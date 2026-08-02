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الاقتصاد

«عزم» السعودية تمضي لتوسيع حضورها في قطاع التقنية المالية عبر استحواذ محتمل

مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
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«عزم» السعودية تمضي لتوسيع حضورها في قطاع التقنية المالية عبر استحواذ محتمل

مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات» توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة «عزم التقنية المالية» (شركة مساهمة مقفلة)، لدراسة صفقة محتملة تستحوذ بموجبها على 100 في المائة من أسهم الشركة، على أن تُستكمل الإجراءات اللازمة قبل التوصل إلى اتفاقية نهائية.

وأوضحت الشركة، في بيان على سوق الأسهم السعودية (تداول)، الأحد، أن مذكرة التفاهم تضع إطاراً عاماً لدراسة الصفقة المقترحة، بما يشمل تنفيذ أعمال الفحص النافي للجهالة القانونية والمالية والضريبية والزكوية، تمهيداً لتقييم الصفقة والتفاوض بشأن شروطها النهائية.

وأضافت أن قيمة الصفقة، ونوع المقابل، وآلية السداد، ستُحدد بعد استكمال أعمال الفحص والتقييم والتوصل إلى اتفاق نهائي ملزم بين الطرفين.

وبحسب البيان، تنظم المذكرة آلية تبادل المعلومات بين الطرفين، مع التأكيد على سريتها، ومنح الشركة حق الحصرية في التفاوض طوال مدة سريان المذكرة، إلى جانب التزام شركة «عزم التقنية المالية» بالتعاون وتوفير المستندات والبيانات اللازمة لاستكمال أعمال الفحص.

وأكدت الشركة أن إتمام الصفقة المحتملة يظل مشروطاً بنتائج الفحص والتقييم، والحصول على الموافقات النظامية والتعاقدية اللازمة، إضافة إلى توقيع الاتفاقيات النهائية الملزمة.

كما أعلنت تعيين شركة «الاستثمار كابيتال» مستشاراً مالياً فيما يتعلق بالصفقة المقترحة.

وأفادت الشركة بأنه لا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي نتيجة توقيع مذكرة التفاهم، مؤكدة أنها ستعلن أي تطورات جوهرية تتعلق بالصفقة فور حدوثها.

وارتفع سهم «عزم السعودية»، بنسبة 4.40 في المائة، خلال تداولات الأحد ليصل إلى 21.83 عقب الإعلان.

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