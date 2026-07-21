السعودية توافق على قواعد ملاك العقارات المشتركة بدول الخليج

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، في جدة.

#مجلس_الوزراء: الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. #واس pic.twitter.com/pikm9Jvg8O — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 21, 2026

وتعني هذه الموافقة مواءمة الأنظمة السعودية مع الإطار الخليجي المشترك، بما يعزز التكامل التشريعي بين دول المجلس.