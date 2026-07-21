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الاقتصاد

السعودية توافق على قواعد ملاك العقارات المشتركة بدول الخليج

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال رئاسته مجلس الوزراء في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال رئاسته مجلس الوزراء في جدة (واس)
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السعودية توافق على قواعد ملاك العقارات المشتركة بدول الخليج

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال رئاسته مجلس الوزراء في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال رئاسته مجلس الوزراء في جدة (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، في جدة.

وتعني هذه الموافقة مواءمة الأنظمة السعودية مع الإطار الخليجي المشترك، بما يعزز التكامل التشريعي بين دول المجلس.

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