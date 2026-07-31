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العالم العربي

مشاريع سعودية توسّع مسار الإعمار والخدمات في عدن

تأهيل المنازل وتحلية المياه يتصدران الأولوية

محافظ عدن مجتمعاً مع مسؤول البرنامج السعودي (إعلام حكومي)
محافظ عدن مجتمعاً مع مسؤول البرنامج السعودي (إعلام حكومي)
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مشاريع سعودية توسّع مسار الإعمار والخدمات في عدن

محافظ عدن مجتمعاً مع مسؤول البرنامج السعودي (إعلام حكومي)
محافظ عدن مجتمعاً مع مسؤول البرنامج السعودي (إعلام حكومي)

تتّجه السلطات المحلية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إلى توسيع نطاق المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في إطار جهود تستهدف تحسين البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الأساسية، واستكمال إعادة إعمار ما خلفته الحرب، بالتوازي مع إطلاق مشاريع جديدة في قطاعات المياه والتعليم والرياضة والطرق.

وفي هذا السياق، بحث محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مع مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أحمد مدخلي، الترتيبات الخاصة بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المنازل المتضررة من الحرب، التي تعرضت لأضرار خلال اجتياح الحوثيين للعاصمة المؤقتة عام 2015، إلى جانب مناقشة مشاريع تنموية ورياضية يجري تنفيذها أو الإعداد لإطلاقها خلال المرحلة المقبلة.

وقالت مصادر حكومية إن اللقاء استعرض مستوى تنفيذ المشاريع التي يدعمها البرنامج السعودي في عدن، وسُبل تعزيز التعاون لتنفيذ مشاريع استراتيجية من شأنها تحسين الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية، بما يواكب الاحتياجات المتزايدة للسكان.

استكمال ترتيبات إعادة تأهيل 620 منزلاً في عدن تضررت من الحرب (إعلام محلي)

وناقش الجانبان مستوى الإنجاز في عدد من المشاريع الجاري تنفيذها، في مقدمتها مشروع محطة تحلية مياه البحر، ومشروع تأهيل وتعشيب ملاعب الأندية الرياضية، إضافة إلى مشاريع إعادة تأهيل عدد من المدارس في مديريات العاصمة، فضلاً عن استكمال الترتيبات الخاصة بإطلاق المرحلة الثانية من إعادة تأهيل المنازل المتضررة.

وأكد ممثلو البرنامج السعودي أن مشروع تأهيل الطريق البحري المعروف بـ«خط الجسر»، الرابط بين مديريتي خور مكسر والمنصورة، يحظى بأولوية ضمن المشروعات المقبلة، مشيرين إلى أن العمل فيه سيبدأ قريباً بعد استكمال الإجراءات الفنية وطرح المناقصة الخاصة بالمشروع.

كما استعرض محافظ عدن البرنامج الاستثماري للمحافظة، الذي يضم حزمةً من المشاريع ذات الأولوية في القطاعين التنموي والخدمي، مؤكداً أهمية توسيع الشراكة مع البرنامج السعودي لدعم تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية.

وأشاد المحافظ بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، معتبراً أن المشاريع المنفذة تمثل رافداً أساسياً لجهود السلطة المحلية في إعادة الإعمار وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

مدينة طبية ومياه مستدامة

جدد محافظ عدن عبد الرحمن شيخ دعوته إلى دعم مشروع إنشاء مدينة طبية متكاملة في العاصمة المؤقتة، موضحاً أن المشروع يمثل أولوية استراتيجية لتوفير خدمات صحية تخصصية لسكان عدن والمحافظات المجاورة، والإسهام في تخفيف الضغط على المنشآت الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية.

وفي سياق متصل، بدأت السلطات المحلية التحضيرات لإنشاء أول محطة لتحلية مياه البحر في اليمن، بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ضمن مشروع يستهدف تعزيز مصادر المياه العذبة والحد من أزمة المياه التي تعاني منها العاصمة المؤقتة.

السعودية تمول أول محطة لتحلية مياه البحر في عدن (إعلام حكومي)

وعاين المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن، المهندس محمد باخبيرة، والمدير العام لمديرية البريقة أحمد علي الداؤودي، الموقع المخصص لإنشاء المحطة خلف محطة الحسوة الكهروحرارية، واطلعا على الترتيبات الفنية الخاصة بالمشروع.

واستمع المسؤولان إلى شرح حول مراحل التنفيذ، حيث أوضح القائمون على المشروع أن المرحلة الأولى ستبلغ طاقتها الإنتاجية نحو عشرة آلاف متر مكعب من المياه يومياً، وستتولى تنفيذها شركة إعمار السعودية للتنمية والتطوير.

بنية تحتية لمواجهة الاحتياجات

أكد المسؤولان المحليان أهمية المشروع في تعزيز إمدادات المياه الصالحة للشرب ومعالجة العجز القائم، عبر الاستفادة من مياه البحر باستخدام تقنيات حديثة ومعايير جودة متقدمة، إلى جانب تطوير قدرات الكوادر المحلية العاملة في مجال التحلية.

كما تعهدا بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المشروع، الذي يعد أول محطة لتحلية مياه البحر في اليمن، مشيرين إلى أن تنفيذه يمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن المائي وتحسين الخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.

ويرى مسؤولون محليون أن استمرار المشاريع السعودية في عدن يعزز جهود إعادة الإعمار والتنمية، ويوفر دعماً للبنية التحتية والخدمات الحيوية، خصوصاً في قطاعات المياه والتعليم والطرق والصحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.

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