محمد بن سلمان وإردوغان يبحثان تطورات المنطقة

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الاثنين، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تطورات الأوضاع في المنطقة.

واستعرض الجانبان خلال اتصالٍ هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان بالرئيس إردوغان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في عدد من المجالات.

وأكد الرئيس التركي إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر، ووقوف بلاده التام إلى جانب السعودية، كما رحَّب بإنشاء «التحالف البحري الدفاعي» متعدد الجنسيات الذي تقوده المملكة، متمنياً له كل التوفيق لتحقيق أهدافه.

وذكرت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية، أن الأمير محمد بن سلمان وإردوغان بحثا خلال الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وأكد الرئيس التركي أن أنقرة «تعمل على إرساء السلام الدائم والهدوء في المنطقة».

وشدَّد إردوغان على «ضرورة التزام إسرائيل حرفياً بخريطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة السلام في غزة»، مشيراً إلى أنه يتابع التطورات عن كثب، بحسب الوكالة.