبداء الندم قد يكون كافياً لتحقيق ذلك.

وأوضح: «أعلم أنه ليس من طبعه أن يفعل أشياء كهذه، ولكن ربما عليه أن يبدأ في الاعتذار قليلاً ويقول: (ربما أخطأت في التعامل مع هذا الأمر)».