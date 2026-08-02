تنسيق سعودي – قطري - أردني لدعم جهود خفض التصعيد في المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، الأحد، تطورات الأوضاع الإقليمية.

وناقش الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصالين الهاتفيين، اللذين تلقاهما من الشيخ محمد بن عبد الرحمن وأيمن الصفدي، أهمية دعم الجهود وتوحيد المواقف الرامية إلى خفض التصعيد، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن المنطقة، بما يضمن عودة حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر والحدّ من التداعيات السلبية للأزمة.