السعودية: أمر سامٍ بتعيين أعضاء مجالس المناطق الـ13

صدر أمر سامٍ في السعودية، الثلاثاء، يقضي بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة الـ13 في فترتها الثامنة لمدة 4 سنوات.

ورفع الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وللأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الأمر السامي، مؤكداً أنه يجسد ما توليه القيادة من اهتمام ودعم مستمرين لمجالس المناطق، وتعزيز دورها في الإسهام بتنمية مناطق المملكة، ودعم مسيرة التنمية الشاملة، بما يواكب مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وأشار إلى أن مجالس المناطق، على مدى نحو ثلاثين عاماً، أسهمت في دعم التنمية المحلية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في المناطق، بمتابعة أمراء المناطق، مؤكداً أن الفترة الثامنة ستواصل هذا النهج، من خلال الاستفادة من الكفاءات الوطنية والإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مبتهلاً بالدعاء أن يوفق الأعضاء المعينين، وأن يعينهم على أداء مسؤولياتهم، بما يحقق تطلعات القيادة، ويخدم التنمية في جميع مناطق المملكة.

وتمثل مجالس المناطق إحدى الركائز الداعمة للتنمية في مناطق المملكة، من خلال إسهام الكفاءات الوطنية من أبناء الوطن في دعم مسيرة التنمية المحلية، وذلك منذ نحو ثلاثين عاماً، بإشراف وزير الداخلية، ومتابعة أمراء المناطق، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة.