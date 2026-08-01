عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
العالم العربي شمال افريقيا

مصر تشدد على مواصلة جهود «التسوية الشاملة» في اليمن

عبد العاطي جدد دعم بلاده للحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
TT
TT

مصر تشدد على مواصلة جهود «التسوية الشاملة» في اليمن

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

شددت مصر على «أهمية مواصلة الجهود الرامية للتوصل إلى (تسوية سياسية شاملة) تحفظ وحدة الدولة اليمنية وتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة». وجدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي «دعم بلاده للحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة اليمنية».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى، السبت، بين عبد العاطي ونظيرته اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة، إذ بحثا مستجدات الأوضاع في اليمن، وتبادلا الرؤى إزاء التطورات الإقليمية.

وقدّم وزير الخارجية المصري التهنئة إلى نظيرته اليمنية بمناسبة توليها مهام منصبها، معرباً عن تمنياته بالتوفيق في أداء مسؤولياتها. كما أكد «اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدَيْن الشقيقين، وحرصها على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات».

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، السبت، تناول الاتصال مستجدات الأوضاع والتطورات في اليمن، وأكد الوزير عبد العاطي «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، والحرص على دعم مؤسساته الوطنية والحكومة الشرعية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق».

وكان عبد العاطي قد جدّد، خلال محادثات مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في القاهرة يناير (كانون الثاني) الماضي، دعوة بلاده إلى «تهيئة المناخ الملائم لاستئناف العملية السياسية في اليمن، على أساس حوار يمني-يمني جامع، يفضي إلى تسوية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار والتنمية».

أيضاً أكدت مصر في يناير الماضي «موقفها الثابت الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية»، و«ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق».

وقالت إن «تقديم حلول شاملة تعالج جذور الأزمة هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والتنمية». كما أشارت إلى «أهمية تغليب لغة الحوار والمنطق، وضرورة تحقيق التهدئة وضبط النفس، وتجنب اتخاذ أي إجراءات أحادية تهدد الأمن والاستقرار، والعمل على دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد».

وحسب بيان «الخارجية» حينها جددت القاهرة «استمرارها في الدفع نحو العمل على إيجاد تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة اليمنية من خلال مواصلة الاتصالات مع الأطراف المعنية كافّة، تقوم على الحوار الوطني لمكونات الشعب اليمني كافّة في إطار من التوافق، واحترام الثوابت الوطنية اليمنية، وبما يُسهم في تعزيز وحدة الموقف وحماية الأمن القومي العربي، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

مواضيع
أخبار اليمن أخبار مصر مصر اليمن

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

اليمن يطالب بتحرك دولي لإنقاذ الأطفال بمناطق سيطرة الحوثيين

العالم العربي اختفاء لقاحات الأطفال بمناطق سيطرة الحوثيين يهدد بعودة الأوبئة (إعلام محلي)

اليمن يطالب بتحرك دولي لإنقاذ الأطفال بمناطق سيطرة الحوثيين

حذَّرت الحكومة اليمنية من حرمان نحو 5 ملايين طفل في مناطق سيطرة الحوثيين من اللقاحات، داعية إلى تدخل دولي عاجل لمنع عودة شلل الأطفال والحصبة وأمراض وبائية أخرى.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي محافظ عدن مجتمعاً مع مسؤول البرنامج السعودي (إعلام حكومي)
العالم العربي

مشاريع سعودية توسّع مسار الإعمار والخدمات في عدن

بحثت السلطات المحلية في عدن مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن توسيع مشاريع الإعمار والخدمات لتشمل المنازل المتضررة وتحلية المياه والطرق والمدارس والملاعب.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي عنصر من القوات الحكومية اليمنية خلال دورية في البحر الأحمر يوم 27 يوليو (أ.ف.ب)
العالم العربي

اليمن يربط السلام والأمن البحري بإنهاء المشروع الحوثي

ربطت القيادة اليمنية تحقيق السلام بإنهاء المشروع الحوثي ودعم مؤسسات الدولة، مؤكدة أن حماية الملاحة الدولية واستقرار المنطقة يتطلبان شراكة دولية فاعلة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
المشرق العربي أفراح الزوبة خلال أداء اليمين الدستورية وزيرة للخارجية اليمنية (سبأ)
المشرق العربي

ما أبرز الأولويات الدبلوماسية لأول وزيرة خارجية يمنية؟

دشن اليمن مرحلة دبلوماسية جديدة مع تولي أفراح الزوبة وزارة الخارجية، وسط توجه لتعزيز الحضور الدولي، وحشد الدعم لاستعادة الدولة، والدفاع عن أمن الملاحة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
المشرق العربي الحوثيون يدفعون بعناصرهم الأمنية لتعزيز جبهاتهم في الضالع
المشرق العربي

الحوثيون يدفعون بعناصرهم الأمنية لتعزيز جبهاتهم في الضالع

دفع الحوثيون بعناصرهم الأمنية إلى جبهات الضالع وإب لتعويض نقص المقاتلين بعد فشل حملات التجنيد ورفض قبلي واسع، وسط تصاعد المخاوف من تحرُّكات حكومية.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)